Правнук королевы Елизаветы II корчил рожи, кривлялся, затыкал уши на юбилее ее правления – теперь он звезда соцсетей

Луи развлекала королева – часто разговаривала с ним. Этот момент очень понравился тем, кто наблюдал за церемонией. Журналисты предположили, что у них особая связь. Остальные члены королевской семьи казались более напряженными.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс заметила со стороны королевы снисходительность, теплоту и почти детское общее с Луи волнение, а ее взгляд выражал любовь и одобрение. «Их разговор был для Луи самой естественной вещью. Отсутствие какого-либо страха наводило на мысль, что они близко дружат».