Дом вице-президента «МЮ» забросали файерами. Так фанаты вынуждают его уйти

Эд Вудворд связан с «МЮ» еще с 2005 года, когда был обычным финансовым консультантом семьи Глейзеров. За все это время Вудворд постоянно проявлял себя в сделках с деньгами. У «МЮ» улучшалось финансовое положение, Вудворд получал все новые назначения в клубе. В таком симбиозе они и работали, но в последнее время к Вудворду стало больше претензий.

В «МЮ» Вудворд отвечает еще и за трансферы. Из-за них и возник первый публичный конфликт летом 2018-го. Тогда недовольство работой Вудворда высказал Жозе Моуринью. В то окно «МЮ» потратил 82 миллиона евро, но вложил их только в трех игроков. За 59 миллионов пришел Фред, за 22 – перспективный защитник Далот, а еще чуть больше миллиона вложили во вратаря Гранта.

Фанатов «МЮ» бесит, что Вудворд не выделяет большие средства и отказывается покупать звездных игроков, хотя постоянно все это обещает. Они недовольны и результатами: у «МЮ» получается зарабатывать и развивать молодежь, но по местам в таблице команда напоминает клуб-середняк. Последний раз «МЮ» выигрывал Премьер-лигу в сезоне-2012/13, хотя Вудворд считает возможным улучшение показателей.

На матчах «МЮ» в этом сезоне проходят постоянные акции против Вудворда. 20 октября «МЮ» играл с «Ливерпулем» (1:1) и оказался первым клубом, отобравшим у лидера очки. Во время игры над стадионом пролетел самолет с баннером, где Вудворда призывали уйти. После этого болельщики стабильно унижали его оскорбительными кричалками («Эд Вудворд умрет»).