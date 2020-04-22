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#АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Сити #Арсенал #Манчестер Юнайтед #Тоттенхэм #Челси #Роман Абрамович #шейх Мансур

Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)

22 апреля, 15:30
Николай Живоглядов

• Из «Ньюкасла» спустя 13 лет уходит Майкл Эшли. Как пишет Daily Mail, теперь в клуб будет вкладываться государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который контролирует принц Мухаммед бен Салман. 

• «Ньюкасл» может стать самым богатым клубом АПЛ. Активы принца Салмана – 260 миллиардов фунтов. Для сравнения: активы шейха Мансура из «Манчестер Сити» – больше 17 миллиардов.

• В АПЛ уже есть владелец из Саудовской Аравии. Это принц Абдалла Сауд, который пришел в «Шеффилд Юнайтед» в 2013 году. В прошлом сезоне клуб занял в Чемпионшипе второе место и впервые за 13 лет поднялся в АПЛ.

• Джо Льюис управляет «Тоттенхэмом» с 2001 года – дольше всех среди владельцев клубов АПЛ. Роман Абрамович в «Челси» – с 2003-го. Глейзеры в «Манчестер Юнайтед» – с 2006-го.

• Самый свежий владелец – Нассеф Савирис, который купил «Астон Виллу» летом 2018-го. Это без учета «Лестера», который после гибели Вишая Шривадданапрабхи в октябре 2018 года перешел в управление к сыну Айяватту.

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Все фото: ZUMAPRESS / imago sportfotodienst / global look press
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#Челси
#Роман Абрамович
#шейх Мансур