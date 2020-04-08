Итальянский официант обслужил столик владельца «Лестера». Так он попал в команду

Лоренцо говорил:

«Он спросил, сколько мне лет. На тот момент мне было 24. «Хм, ты не так уж стар. Не хочешь пройти просмотр в моей команде?» – думаю, тогда он шутил. Но я согласился. Тогда он попросил подождать, достал телефон и позвонил по видеосвязи своему помощнику, попросил его подготовить все необходимые документы. Это был вечер понедельника, в четверг он попросил меня быть в расположении «Лестера». Он лишь сфотографировал мой паспорт – для оформления билетов и приглашения на работу. Так у меня появился шанс всей жизни».

Почему вообще Шривадданапрабха согласился на это, объяснил бывший тренер «Лестера» Клод Пюэль: «Нашему владельцу нравилось, когда человек жил мечтой. Давиде убедил его, тогда у него действительно горели глаза. Это и дало ему шанс».

Лоренцо приехал в Англию спустя 3 после встречи (как они и договорились). Там его поселили в гостиницу, сразу же выдали клубную экипировку и на следующий день отправили на тренировку. За два дня в «Лестере» у него было 2 тренировки – с основой и с командой U-23. Нигде не впечатлил – позже Лоренцо объяснил это долгим отсутствием практики.

Боссы «Лестера» разрешили ему остаться в клубе и тренироваться в основе до тех пор, пока он не наберет нормальную форму. В течение всего времени ему разрешали посещать тренировки основной команды (которые были два раза в день), он ездил на матчи «Лестера» (которые смотрел с VIP-трибуны). Лоренцо застал и главную трагедию современного «Лестера» – смерть Шривадданапрабхи. Он стал одним из последних, с кем поговорил бывший босс «Лестера» перед катастрофой.

«Я поймал его после матча. Мы поговорили. Я рассказал ему, что у меня не получается адаптироваться. Он лишь ответил: ты тренируйся и ни о чем не волнуйся. Мы немного поболтали и разошлись. Через несколько минут его не стало».