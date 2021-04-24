Вратарь «Арсенала» не справился с прострелом и запустил мяч между ног – так клуб проиграл «Эвертону»

Угадайте, что это такое:

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Это статистика «Арсенала» в последних десяти матчах. Крайний красный крестик – тягучее и сухое поражение от «Эвертона».

Ничего необычного, «Арсенал» и «Эвертон» просто устроили скучное шоу на «Эмирейтс»: минимум голевых моментов, минимум новаторских идей. А все решил один эпизод – косяк Бернда Лено.

На 76-й минуте Ришарлисон убегал в контратаку, обыграл на фланге Гранита Джаку (который впервые в карьере вышел на позиции левого защитника) и прострелил в штрафную. Изначально там был только один игрок «Эвертона» – Доминик Калверт-Льюин. Но мяч полетел в руки Бернда Лено.

Лено сгруппировался, но не зафиксировал мяч руками – тот пролетел между ног, отрикошетил от одной и закатился в ворота.