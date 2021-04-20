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#Эд Вудворд #Суперлига #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Вице-президент «МЮ» Вудворд уходит из клуба

20 апреля, 22:37

www.imago-images.de/Global Look Press

Информацию об уходе Вудворда первым рассказал TalkSPORT. Позже ее подтвердил журналист Фабрицио Романо.

Романо написал, что решение об уходе Вудворда связано с событиями вокруг Суперлиги. Фанаты протестуют, проект близок к закрытию. В другом твите Романо рассказал, что Вудворд доработает в клубе до конца 2021 года. Его уход спланирован заранее.

Тот же Романо подтвердил, что «Челси» и «Манчестер Сити» покидают Суперлигу. Они готовят документы для выхода из проекта.

Эд Вудворд работал в клубе с 2005 года. Занимал разные должности, отвечал за трансферы. В последнее время Вудворд был вице-президентом «МЮ».

Дом вице-президента «МЮ» забросали файерами. Так фанаты вынуждают его уйти

«Манчестер Юнайтед» подтвердил уход Вудворда.

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