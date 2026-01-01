Дин Смит

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«Астон Вилла» уволила тренера Дина Смита. Тот работал в клубе с 2018-го
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Пять месяцев назад «Астон Вилла» боролась за выживание. Сейчас – ломает топов и влетает в топ-6
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