Пять месяцев назад «Астон Вилла» боролась за выживание. Сейчас – ломает топов и влетает в топ-6
Вспоминаем конец прошлого сезона АПЛ. «Астон Вилла» почувствовала, что ей нужно оставаться в Премьер-лиге, только к 35-му туру (до этого были ужасные безвыигрышные серии). Такие результаты:
- 35-й тур – победа над «Кристал Пэлас» (2:0).
- 36-й тур – ничья с «Эвертоном» (1:1).
- 37-й тур – победа над «Арсеналом» (1:0).
- 38-й тур – ничья с «Вест Хэмом» (1:1).
Благодаря ничье в последнем туре (и поражению «Уотфорда») «Вилла» оторвалась от зоны вылета на одно очко и осталась в АПЛ.
Статистика «Астон Виллы» в этом сезоне АПЛ:
• Шестое место после 13 встреч.
• Четыре поражения.
• Одна ничья.
• Восемь побед (есть над «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Лестером»).
• Финальный отрезок – четырехматчевая серия без поражений.
Просто факторы, повлиявшие на успех «Астон Виллы» в этом сезоне:
⭐ Сохранили Джека Грилиша. Да-да, главный тренер команды Дин Смит говорит, что это ключевая деталь для успешного старта сезона.
«Джек – лидер. Летом у нас было два суперпрекрасных предложения по Грилишу. Но он верен «Астон Вилле». Он будет вести нашу команду вперед».
И ведет. Сейчас Грилиш – лидер команды по «гол+пас» (5+6), лучший ассистент и второй лучший бомбардир.
🧤 Появился новый классный вратарь. Эмилиано Мартинес постоянно курсировал между лавкой и основной «Арсенала». В старте обычно выходили более сильные коллеги. А Мартинес довольствовался минутами в кубках и во времена, когда основные киперы были травмированы.
В конце прошлого сезона Мартинес принял приглашение «Астон Виллы». В этом сезоне у Мартинеса в АПЛ восемь матчей без пропущенных голов, у «Арсенала» – только три. Сейчас Мартинес – лучший вратарь лиги по этому показателю
🎁 Классный дебют новичка – еще одно замечание от Дина.
Олли Уоткинс перешел в «Астон Виллу» из «Брентфорда» этим летом. В этом сезоне у него 13 матчей, в которых он забил шесть голов (три – в ворота «Ливерпуля»).
🕊 А вот что еще говорит Дин:
«Мы просто верим в успех. Когда мы спаслись от вылета в прошлом сезоне, я собрал свою команду и поговорил с каждым игроком по душам. Я спросил, будем ли мы лучше в следующем сезоне АПЛ. Почти все сказали, что да. Вера в успех несет нас вперед».