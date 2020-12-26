Астон Вилла
АПЛ
Футбол
Дин Смит
Джек Грилиш
Эмилиано Мартинес
Олли Уоткинс
Ливерпуль
Арсенал
Лестер
Уотфорд
Поделиться:
Комментарии:
0
#Астон Вилла #Футбол #АПЛ #Ливерпуль #Арсенал #Джек Грилиш #Лестер #Олли Уоткинс #Эмилиано Мартинес #Уотфорд #Дин Смит

Пять месяцев назад «Астон Вилла» боролась за выживание. Сейчас – ломает топов и влетает в топ-6

16 минут назад

Вспоминаем конец прошлого сезона АПЛ. «Астон Вилла» почувствовала, что ей нужно оставаться в Премьер-лиге, только к 35-му туру (до этого были ужасные безвыигрышные серии). Такие результаты:

Благодаря ничье в последнем туре (и поражению «Уотфорда») «Вилла» оторвалась от зоны вылета на одно очко и осталась в АПЛ.

Статистика «Астон Виллы» в этом сезоне АПЛ:

• Шестое место после 13 встреч.

• Четыре поражения.

• Одна ничья.

• Восемь побед (есть над «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Лестером»).

• Финальный отрезок – четырехматчевая серия без поражений.

Просто факторы, повлиявшие на успех «Астон Виллы» в этом сезоне:

⭐ Сохранили Джека Грилиша. Да-да, главный тренер команды Дин Смит говорит, что это ключевая деталь для успешного старта сезона.

«Джек – лидер. Летом у нас было два суперпрекрасных предложения по Грилишу. Но он верен «Астон Вилле». Он будет вести нашу команду вперед».

И ведет. Сейчас Грилиш – лидер команды по «гол+пас» (5+6), лучший ассистент и второй лучший бомбардир.

🧤 Появился новый классный вратарь. Эмилиано Мартинес постоянно курсировал между лавкой и основной «Арсенала». В старте обычно выходили более сильные коллеги. А Мартинес довольствовался минутами в кубках и во времена, когда основные киперы были травмированы.

В конце прошлого сезона Мартинес принял приглашение «Астон Виллы». В этом сезоне у Мартинеса в АПЛ восемь матчей без пропущенных голов, у «Арсенала» – только три. Сейчас Мартинес – лучший вратарь лиги по этому показателю

🎁 Классный дебют новичка – еще одно замечание от Дина.

Олли Уоткинс перешел в «Астон Виллу» из «Брентфорда» этим летом. В этом сезоне у него 13 матчей, в которых он забил шесть голов (три – в ворота «Ливерпуля»).

🕊 А вот что еще говорит Дин:

«Мы просто верим в успех. Когда мы спаслись от вылета в прошлом сезоне, я собрал свою команду и поговорил с каждым игроком по душам. Я спросил, будем ли мы лучше в следующем сезоне АПЛ. Почти все сказали, что да. Вера в успех несет нас вперед».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press
Еще по теме:
Этот парень сыграл третий матч в АПЛ. И забил «Ливерпулю» хет-трик за тайм
Игрок сборной Англии жил в приюте, кормил на Рождество бездомных, сейчас ходит к психологу
Венгер вытащил вратаря «Арсенала» из бедности. Сейчас он дольше всех играет за клуб и впервые побеждает в Кубке
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Астон Вилла
#Футбол
#АПЛ
#Ливерпуль
#Арсенал
#Джек Грилиш
#Лестер
#Олли Уоткинс
#Эмилиано Мартинес
#Уотфорд
#Дин Смит