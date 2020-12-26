Пять месяцев назад «Астон Вилла» боролась за выживание. Сейчас – ломает топов и влетает в топ-6

Просто факторы, повлиявшие на успех «Астон Виллы» в этом сезоне:

⭐ Сохранили Джека Грилиша. Да-да, главный тренер команды Дин Смит говорит, что это ключевая деталь для успешного старта сезона.

«Джек – лидер. Летом у нас было два суперпрекрасных предложения по Грилишу. Но он верен «Астон Вилле». Он будет вести нашу команду вперед».

И ведет. Сейчас Грилиш – лидер команды по «гол+пас» (5+6), лучший ассистент и второй лучший бомбардир.

🧤 Появился новый классный вратарь. Эмилиано Мартинес постоянно курсировал между лавкой и основной «Арсенала». В старте обычно выходили более сильные коллеги. А Мартинес довольствовался минутами в кубках и во времена, когда основные киперы были травмированы.

В конце прошлого сезона Мартинес принял приглашение «Астон Виллы». В этом сезоне у Мартинеса в АПЛ восемь матчей без пропущенных голов, у «Арсенала» – только три. Сейчас Мартинес – лучший вратарь лиги по этому показателю