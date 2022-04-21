«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Обзор, прогноз и ставки: 23 апреля

Угадайте победителя матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

У «Арсенала» затянулась полоса неудач – команда целый месяц проигрывает почти каждый матч. У нее четыре поражения из шести возможных. Но перед игрой с «МЮ» настроение улучшилось после 4:2 над «Челси». «Арсенал» идет пятым в таблице вровень с занимающим четвертое место «Тоттенхэмом».

«МЮ» из последних девяти матчей во всех турнирах победил лишь дважды. До игры с «Арсеналом» – чувствительные 0:4 от «Ливерпуля». Он в таблице на шестом месте с отставанием в три очка от топ-4, сыграв на матч больше.

Всего на счету «МЮ» и «Арсенала» 235 личных встреч, разница побед – 98:84 в пользу «МЮ». В АПЛ расклад примерно тот же – 76:63. Из последних семи матчей «МЮ» выиграл всего один.

Это как раз был матч первого круга, в нем «МЮ» победил 3:2. На гол Смита-Роу ответили Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду. Сравнял счет Мартин Эдегор, победный же забил Роналду с пенальти.