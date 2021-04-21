Текст дня. «Арсенал» в открытом письме публично извиняется перед фанатами за Суперлигу

«Последние несколько дней еще раз показали нам, какие глубокие чувства наши фанаты по всему миру испытывают к этому великому клубу и к игре, которую мы любим.

Нам не нужно было напоминать об этом, но их реакция в последние дни дала нам время для дальнейшего осмысления и глубоких размышлений.

В наши намерения никогда не входило причинять такие страдания. Когда пришло приглашение присоединиться к Суперлиге, мы, зная, что никакой уверенности в проекте нет, не хотели отставать. Чтобы гарантировать защиту «Арсенала» и его будущего.

После того, что мы услышали от вас и от футбольного сообщества в последние дни, мы выходим из Суперлиги. Мы совершили ошибку и приносим извинения за нее.

Мы знаем: потребуется время, чтобы вернуть вашу веру в то, чего мы пытаемся достичь в «Арсенале». Но позвольте нам прояснить, что решение стать частью Суперлиги было вызвано нашим желанием защитить «Арсенал» – клуб, который вы любите, – и поддержать любимую игру за счет большей солидарности и финансовой стабильности.

Стабильность важна для процветания игры, и мы продолжим стремиться к обеспечению безопасности, необходимой для продвижения вперед. Систему нужно исправить. Мы должны работать вместе, чтобы найти решения, которые защитят будущее.

Мы знаем, что это было очень тревожным в конце такого невероятно трудного для всех нас года.

Наша цель – всегда принимать правильные решения в отношении этого великого футбольного клуба, защищать его будущее и двигать нас вперед. Но здесь мы не приняли правильного решения.

Мы вас услышали».