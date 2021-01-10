Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!

Счет – не самое удивительное событие из этого матча. На 91-й минуте у «Кроули» на замену вышел телеведущий Марк Райт. Он провел на поле пару минут, 10 раз коснулся мяча, сделал один отбор и отдал три точные передачи (из восьми). В целом приятный дебют в Кубке Англии.

Марк Райт – звезда английского телевидения. Он постоянно участвует в реалити-шоу, работал на телеканалах ITV, CBBC, приходил на съемки программ на BBC и другие каналы. Сейчас у него есть собственная передача на лондонском радио Heart – появляется по будням с 12:00 до 16:00 и ведет собственное воскресное шоу.

Сейчас он подписал контракт (но получать зарплату не будет – расскажем об этом позже) с «Кроули» из четвертого английского дивизиона. Рассказываем, почему и зачем все это вышло:

• Райт – бывший футболист. Играл в академиях «Вест Хэма», «Арсенала» и «Тоттенхэм». Из последней его выгнали за плохую игру и отвратительное поведение (часто тусовался, опаздывал на тренировки, ругался с тренерами).

Он говорил:

«День, когда меня выгнали из академии «Тоттенхэма» – худший в моей жизни. Я выревел все глаза. Я не знал, как посмотреть в глаза друзьям и родным, что им сказать. Помню, как адски набухался в тот же день.

Где-то недельку я еще попереживал, а потом начал самостоятельные тренировки. Через месяц я подписал контракт с «Саутендом». Это был совсем другой уровень, если сравнивать его с «Тоттенхэмом».

Помню, как приехал на тренировку на хреновую базу, побегал по хреновому полю. А потом сказал сам себе: «Марк, в твоей карьере происходит какая-то ***».