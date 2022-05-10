«Тоттенхэм» – «Арсенал». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 5 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Арсенал»

Команды сейчас находятся рядом в турнирной таблице и борются за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Арсенал» идет четвертым, «Тоттенхэм» – пятый с отставанием в четыре очка.

У «Тоттенхэма» весной был период из четырех побед подряд, но в следующих четырех матчах команда победила лишь однажды. «Арсенал» с февраля выиграл десять из 14 матчей в АПЛ.

«Тоттенхэм» и «Арсенал» провели в чемпионатах Англии 169 матчей. «Арсенал» выиграл 68 из них, «Тоттенхэм» – 54. Что интересно, гостевая победа последний раз в этой паре состоялась восемь лет назад – в марте 2014-го «Тоттенхэм» дома проиграл «Арсеналу» 0:1.

В первом круге сезона-2021/22 «Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 3:1.

Доэрти, Регилон, Танганга и Скипп не помогут «Тоттенхэму» из-за травм. У «Арсенала» травмированы Парти и Тирни, под вопросом выход Уайта.