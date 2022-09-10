Елизавета II была королевой не только для Британии, но еще для Канады, Австралии и других стран: что такое Содружество наций и какие там связи сегодня
Британской империи давно нет, но связи между территориями сохраняются: символические, культурные, церемониальные. Для всех этих стран был один монарх: после смерти Елизаветы II это Содружество наверняка возглавит Карл III.
Как из бывших британских колоний образовалось Содружество наций, чем занимается сегодня и есть ли в нем вообще хотя бы какой-то смысл, а у британских монархов там – хоть какая-то реальная власть?
Идея Содружества родилась еще в XIX веке. Но колонии и метрополии уравняли в правах только в 1930-х
Еще в Средние века английские монархи не ограничивали размеры королевства Британскими островами. В разные столетия их владениями становились части современных Франции и Бельгии, а с появлением сильного флота экспансия распространилась и на другие континенты. Даже после потери 13 североамериканских колоний и появлением на карте США Британская империя оставалась огромной. В середине XIX века туда входили Индия, Бангладеш и Пакистан, тогда же возникли колонии в Африке и на Дальнем Востоке.
Империя напоминала лоскутное одеяло. Некоторые территории (например, Канада) получили статус доминиона, другие (среди них – колонии в Австралии) становились все более самостоятельными за счет ответственных правительств – кабинетов, которые отчитывались уже не перед монархом, а перед местным парламентом. Это были первые шаги на пути к созданию Содружества наций, о котором, как считается, впервые заговорил премьер-министр лорд Розберри в середине 1880-х. Тогда он подтвердил право австралийцев считать себя отдельной нацией, что шло вразрез с имперскими концепциям, которые декларировали наднациональную идентичность. Теперь же житель Сиднея волне мог называть себя прежде всего австралийцем, а не подданным Британской империи.
Перемены нашли отражение в системе управления. С 1887 года в Лондоне каждые несколько лет проходили Колониальные конференции, позже переименованные в Имперские. Это были встречи премьер-министров доминионов, которым предстояло согласовать решения в области экономики, внутренней политики и дипломатии. В 1931-м парламент принял Вестминстерский статут, уравнявший в правах метрополию и доминионы. Этот год считается точкой отсчета для Британского содружества. Первыми членами новой организации помимо Великобритании стали Канада, Ньюфаундленд, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и Ирландия.
Не все колонии стали участниками Содружества. А некоторые страны вошли в его состав, хотя никогда не были частью империи
Первые серьезные изменения в составе Британского содружества наций произошли в 1949-м, когда Ирландия покинула объединение, а Ньюфаундленд стал частью Канады. Тогда же была утверждена Лондонская декларация, которая определила, что участником Содружества может стать государство с республиканским строем. За два года до этого Британская Индия поделилась на два независимых доминиона.
Официально главой государств оставался король Георг VI, но через несколько лет и в Индии, и в Пакистане установилась республиканская форма правления. Чтобы сохранить членство бывших доминионов в составе Содружества, потребовалась Лондонская декларация. Она же открыла доступ другим республикам. В те же годы из названия организации исчезло слово «Британское». Теперь это просто Содружество наций.
Сегодня Карл III, пусть и не имеет существенных полномочий, но традиционно все же остается главой 15 государств, включая Ямайку, Багамы, Тувалу и другие островные территории. В каждом монарха представляет генерал-губернатор, а, скажем, в Канаде и Австралии у него есть по полпреду во всех штатах. И все же большинство бывших колоний провозгласили республиканский строй. К тому же некоторые страны отказываются от монархии: например, в октябре прошлого года Барбадос объявил, что Елизавета II больше не глава государства.
Этот вопрос на острове обсуждался несколько десятилетий, хотя фактически имеет лишь символическое значение. Монарх должен пропасть с банкнот, а из официальных документах вычеркнули слово «королевский» и производные от него. Об отречении от короля подумывает и Ямайка, где, согласно августовскому опросу, за республику выступают 56% жителей. Главный мотив – историческая память, которая связывает британскую монархию с рабовладельческим строем. Местные жители не хотят ассоциировать себя с королевской семьей, а заодно популисты предлагают потребовать от Лондона компенсации за эксплуатацию темнокожего населения.
Впрочем, даже с переходом к республике, страны остаются членами Содружества. Более того, число участников даже недавно расширилось – летом в организацию включили Того и Габон, поэтому теперь она насчитывает 56 государств. Они могут добровольно выйти из союза, чем в разные годы воспользовались ЮАР (в 1994-м восстановила членство) и Зимбабве (не так давно подало заявку на возвращение). С середины 1990-х в Содружество попадают страны, которые раньше не были британскими колониями: Мозамбик, Руанда, Намибия и Камерун.
Хотя империи больше нет, Лондон все еще контролирует не только Британские острова, но также Заморские территории (раньше их называли «зависимыми»). Всего их 14, и в основном это острова в Карибском море. Кроме того, заморскими территориями считаются Гибралтар, несколько районов Кипра, где расположены военные базы, Фолкленды, за которые шла война с Аргентиной в 1982-м и даже кусок Антарктиды. Формально они не входят в Соединенное королевство и до Брекзита не были членами ЕС (кроме Гибралтара), но местные жители имеют британское подданство, так что могут свободно жить и работать в метрополии. При этом стать частью Содружества наций эти территории не в праве, потому что не считаются независимыми государствами.
Отдельно стоит выделить коронные земли – острова Гернси и Джерси, расположенные в проливе Ла-Манш, и остров Мэн в Ирландском море. Они не считаются заморскими территориями, но и в Соединенное королевство также не входят. Их необычный статус связан с тем, что формально острова никогда не были колониями. Но и в Содружестве они тоже не представлены.
Карл III стал королем Англии сразу после смерти Елизаветы II. Но главой Содружества он еще не считается
Содружество наций – это прежде всего площадка для саммитов и встреч. Раз в два года главы правительств, президенты и просто делегаты от разных стран обсуждают актуальные вопросы, хотя их резолюции не имеют юридической силы. Связи между участниками не такие прочные, как, например, в ЕС. К тому же некоторые из них (в частности, Индия и Пакистан) уже много лет конфликтуют между собой.
Эту платформу ценят прежде всего небольшие государства, ведь в рамках Содружества статус микроскопического Тувалу ничем не уступает Канаде или Австралии. Как раз по этой причине в последние время в повестке все чаще встречаются проблемы климата и экологии. В Содружестве наций большинство участников – это небольшие тропические островные страны, поэтому они продвигают темы, связанные, например, с повышением уровня океана. При Содружестве проводят также более локальные встречи между представителями разных сфер: в частности, юридические, университетские, научные и прочие форумы. А раз в четыре года одна из стран принимает Игры Содружества – аналог Олимпиады, но только для бывших колоний и тех, кто к ним примкнул.
За все время организации у нее было только два главы: Георг VI и Елизавета II. Должность сугубо номинальная: британский монарх прежде всего участвует в церемониальных процедурах. Она не передается по наследству, но еще в 1958-м Елизавета II провозгласила, что отдаст титул следующему по королевской линии. Позже Секретариат Содружества предположил, что главу организации все же могут выбрать на совете. В 2018-м эта юридическая коллизия была решена, когда главы правительств заявили, что передадут должность принцу Уэльскому, когда Елизаветы II не станет.