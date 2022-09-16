Масштаб похорон Елизаветы II: за самолетом с гробом следили 5 млн человек, очереди на 6 км (даже Бекхэм стоял 10 часов!), отмена операций в больницах
Похороны королевы Елизаветы II назначены на 19 сентября. Подготовка к ним проходит в течение десяти дней после ее смерти. Вот насколько масштабное и громкое это событие.
◾️ Флайтрадар сообщил, что более пяти миллионов пользователей следили за самолетом, который отправил гроб королевы из аэропорта Эдинбурга на авиабазу ВВС Великобритании вблизи Лондона. Для флайтрадара это новый рекорд. Прошлый был 2 августа – примерно 2,92 миллиона следили за самолетом Нэнси Пелоси, который летел на Тайвань.
◾️ За те сутки, когда гроб находился в Эдинбурге, к нему подходили 33 тысячи человек.
◾️ В Вестминстерском дворце во время дежурства у гроба королевы упал королевский стражник. Сначала он ненадолго сошел с подиума, затем вернулся на место, но после этого упал на пол. Прямая трансляция прервалась, пока стражнику оказывали помощь.
◾️ Очередь из желающих проститься с королевой в Лондоне растянулась более чем на шесть километров. Время ожидания составляет в среднем около восьми часов. Там же дежурят волонтеры для оказания помощи тем, кто стоит в очереди. Есть и те, кто простоял там 20 часов. 16 сентября очередь временно закрыта.
Ведется онлайн для отслеживания очереди.
◾️ Daily Mail пишет, что с двух часов ночи в ней стоял даже Дэвид Бекхэм – заодно угощал стоящих вокруг людей пончиками. А потом очередь забывала двигаться, потому что люди в ней фотографировали Бекхэма. Он простоял в очереди более десяти часов. А потом дал интервью.
◾️ Браслеты с очередей появились на eBay. Некоторые продаются даже за 350 фунтов (24 тысячи рублей).
◾️ Ежедневно в Лондоне задействованы тысячи полицейских (говорится о десяти тысячах) и военных.
◾️ На похоронах 19 сентября ожидаются примерно 2500 человек, 500 из которых – высокопоставленные лица со всего мира. Среди них – более 100 глав государств.
◾️ Аэропорт Хитроу в этот день приостановит работу на полчаса. Авиакомпания British Airways отменила около сотни запланированных на этот день рейсов, чтобы шум двигателей самолетов не мешал атмосфере церемонии.
◾️ В день похорон не будут работать магазины и школы, отменены рейсы поездов, перенесены даже запланированные операции в больницах.
◾️ British Cycling сначала запретил кататься на велосипедах в день похорон, но затем извинились после шквала гневных сообщений в его адрес.
◾️ Transport for London из-за траура закрыла площадки, где выступали уличные музыканты, и нарвалась на открытое письмо Союза музыкантов, чьи представители озабочены падением заработка людей из-за этих запретов.
◾️ The Economic Times оценил затраты на траурные мероприятия и похороны в шесть миллиардов фунтов. Для сравнения, в свое время на похороны принцессы Дианы было потрачено 10 миллионов.