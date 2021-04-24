Вратарь «Арсенала» не справился с прострелом и запустил мяч между ног – так клуб проиграл «Эвертону»
Угадайте, что это такое:
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Это статистика «Арсенала» в последних десяти матчах. Крайний красный крестик – тягучее и сухое поражение от «Эвертона».
Ничего необычного, «Арсенал» и «Эвертон» просто устроили скучное шоу на «Эмирейтс»: минимум голевых моментов, минимум новаторских идей. А все решил один эпизод – косяк Бернда Лено.
На 76-й минуте Ришарлисон убегал в контратаку, обыграл на фланге Гранита Джаку (который впервые в карьере вышел на позиции левого защитника) и прострелил в штрафную. Изначально там был только один игрок «Эвертона» – Доминик Калверт-Льюин. Но мяч полетел в руки Бернда Лено.
Лено сгруппировался, но не зафиксировал мяч руками – тот пролетел между ног, отрикошетил от одной и закатился в ворота.
У Лено была одна надежда – если Ришарлисон в момент передачи находился в офсайде. Но там все было по правилам.
Эмоции Лено после пропущенного гола.
Потом у Лено был шанс исправиться – в добавленное время он пошел в штрафную площадь «Эвертона», сфолил и прервал последнюю атаку «Арсенала».
0:1 – победа «Эвертона»:
- Первая выездная победа «Эвертона» над «Арсеналом» в АПЛ с 1996 года.
- Факт, который вытекает из предыдущего: это первая победа «Эвертона» на «Эмирейтс».
- 10-я гостевая победа «Эвертона» в сезоне Премьер-лиги. Только одна команда побеждала на выезде в этом сезоне чаще: «Ман Сити» – 12 раз.