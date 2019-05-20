Великобритания
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Великобритания вытащила тяжелейший матч с Францией и осталась в элитном дивизионе хоккейного ЧМ. Очень неожиданное достижение
#ЧМ-2019 (хоккей)
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Правнук королевы Елизаветы II корчил рожи, кривлялся, затыкал уши на юбилее ее правления – теперь он звезда соцсетей
#Елизавета II
Очень странный и спорный гол на чемпионате мира: британец влетел в ворота вместе с шайбой и вратарем
#ЧМ-2021
Зачем смотреть чемпионат мира, если я не люблю хоккей
#ЧМ-2019 (хоккей)
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