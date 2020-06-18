Давид Луис = косяк. 9 доказательств

Луису 33 года, это его первый сезон за «Арсенал», но ошибок в нем уже набралось много.

• 3-й тур, игра с «Ливерпулем»: Луис откровенно схватил Салаха за футболку в своей штрафной – пенальти. В этой же игре от него очень легко убежал Салах и забил.

• 5-й тур, упущенная победа над «Уотфордом» (вели 2:0, сыграли 2:2): снова привез пенальти.

• В следующем туре «Арсенал» победил «Астон Виллу», но один из голов забили из-под Луиса.

• 2:2 с «Кристал Пэлас» в десятом туре: еще один гол, не успел заблокировать подачу – просто не уследил за соперником.

• Тренд «забей второй гол своей команды из-под Луиса» продолжил «Брайтон». Он снова проиграл единоборство.

• Ну а комбинация «удаление плюс пенальти» уже была в этом сезоне, да еще и в матче против прошлого клуба – «Челси». Конечно, ужасно ошибся Мустафи, но накосячил и Луис – просто напрыгнул на Абрахама сзади.

За 2211 сыгранных минут в сезоне минимум девять голевых ошибок, по одной в 245 минут в среднем.

По заработанным пенальти Луис – лидер сезона в АПЛ (четыре). Притом что в «Челси» за три прошлых сезона он не заработал ни одного пенальти.