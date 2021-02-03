Как непросто экс-игрокам «Челси» в «Арсенале»: у Луиса 3 красные и 6 пенальти, Виллиан вообще не забивает
«Арсенал» после 14 туров шел в АПЛ неподалеку от зоны вылета, но затем провел семь матчей без поражений и подтянулся ближе к зоне еврокубков. Серия прервалась в игре с «Вулверхэмптоном», который в лиге не побеждал полтора месяца.
«Арсенал» повел, но в конце первого тайма все нарушилось: Давид Луис сбил Виллиана Жозе и удалился. Красная карточка и пенальти в одном моменте от судьи Крэйга Поусона.
- «Невероятно», – отреагировал в инстаграме Луис со злющими эмодзи.
- «Посмотрел повтор десять раз с разных камер и не могу сказать, где был контакт», – сердился Микель Артета.
- «Удаление ошибочно – должна быть желтая карточка», – мнение Марка Клаттенбурга.
Был ли вообще фол?
Говоря о желтой карточке, Клаттенбург настаивает, что двойное наказание не действует, если была попытка сыграть в мяч. Случайным ли был фол (если да, то это – желтая) – также ведутся дискуссии.
Но статистика для Луиса все равно грустная после перехода в «Арсенал» летом 2019-го.
- У него три удаления и шесть привезенных пенальти.
- Пять из этих пенальти – за отдельно взятый сезон-2019/20, и это рекорд АПЛ.
- Его бывший клуб «Челси» за эти же полтора сезона допустил в свои ворота только четыре пенальти. Весь клуб. «Арсенал» – тоже четыре, если не брать в расчет пенальти Луиса (а всего выходит десять).
- В трех матчах Луис и удалялся, и привозил пенальти. Дважды это были принципиальные игры против «Ман Сити» и «Челси», еще раз – как раз с «Вулверхэмптоном».
- Хотя после возвращения в «Челси» в 2016-м он ни разу не сфолил на пенальти за клуб.
В апреле Луису исполнится 34 года, а в июне – истечет контракт.
Экс-игроки «Челси» вообще не слишком радуют в «Арсенале». В одном из твитов досталось и Виллиану – у него нет забитых голов в 22 матчах за клуб. В последнем сезоне за «Челси» было девять. А против «Вулверхэмптона» он не играл вообще.