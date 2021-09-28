В молодежке России только один человек играет в Европе – сын немецких иммигрантов Леон Классен. 7 фактов о нем

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21 год.

Защитник. Играет на левом фланге. Может уйти в полузащиту.

Воспитанник «Мюнхен-1860», в котором был с 2017 года и попал во взрослый футбол: 35 матчей, 3 гола и 3 ассиста за основу.

В «Тироле» с 2021-го.

💡 Классен родился в немецкой деревне Бад Бодендорф в 2000 году. Его родители переехали в Германию еще в 1996-м – оба русские. Сам Классен объяснял немецкую фамилию так: «У моей мамы немецкие корни, в России она преподавала немецкий язык, а папа был тренером по волейболу. Фамилия папы – Драньков». Позже его отец тоже взял фамилию Классен.

💡 До 2018-го Классен в основном общался по-русски только с русскоязычными футболистами из Германии. В 2018-м Sport24 сделал с ним интервью. И там был такой отрывок про язык:

– Год назад ты не очень хорошо писал и говорил по-русски, а сейчас спокойно даешь интервью.

– Когда меня вызвали на первый сбор в юношескую команду, я действительно очень плохо говорил по-русски. Но мы много общались с ребятами, и в итоге я подтянул язык. К тому же, до трех лет я говорил только на русском, родители воспитывали меня на нем, это потом уже подзабыл. А сейчас мы в семье снова стараемся побольше говорить на русском, а не на немецком. В дальнейшем буду говорить еще лучше!