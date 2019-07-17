Елизавета II
Дата рождения
21 апреля 1926 г.
Инфо
Самый долгоправящий и старейший монарх в британской истории
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Материалы
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