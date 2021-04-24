Бернд Лено
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#Бернд Лено #Футбол #АПЛ #Арсенал #Эвертон

Вратарь «Арсенала» не справился с прострелом и запустил мяч между ног – так клуб проиграл «Эвертону»

час назад

Угадайте, что это такое:

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Это статистика «Арсенала» в последних десяти матчах. Крайний красный крестик – тягучее и сухое поражение от «Эвертона».

Ничего необычного, «Арсенал» и «Эвертон» просто устроили скучное шоу на «Эмирейтс»: минимум голевых моментов, минимум новаторских идей. А все решил один эпизод – косяк Бернда Лено.

На 76-й минуте Ришарлисон убегал в контратаку, обыграл на фланге Гранита Джаку (который впервые в карьере вышел на позиции левого защитника) и прострелил в штрафную. Изначально там был только один игрок «Эвертона» – Доминик Калверт-Льюин. Но мяч полетел в руки Бернда Лено.

Лено сгруппировался, но не зафиксировал мяч руками – тот пролетел между ног, отрикошетил от одной и закатился в ворота.

скриншот с трансляции на OKKO Sport

скриншот с трансляции на OKKO Sport

скриншот с трансляции на OKKO Sport

У Лено была одна надежда – если Ришарлисон в момент передачи находился в офсайде. Но там все было по правилам.

Эмоции Лено после пропущенного гола.

скриншот с трансляции на OKKO Sport

Потом у Лено был шанс исправиться – в добавленное время он пошел в штрафную площадь «Эвертона», сфолил и прервал последнюю атаку «Арсенала».

0:1 – победа «Эвертона»:

  • Первая выездная победа «Эвертона» над «Арсеналом» в АПЛ с 1996 года.
  • Факт, который вытекает из предыдущего: это первая победа «Эвертона» на «Эмирейтс».
  • 10-я гостевая победа «Эвертона» в сезоне Премьер-лиги. Только одна команда побеждала на выезде в этом сезоне чаще: «Ман Сити» – 12 раз.
Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лено 76
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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