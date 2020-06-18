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Давид Луис = косяк. 9 доказательств
«Манчестер Сити» победил дома «Арсенал» 3:0. К двум первым голам причастен защитник гостей Давид Луис, который вышел на замену вместо травмированного Пабло Мари.
Сначала перед самым перерывом Де Брюйне пульнул мяч в штрафную «Арсенала», Луис коленом пытался прервать пас, мяч отскочил к Стерлингу, и тот решил эпизод.
Через четыре минуты после начала второго тайма дополнил неудачный матч привезенным пенальти и удалением, сбив Мареза. Де Брюйне реализовал – 2:0.
Итого всего за 25 минут на поле: голевая ошибка, а потом пенальти и красная карточка. Полный комплект.
Луису 33 года, это его первый сезон за «Арсенал», но ошибок в нем уже набралось много.
• 3-й тур, игра с «Ливерпулем»: Луис откровенно схватил Салаха за футболку в своей штрафной – пенальти. В этой же игре от него очень легко убежал Салах и забил.
• 5-й тур, упущенная победа над «Уотфордом» (вели 2:0, сыграли 2:2): снова привез пенальти.
• В следующем туре «Арсенал» победил «Астон Виллу», но один из голов забили из-под Луиса.
• 2:2 с «Кристал Пэлас» в десятом туре: еще один гол, не успел заблокировать подачу – просто не уследил за соперником.
• Тренд «забей второй гол своей команды из-под Луиса» продолжил «Брайтон». Он снова проиграл единоборство.
• Ну а комбинация «удаление плюс пенальти» уже была в этом сезоне, да еще и в матче против прошлого клуба – «Челси». Конечно, ужасно ошибся Мустафи, но накосячил и Луис – просто напрыгнул на Абрахама сзади.
За 2211 сыгранных минут в сезоне минимум девять голевых ошибок, по одной в 245 минут в среднем.
По заработанным пенальти Луис – лидер сезона в АПЛ (четыре). Притом что в «Челси» за три прошлых сезона он не заработал ни одного пенальти.
Фанаты «Арсенала» разозлились и переделали в википедии страницу, где назвали Луиса главным клоуном из числа тех, кто когда-либо надевал футболку клуба. Провисело недолго.
Самое время было припомнить 1:7 Бразилии от Германии, когда тем же летом Луис за гигантскую сумму перешел в «ПСЖ».
2020-й год в лице одного футболиста:
Goal.com в твиттере спросил, кто лучший игрок матча – догадайтесь, о ком гораздо больше писали в комментариях.
«В Англии я выиграл все. Во Франции тоже, как и в Португалии. В конце концов, я всегда выберу рискованный пас, чтобы моя команда забила. Сделать обычный пас и не извлечь из этого ничего – это не я. Люди могут говорить все, что они хотят. Я уважаю их, но если взять мои цифры, мою статистику, я выиграл больше, чем другие», – рассуждал осенью Луис.
Летом слухи об уходе Луиса опроверг его агент, по его словам, шансы на продолжение карьеры в «Арсенале» очень высоки. Разговор был до провала с «Сити».