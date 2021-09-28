В молодежке России только один человек играет в Европе – сын немецких иммигрантов Леон Классен. 7 фактов о нем
В последнем составе молодежной сборной России только один человек представляет клуб вне России – Леон Классен из австрийского «Тироля». Раннее он почти не появлялся в русскоязычном медиапространстве, и вы наверняка ничего не знаете об этом парне. Вот набор базовых фактов из открытых источников.
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- 21 год.
- Защитник. Играет на левом фланге. Может уйти в полузащиту.
- Воспитанник «Мюнхен-1860», в котором был с 2017 года и попал во взрослый футбол: 35 матчей, 3 гола и 3 ассиста за основу.
- В «Тироле» с 2021-го.
💡 Классен родился в немецкой деревне Бад Бодендорф в 2000 году. Его родители переехали в Германию еще в 1996-м – оба русские. Сам Классен объяснял немецкую фамилию так: «У моей мамы немецкие корни, в России она преподавала немецкий язык, а папа был тренером по волейболу. Фамилия папы – Драньков». Позже его отец тоже взял фамилию Классен.
💡 До 2018-го Классен в основном общался по-русски только с русскоязычными футболистами из Германии. В 2018-м Sport24 сделал с ним интервью. И там был такой отрывок про язык:
– Год назад ты не очень хорошо писал и говорил по-русски, а сейчас спокойно даешь интервью.
– Когда меня вызвали на первый сбор в юношескую команду, я действительно очень плохо говорил по-русски. Но мы много общались с ребятами, и в итоге я подтянул язык. К тому же, до трех лет я говорил только на русском, родители воспитывали меня на нем, это потом уже подзабыл. А сейчас мы в семье снова стараемся побольше говорить на русском, а не на немецком. В дальнейшем буду говорить еще лучше!
💡 Кажется, Классен в курсе русского футбола и прицеливается туда на будущее. В мае его агент Себастьян Кронестер сказал, что к Классену есть интерес со стороны многих клубов – в том числе и из России. На что его отец Сергей Классен сказал: «Про интерес к Леону от «Уфы» и «Ахмата» мне ничего неизвестно. Леон играл за юношеские сборные России, и у него есть желание поиграть в РПЛ». Сам же Классен тоже подтверждал желание когда-нибудь поиграть в РПЛ.
💡 Еще Классен отвечал на вопросы про сборную Германию, если туда позовет Йоахим Лев: «Если я еще не буду заигран за сборную России? Тогда откажусь от приглашения Лева и буду ждать вызова из России. Я все-таки чувствую себя русским».
💡 У Классена остались родственники в России – его бабушка живет в Калининграде.
💡 «Тироль» не второй клуб во карьере Классена. До попадания в систему «Мюнхена» он играл за команду из родной деревни и «Кельн». Как-то он даже сказал, что это был единственный топ-клуб, который им интересовался, но он выбрал «Мюнхен», потому что в его основу легче попасть из юношеской команды.