Елизавета II была королевой не только для Британии, но еще для Канады, Австралии и других стран: что такое Содружество наций и какие там связи сегодня

Перемены нашли отражение в системе управления. С 1887 года в Лондоне каждые несколько лет проходили Колониальные конференции, позже переименованные в Имперские. Это были встречи премьер-министров доминионов, которым предстояло согласовать решения в области экономики, внутренней политики и дипломатии. В 1931-м парламент принял Вестминстерский статут, уравнявший в правах метрополию и доминионы. Этот год считается точкой отсчета для Британского содружества. Первыми членами новой организации помимо Великобритании стали Канада, Ньюфаундленд, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и Ирландия.

Не все колонии стали участниками Содружества. А некоторые страны вошли в его состав, хотя никогда не были частью империи

Первые серьезные изменения в составе Британского содружества наций произошли в 1949-м, когда Ирландия покинула объединение, а Ньюфаундленд стал частью Канады. Тогда же была утверждена Лондонская декларация, которая определила, что участником Содружества может стать государство с республиканским строем. За два года до этого Британская Индия поделилась на два независимых доминиона.

Официально главой государств оставался король Георг VI, но через несколько лет и в Индии, и в Пакистане установилась республиканская форма правления. Чтобы сохранить членство бывших доминионов в составе Содружества, потребовалась Лондонская декларация. Она же открыла доступ другим республикам. В те же годы из названия организации исчезло слово «Британское». Теперь это просто Содружество наций.

Сегодня Карл III, пусть и не имеет существенных полномочий, но традиционно все же остается главой 15 государств, включая Ямайку, Багамы, Тувалу и другие островные территории. В каждом монарха представляет генерал-губернатор, а, скажем, в Канаде и Австралии у него есть по полпреду во всех штатах. И все же большинство бывших колоний провозгласили республиканский строй. К тому же некоторые страны отказываются от монархии: например, в октябре прошлого года Барбадос объявил, что Елизавета II больше не глава государства.

Этот вопрос на острове обсуждался несколько десятилетий, хотя фактически имеет лишь символическое значение. Монарх должен пропасть с банкнот, а из официальных документах вычеркнули слово «королевский» и производные от него. Об отречении от короля подумывает и Ямайка, где, согласно августовскому опросу, за республику выступают 56% жителей. Главный мотив – историческая память, которая связывает британскую монархию с рабовладельческим строем. Местные жители не хотят ассоциировать себя с королевской семьей, а заодно популисты предлагают потребовать от Лондона компенсации за эксплуатацию темнокожего населения.