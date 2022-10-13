В корону королев Великобритании вставлен бриллиант, которым недовольны Индия и другие страны: все из-за «болезненных воспоминаний» колоний

Что такое «Кохинур» – известный камень в короне

Он называется «Кохинур» или «Коинур», может быть записан как «Кох-и-Нур». Это крупный драгоценный камень из короны королевы Великобритании. Его вес – 105 карат.

После смерти королевы Елизаветы ее старший сын стал королем Великобритании. Коронация состоится в мае 2023 года, где Карл III наденет корону святого Эдуарда.

Его жена – Камилла Паркер-Боулз должна получить корону королевы-матери. Но представители правящих партий Индии выступают против этого шага. Все из-за «Кохинура», который находится на переднем кресте короны.

Почему Индия выступает против: напоминание о колониальном прошлом

«Коронация Камиллы и использование «Кохинура» пробуждают болезненные воспоминания о колониальном прошлом», – это заявление представителя партии премьер-министра Индии Нарендры Моди. По его словам, пять-шесть поколений индейцев страдали от многочисленных иностранных правлений на протяжении более пяти столетий.