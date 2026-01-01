Великобритания

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Суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Население
67 326 569 чел. (2021 г.)
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