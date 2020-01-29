Дом вице-президента «МЮ» забросали файерами. Так фанаты вынуждают его уйти
Во вторник вечером пострадал дом вице-президента «МЮ» Эда Вудворда. Туда пришли около 20 фанатов из группировки Men In Black. Они выкрикивали слова о смерти Эда Вудворда, забрасывали его дом горящими файерами и оставляли послания. Предварительно нападавшие убедились, что дома не было никого из членов семьи.
«МЮ» работает над расследованием совместно с полицией Манчестера и называет произошедшее уголовым преступлением. Клуб пообещал, что пожизненно забанит любого фаната, который в этом участвовал. BBC вспомнил, что фанаты «МЮ» не первый раз ведут себя так агрессивно. В 2004 году они нападали на машину директора клуба Мориса Уоткинса.
The Sun публикует вот такую фотографию нападавших на дом Вудворда:
Видео тоже есть:
Эд Вудворд связан с «МЮ» еще с 2005 года, когда был обычным финансовым консультантом семьи Глейзеров. За все это время Вудворд постоянно проявлял себя в сделках с деньгами. У «МЮ» улучшалось финансовое положение, Вудворд получал все новые назначения в клубе. В таком симбиозе они и работали, но в последнее время к Вудворду стало больше претензий.
В «МЮ» Вудворд отвечает еще и за трансферы. Из-за них и возник первый публичный конфликт летом 2018-го. Тогда недовольство работой Вудворда высказал Жозе Моуринью. В то окно «МЮ» потратил 82 миллиона евро, но вложил их только в трех игроков. За 59 миллионов пришел Фред, за 22 – перспективный защитник Далот, а еще чуть больше миллиона вложили во вратаря Гранта.
Фанатов «МЮ» бесит, что Вудворд не выделяет большие средства и отказывается покупать звездных игроков, хотя постоянно все это обещает. Они недовольны и результатами: у «МЮ» получается зарабатывать и развивать молодежь, но по местам в таблице команда напоминает клуб-середняк. Последний раз «МЮ» выигрывал Премьер-лигу в сезоне-2012/13, хотя Вудворд считает возможным улучшение показателей.
На матчах «МЮ» в этом сезоне проходят постоянные акции против Вудворда. 20 октября «МЮ» играл с «Ливерпулем» (1:1) и оказался первым клубом, отобравшим у лидера очки. Во время игры над стадионом пролетел самолет с баннером, где Вудворда призывали уйти. После этого болельщики стабильно унижали его оскорбительными кричалками («Эд Вудворд умрет»).
Даже бывшие игроки «МЮ» набрасывают Вудворду дополнительные неприятности. Этим летом Ромелу Лукаку ушел из «МЮ» в «Интер», но даже из Италии он все равно вспомнил давний конфликт Моуринью и Вудворда: «Думаю, вместе с Жозе Моуринью мы достигли бы большего, если бы ему дали желаемых игроков». Гари Невилл обратил внимание на другое: «МЮ» идет на втором месте по зарплатам, но качество состава им явно не соответствует.