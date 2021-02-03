Как непросто экс-игрокам «Челси» в «Арсенале»: у Луиса 3 красные и 6 пенальти, Виллиан вообще не забивает

Говоря о желтой карточке, Клаттенбург настаивает, что двойное наказание не действует, если была попытка сыграть в мяч. Случайным ли был фол (если да, то это – желтая) – также ведутся дискуссии.

Но статистика для Луиса все равно грустная после перехода в «Арсенал» летом 2019-го.

У него три удаления и шесть привезенных пенальти.

Пять из этих пенальти – за отдельно взятый сезон-2019/20, и это рекорд АПЛ.

Его бывший клуб «Челси» за эти же полтора сезона допустил в свои ворота только четыре пенальти. Весь клуб. «Арсенал» – тоже четыре, если не брать в расчет пенальти Луиса (а всего выходит десять).

В трех матчах Луис и удалялся, и привозил пенальти. Дважды это были принципиальные игры против «Ман Сити» и «Челси», еще раз – как раз с «Вулверхэмптоном».

Хотя после возвращения в «Челси» в 2016-м он ни разу не сфолил на пенальти за клуб.

В апреле Луису исполнится 34 года, а в июне – истечет контракт.

Экс-игроки «Челси» вообще не слишком радуют в «Арсенале». В одном из твитов досталось и Виллиану – у него нет забитых голов в 22 матчах за клуб. В последнем сезоне за «Челси» было девять. А против «Вулверхэмптона» он не играл вообще.