Великобритания

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Суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Население
67 326 569 чел. (2021 г.)
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Хоккей
Великобритания вытащила тяжелейший матч с Францией и осталась в элитном дивизионе хоккейного ЧМ. Очень неожиданное достижение
#ЧМ-2019 (хоккей)