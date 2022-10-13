В корону королев Великобритании вставлен бриллиант, которым недовольны Индия и другие страны: все из-за «болезненных воспоминаний» колоний
Что такое «Кохинур» – известный камень в короне
Он называется «Кохинур» или «Коинур», может быть записан как «Кох-и-Нур». Это крупный драгоценный камень из короны королевы Великобритании. Его вес – 105 карат.
После смерти королевы Елизаветы ее старший сын стал королем Великобритании. Коронация состоится в мае 2023 года, где Карл III наденет корону святого Эдуарда.
Его жена – Камилла Паркер-Боулз должна получить корону королевы-матери. Но представители правящих партий Индии выступают против этого шага. Все из-за «Кохинура», который находится на переднем кресте короны.
Почему Индия выступает против: напоминание о колониальном прошлом
«Коронация Камиллы и использование «Кохинура» пробуждают болезненные воспоминания о колониальном прошлом», – это заявление представителя партии премьер-министра Индии Нарендры Моди. По его словам, пять-шесть поколений индейцев страдали от многочисленных иностранных правлений на протяжении более пяти столетий.
За месяц до этого вернуть «Кохинур» призвала индийская религиозная организация «Шри Джаганнатх Сена». Она заявила, что он принадлежит индуистскому богу Шри Джаганнатхе Бхагбану и должен вернуться в его храм в штате Одиша.
Археологическая служба страны ранее сообщила, что «Кохинур» жертвуется богу согласно завещанию последнего индийского владельца этого камня – и должен быть передан в городе Патна. Причем документ был заверен офицером британской армии. А потом «Кохинур» попал к наследнику владельцу и оказался в Лондоне.
Еще в 2010-х велись дискуссии о возможном его возвращении в Индию. Во время визита в эту страну премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что «Кохинур» не будет перемещен. В Индии заместитель генпрокурора Ранджит Кумар подтвердил, что его страна не может претендовать на возвращение «Кохинура».
Как «Кохинур» оказался в Великобритании, если принадлежит Индии: наследник сам подарил его королеве
Его история длится с XIV века. Он был украшением тюрбана раджей в Северной Индии. Последний обладатель «Кохинура» в Индии – махараджа Пенджаба Ранджи Сингх. Потом он попал во владение британских властей после неудачной попытки переворота в Индии.
Индийские ценности были переданы королеве Виктории, которая записала в своем дневнике, что бриллианты станут частью британской короны. В Британию был приглашен 15-летний наследник Ранджита Сингха и на личной встрече с Викторией официально передал ей «Кохинур».
Так он был инкрустирован в корону в составе пары тысяч более мелких бриллиантов, а в 1902 году бриллиант – вставлен в корону королевы Александры.
Какие еще страны претендуют на «Кохинур»: есть даже Иран
🇵🇰 Пакистан. Утверждается, что «Кохинур» был добыт на территории Пакистана еще в тот момент, когда она входила в состав Индии, и принадлежал династии Какатия, украсившей им статую индуистской богини. В 2016-м пакистанский суд получил петицию с требованием вернуть «Кохинур» на родину. Но иск был отклонен.
🇦🇫 Афганистан. «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) считает «Кохинур» законной собственностью этой страны, поскольку он был увезен оттуда в XVIII веке в Индию, а уже потом – в Великобританию. «Кохинур» был вывезен Надир-шахом из Дели, позже достался Ранджиту Сингху от шаха Шуджи, который был свергнут и подарил его за освобождение из тюрьмы.
🇮🇷 Иран. Тут все просто – Надир-шах был выходцем современного Ирана. По легенде, он дал и название «Кохинур». В переводе с персидского – «Гора света», именно такие слова он сказал, увидев камень.
Как Великобритания сейчас реагирует на желание Индии: есть несколько вариантов
Daily Mail опирается на источники из Букингемского дворца: действительно обсуждаются разные варианты и одного четкого пути нет. При этом королевская семья уж точно не планирует устраивать международный скандал, поэтому есть шанс, что найдется вариант, который понравится обеим сторонам.
Как можно поступить в этом случае:
- Daily Mail пишет, что один из вариантов – вынуть «Кохинур» перед коронацией.
- Или же его можно не использовать и в дальнейшем.
- Как вариант, использовать королеве-консорту не корону, а другое украшение. Но это может не понравиться британцам.
Коронация Карла III запланирована на 6 мая 2023 года.