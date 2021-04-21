Текст дня. «Арсенал» в открытом письме публично извиняется перед фанатами за Суперлигу
История Суперлиги заканчивается еще быстрее, чем начиналась. Вечером 20 апреля и в ночь на 21 апреля ее участники начали массово выходить из проекта. Клубы отказались от идеи Суперлиги из-за угрозы санкций со стороны УЕФА (на момент создания альтернативного турнира союз запретил игрокам Суперлиги участвовать в матчах сборных + ехать на Евро и готовился забанить клубы в чемпионатах и Лиге чемпионов).
Но главное – из-за беспрецедентной волны недовольства со стороны фанатов. В ответ на новости о Суперлиге люди отказывались от подписок на клубные проекты, писали жалобы, запускали траурные баннеры и даже выходили на митинги. Так, фанаты «Челси» вообще перекрыли дорогу автобусу с командой.
Клубы, отказавшись от Суперлиги, после этого отвечали фанатам по-разному. «Ливерпуль» выпустил совместное заявление в соцсетях игроков (возможно, команда сделала это без ведома клуба). «МЮ» уволил председателя Эда Вудворда. Но самую эффектную и трогательную реакцию придумал «Арсенал». Клуб написал фанатам большое открытое письмо. С извинениями и признанием их голоса.
Мы публикуем полный текст на русском.
«Последние несколько дней еще раз показали нам, какие глубокие чувства наши фанаты по всему миру испытывают к этому великому клубу и к игре, которую мы любим.
Нам не нужно было напоминать об этом, но их реакция в последние дни дала нам время для дальнейшего осмысления и глубоких размышлений.
В наши намерения никогда не входило причинять такие страдания. Когда пришло приглашение присоединиться к Суперлиге, мы, зная, что никакой уверенности в проекте нет, не хотели отставать. Чтобы гарантировать защиту «Арсенала» и его будущего.
После того, что мы услышали от вас и от футбольного сообщества в последние дни, мы выходим из Суперлиги. Мы совершили ошибку и приносим извинения за нее.
Мы знаем: потребуется время, чтобы вернуть вашу веру в то, чего мы пытаемся достичь в «Арсенале». Но позвольте нам прояснить, что решение стать частью Суперлиги было вызвано нашим желанием защитить «Арсенал» – клуб, который вы любите, – и поддержать любимую игру за счет большей солидарности и финансовой стабильности.
Стабильность важна для процветания игры, и мы продолжим стремиться к обеспечению безопасности, необходимой для продвижения вперед. Систему нужно исправить. Мы должны работать вместе, чтобы найти решения, которые защитят будущее.
Мы знаем, что это было очень тревожным в конце такого невероятно трудного для всех нас года.
Наша цель – всегда принимать правильные решения в отношении этого великого футбольного клуба, защищать его будущее и двигать нас вперед. Но здесь мы не приняли правильного решения.
Мы вас услышали».