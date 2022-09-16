Масштаб похорон Елизаветы II: за самолетом с гробом следили 5 млн человек, очереди на 6 км (даже Бекхэм стоял 10 часов!), отмена операций в больницах

Похороны королевы Елизаветы II назначены на 19 сентября. Подготовка к ним проходит в течение десяти дней после ее смерти. Вот насколько масштабное и громкое это событие.

◾️ Флайтрадар сообщил, что более пяти миллионов пользователей следили за самолетом, который отправил гроб королевы из аэропорта Эдинбурга на авиабазу ВВС Великобритании вблизи Лондона. Для флайтрадара это новый рекорд. Прошлый был 2 августа – примерно 2,92 миллиона следили за самолетом Нэнси Пелоси, который летел на Тайвань.