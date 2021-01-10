Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
«Кроули» – команда из Лиги 2. Перед третьим раундом Кубка Англии ей немного не повезло с жеребьевкой – выпал крепкий «Лидс» с Марсело Бьелсой.
Но результат встречи не соответствовал афише. «Кроули» выиграл легко – 3:0. И это первый случай за 74 года, когда команда из четвертого английского дивизиона громит в кубке с таким счетом команду из АПЛ.
Счет – не самое удивительное событие из этого матча. На 91-й минуте у «Кроули» на замену вышел телеведущий Марк Райт. Он провел на поле пару минут, 10 раз коснулся мяча, сделал один отбор и отдал три точные передачи (из восьми). В целом приятный дебют в Кубке Англии.
Марк Райт – звезда английского телевидения. Он постоянно участвует в реалити-шоу, работал на телеканалах ITV, CBBC, приходил на съемки программ на BBC и другие каналы. Сейчас у него есть собственная передача на лондонском радио Heart – появляется по будням с 12:00 до 16:00 и ведет собственное воскресное шоу.
Сейчас он подписал контракт (но получать зарплату не будет – расскажем об этом позже) с «Кроули» из четвертого английского дивизиона. Рассказываем, почему и зачем все это вышло:
• Райт – бывший футболист. Играл в академиях «Вест Хэма», «Арсенала» и «Тоттенхэм». Из последней его выгнали за плохую игру и отвратительное поведение (часто тусовался, опаздывал на тренировки, ругался с тренерами).
Он говорил:
«День, когда меня выгнали из академии «Тоттенхэма» – худший в моей жизни. Я выревел все глаза. Я не знал, как посмотреть в глаза друзьям и родным, что им сказать. Помню, как адски набухался в тот же день.
Где-то недельку я еще попереживал, а потом начал самостоятельные тренировки. Через месяц я подписал контракт с «Саутендом». Это был совсем другой уровень, если сравнивать его с «Тоттенхэмом».
Помню, как приехал на тренировку на хреновую базу, побегал по хреновому полю. А потом сказал сам себе: «Марк, в твоей карьере происходит какая-то ***».
• Дальше Райт ездил по английским подземельям и выше Ванарамы (Национальная лига, пятый дивизион, последняя профессиональная лига Англии) не поднимался.
В сезоне-2006/07 Райт даже ушел в аренду в «Кроули», сыграл за него 9 матчей – и клуб хотел выкупить его. Но «Грейз Атлетик», которому принадлежали права на Райта, заломил слишком большую цену.
• В 2011 году Марк Райт завершил карьеру в клубе «Таррок» – полупрофессиональная команда из Истмийской лиги. Тогда он говорил:
«Мне надоело. Я воспринимаю футбол как развлечение. У меня нет цели. Я просто тренируюсь, играю в хреновых матчах и получаю мизерные деньги. Хватит. Я устал и больше не хочу играть».
Путь от игрока молодежки клуба АПЛ до завершения карьеры в дивизионе полупрофи Райт прошел за шесть лет. На конечном этапе ему было всего 24 года.
• Потом было телевидение и радио. На BBC он пару раз приходил в футбольные программы в качестве эксперта. В 2017-м он отшутился, что мечтает о возвращении в футбол. Кто же знал, что это была не шутка.
• В последний год Райт активно тренировался – поддерживал форму в спортзале и с любителями. Когда началась пандемия, он стучался в клубы из Лиги 1 и Лиги 2. Процесс продолжался несколько месяцев, откликнулся только один – «Кроули».
Марк Райт тренировался с основой с октября. До декабря он даже сыграл один товарищеский матч – закрытая встреча с «Редингом», на которой впечатлил главного тренера Джона Йемса.
В декабре «Кроули» подписал Райта, но не заключил с ним контракт – тот играет за бесплатно.
Йемс говорил:
«Марк тренировался с нами два месяца. Он в прекрасной форме, он всем очень понравился. Нам потребовалось тринадцать лет, чтобы вернуть его в клуб».
Йемс и Райт вместе играли за «Кроули» в 2006-м. Поэтому Йемс прекрасно помнит единственный гол Райта за команду: «Да, он забил «Тамворту». Волшебное событие в его жизни, ха-ха».
Сам Марк говорит, что хотел бы вернуться в то место, в котором закончил карьеру и начать все заново:
«Я теперь совсем другой человек. Я люблю футбол и оцениваю его иначе. Хочу дебютировать в Кубке Англии. Это моя мечта».
Сейчас Райту 33. Мечта сбылась. Теперь он есть на официальном сайте «Кроули» в разделе с составом команды.
В честь подписания популярного телеведущего «Кроули» взял себе еще одного Райта – Джоша. Это брат Марка Райта.
А вот что еще говорит Райт про свой трансфер:
«Знакомые и друзья спрашивали меня, как я отношусь к тому, что ни разу не играл на высоком уровне. Я говорил, что нормально. На самом деле я злился. Если я не сыграю сейчас, то не сыграю уже никогда».