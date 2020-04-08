Итальянский официант обслужил столик владельца «Лестера». Так он попал в команду
Карьера Давиде Лоренцо напоминает ужастик для любого футболиста. До шестнадцати он играл за молодежные команды «Ювентуса», дальше – две аренды куда-то в подвал итальянского футбола и расторжение контракта. После этого – еще одна поездка в итальянскую глубинку, путешествия на Мальту, в Норвегию, в любительскую американскую лигу.
На этом Лоренцо на некоторое время как футболист закончился. Вместе с девушкой он в 2017-м уехал в Ниццу. Там Лоренцо, чтобы не обеднеть, подрабатывал официантом в нескольких ресторанах.
Один случай вернул его в футбол и полностью изменил его жизнь.
Лоренцо устроился в «Лестер» – для этого он в ресторане обслужил один важный столик
С 1 сентября 2017-го и до 1 декабря 2018 года Лоренцо был без клуба. Для того, чтобы побыстрее забыть о футболе, Лоренцо учил английский и французский. К тому же языки помогали ему в работе в ресторанах. Лоренцо быстро выучил основы, которые позволили ему обслуживать иностранных гостей.
В сентябре-2018 Лоренцо устроился на работу в дорогой ресторан в центре Ниццы. «Никто из моих руководителей не знал, что я когда-то играл в футбол. Я хорошо помню момент, когда я встретил владельца «Лестера» – мистера Вишая Шривадданапрабху. Это был вечер 1 октября 2018 года, – рассказывал Лоренцо в интервью The Athletic. – Администраторы ресторана сказали мне заняться работой с простыми клиентами, поскольку за одним столиком сидел VIP-клиент. В нем я узнал мистера Шривадданапрабху. Я отказался от всех заказов и попросил руководство дать мне шанс обслужить этот столик. К счастью, администраторы согласились».
Весь вечер Лоренцо носился мимо столика босса «Лестера», за которым сидел еще и его сын. Лоренцо признавался, что обслуживал их на высочайшем уровне. А когда он сказал, что раньше играл в футбол, Шривадданапрабха всерьез заинтересовался – они спорили на разные футбольные темы, обсуждали футбол в Англии, Италии, карьеру Лоренцо.
Лоренцо говорил:
«Он спросил, сколько мне лет. На тот момент мне было 24. «Хм, ты не так уж стар. Не хочешь пройти просмотр в моей команде?» – думаю, тогда он шутил. Но я согласился. Тогда он попросил подождать, достал телефон и позвонил по видеосвязи своему помощнику, попросил его подготовить все необходимые документы. Это был вечер понедельника, в четверг он попросил меня быть в расположении «Лестера». Он лишь сфотографировал мой паспорт – для оформления билетов и приглашения на работу. Так у меня появился шанс всей жизни».
Почему вообще Шривадданапрабха согласился на это, объяснил бывший тренер «Лестера» Клод Пюэль: «Нашему владельцу нравилось, когда человек жил мечтой. Давиде убедил его, тогда у него действительно горели глаза. Это и дало ему шанс».
Лоренцо приехал в Англию спустя 3 после встречи (как они и договорились). Там его поселили в гостиницу, сразу же выдали клубную экипировку и на следующий день отправили на тренировку. За два дня в «Лестере» у него было 2 тренировки – с основой и с командой U-23. Нигде не впечатлил – позже Лоренцо объяснил это долгим отсутствием практики.
Боссы «Лестера» разрешили ему остаться в клубе и тренироваться в основе до тех пор, пока он не наберет нормальную форму. В течение всего времени ему разрешали посещать тренировки основной команды (которые были два раза в день), он ездил на матчи «Лестера» (которые смотрел с VIP-трибуны). Лоренцо застал и главную трагедию современного «Лестера» – смерть Шривадданапрабхи. Он стал одним из последних, с кем поговорил бывший босс «Лестера» перед катастрофой.
«Я поймал его после матча. Мы поговорили. Я рассказал ему, что у меня не получается адаптироваться. Он лишь ответил: ты тренируйся и ни о чем не волнуйся. Мы немного поболтали и разошлись. Через несколько минут его не стало».
В декабре-2018 «Лестер» предложил Лоренцо контракт на полгода. Лоренцо нравился Клоду Пюэлю, но тот не рисковал и не привлекал его к основе. Уговор был такой: Лоренцо тренируется с U-23 до марта, а дальше тренерский штаб основы забирает его к себе.
Но в марте-2019 Лоренцо получил травму паха и на несколько месяцев уехал в Турин на лечение. В июне у него закончился контракт с «Лестером», и стороны просто не стали продлевать соглашения.
В интервью The Athletic Лоренцо выделил самые запомнившиеся моменты за полгода в «Лестере»:
1. Отличный коллектив. Лоренцо сказал, что за несколько дней подружился с Окадзаки, Адриеном Сильвой, с Риккардо Перрейрой.
2. Великолепные условия. Лоренцо говорит, что они даже лучше, чем в «Ювентусе».
«Это была сказка. Я приезжал на базу в 6:30 утра, и через некоторое время приходил Тилеманс. Я днем заходил в тренажерный зал, а там со мной на испанском здоровался Роджерс – мы болтали и смеялись. Я благодарен Коло Туре за его советы. Я благодарен каждому, кто помог мне исполнить эту мечту».
С июля прошлого года и до декабря он тренировался в итальянском «Витербезе». Дальше с помощью Окадзаки почти подписал контракт с японской командой (название не сказал), но уехал из Японии из-за коронавируса. Сейчас они вместе с девушкой вернулись в «Ниццу».
«Не думаю, что у меня когда-нибудь появится такой прекрасный шанс, какой я получил в «Лестере». Я пока вообще не думаю о футболе – все внимание приковано к другой ситуации, связанной с вирусом».