Правнук королевы Елизаветы II корчил рожи, кривлялся, затыкал уши на юбилее ее правления – теперь он звезда соцсетей
Королева Елизавета II празднует юбилей правления в Великобритании. Главной звездой празднования неожиданно стал ее четырехлетний правнук – принц Луи.
- На пути к Букингемскому дворцу высовывал язык и корчил рожицы.
- В карете он так сильно махал ручкой, что его успокаивала старшая сестра.
- На балконе Букингемского дворца затыкал уши (вероятно, во время пролетавших самолетов), ковырял в носу и засовывал пальцы в рот.
Принц Луи отлично развлек даже тех, кому было скучно смотреть трансляцию. Луи был одет в белый матросский костюм, идентичный тому, что носил двухлетний принц Уильям на том же самом мероприятии в 1985 году. А потом он узнал папу, когда тот поучаствовал в параде верхом на лошади.
В соцсетях – восторг: «Луи был звездой шоу», «Он отлично проводит время», «Он смотрится так мило».
Луи развлекала королева – часто разговаривала с ним. Этот момент очень понравился тем, кто наблюдал за церемонией. Журналисты предположили, что у них особая связь. Остальные члены королевской семьи казались более напряженными.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс заметила со стороны королевы снисходительность, теплоту и почти детское общее с Луи волнение, а ее взгляд выражал любовь и одобрение. «Их разговор был для Луи самой естественной вещью. Отсутствие какого-либо страха наводило на мысль, что они близко дружат».
Какое у вас настроение сегодня по шкале Луи?