Эд Вудворд
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#Эд Вудворд #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Дом вице-президента «МЮ» забросали файерами. Так фанаты вынуждают его уйти

29 января, 16:10
Александр Плеханов

Эд Вудворд и Сэр Алекс Фергюсон.

www.imago-images.de/Global Look Press

Во вторник вечером пострадал дом вице-президента «МЮ» Эда Вудворда. Туда пришли около 20 фанатов из группировки Men In Black. Они выкрикивали слова о смерти Эда Вудворда, забрасывали его дом горящими файерами и оставляли послания. Предварительно нападавшие убедились, что дома не было никого из членов семьи.

«МЮ» работает над расследованием совместно с полицией Манчестера и называет произошедшее уголовым преступлением. Клуб пообещал, что пожизненно забанит любого фаната, который в этом участвовал. BBC вспомнил, что фанаты «МЮ» не первый раз ведут себя так агрессивно. В 2004 году они нападали на машину директора клуба Мориса Уоткинса.

The Sun публикует вот такую фотографию нападавших на дом Вудворда:

The Sun

Видео тоже есть:

Эд Вудворд связан с «МЮ» еще с 2005 года, когда был обычным финансовым консультантом семьи Глейзеров. За все это время Вудворд постоянно проявлял себя в сделках с деньгами. У «МЮ» улучшалось финансовое положение, Вудворд получал все новые назначения в клубе. В таком симбиозе они и работали, но в последнее время к Вудворду стало больше претензий.

В «МЮ» Вудворд отвечает еще и за трансферы. Из-за них и возник первый публичный конфликт летом 2018-го. Тогда недовольство работой Вудворда высказал Жозе Моуринью. В то окно «МЮ» потратил 82 миллиона евро, но вложил их только в трех игроков. За 59 миллионов пришел Фред, за 22 – перспективный защитник Далот, а еще чуть больше миллиона вложили во вратаря Гранта.

Фанатов «МЮ» бесит, что Вудворд не выделяет большие средства и отказывается покупать звездных игроков, хотя постоянно все это обещает. Они недовольны и результатами: у «МЮ» получается зарабатывать и развивать молодежь, но по местам в таблице команда напоминает клуб-середняк. Последний раз «МЮ» выигрывал Премьер-лигу в сезоне-2012/13, хотя Вудворд считает возможным улучшение показателей.

На матчах «МЮ» в этом сезоне проходят постоянные акции против Вудворда. 20 октября «МЮ» играл с «Ливерпулем» (1:1) и оказался первым клубом, отобравшим у лидера очки. Во время игры над стадионом пролетел самолет с баннером, где Вудворда призывали уйти. После этого болельщики стабильно унижали его оскорбительными кричалками («Эд Вудворд умрет»).

www.imago-images.de/Global Look Press

Даже бывшие игроки «МЮ» набрасывают Вудворду дополнительные неприятности. Этим летом Ромелу Лукаку ушел из «МЮ» в «Интер», но даже из Италии он все равно вспомнил давний конфликт Моуринью и Вудворда: «Думаю, вместе с Жозе Моуринью мы достигли бы большего, если бы ему дали желаемых игроков». Гари Невилл обратил внимание на другое: «МЮ» идет на втором месте по зарплатам, но качество состава им явно не соответствует.

 

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