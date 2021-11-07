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#Дин Смит #АПЛ #Астон Вилла #Чемпионшип

«Астон Вилла» уволила тренера Дина Смита. Тот работал в клубе с 2018-го

07 ноября, 16:50

10 октября 2018 года Дин Смит стал главным тренером «Астон Виллы». За три года работы при нем:

  • «Астон Вилла» сыграла 138 матчей: 56 побед, 27 ничьих и 55 поражений. Разница голов – 217:198.
  • Команда в первом же сезоне при нем вышла в АПЛ.
  • В клубе спрогрессировал Джек Грилиш, а потом ушел в «Манчестер Сити» за 100 млн евро.
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Источник:
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