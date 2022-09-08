Масштаб царствования Елизаветы II – в цифрах: больше 80% британцев родились при ней, 15 премьер-министров, 25000 дней на троне
Умерла Елизавета II. Ей было 96 лет – 70 из них она занимала пост королевы Великобритании и умерла спустя пять месяцев после юбилея у власти. Мы собрали серию цифр, которые подчеркивают длину ее эпохи.
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1. Елизавета II – самый долгоправящий монарх Великобритании. С момента ее вступления на престол до смерти прошло 70 лет 7 месяцев и 2 дня – это около 25 тысяч дней. В 2015-м Елизавета II превзошла рекорд своей прапрабабушки королевы Виктории, которая правила больше 63 лет и умерла в 1901 году.
2. За время правления Елизаветы II в Великобритании сменились 15 премьер-министров. В этот период только Гарольд Уилсон дважды занимал данный пост (Елизавета II стала королевой при Уинстоне Черчилле, который тогда уже избрался на второй срок). Последний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заступила на должность 6 сентября – за два дня до смерти королевы.
3. Елизавета II – самый возрастной правитель в истории Великобритании. Этот рекорд она поставила в 2007-м, когда ей исполнился 81 год. Никто из предыдущих монархов не доживал до такого возраста. Принцу Чарльзу, который стал новым королем Великобритании, в ноябре исполнится 74 года.
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4. По данным управления национальной статистики Великобритании за 2017 год [за пять лет цифры изменились], только 12 миллионов жителей Великобритании застали короля Георга VI, который правил до 1952 года. Это только 20% от 66-миллионного населения Великобритании – 80% не видели другого монарха, кроме Елизаветы II.
5. Профиль Елизаветы II изображен на валюте в 33 странах мира – больше, чем у любого другого живущего монарха. Это зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.
6. По данным BBC [сайт заблокирован в России] за 2015 год, Елизавета II посетила с официальным визитом 116 стран. Ее единственный приезд в Россию состоялся в 1994 году в период президентства Бориса Ельцина, когда она несколько дней провела в Москве и Санкт-Петербурге.
7. Брак Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа продлился больше 73 лет. Они поженились в 1947 году. Это самый долгий брак среди британских монархов. Филипп умер в апреле-2021, Елизавета пережила его на полтора года – 517 дней.
8. За время правления Елизавета II отправила более 175 тысяч телеграмм долгожителям Великобритании и стран Содружества и больше полумиллиона телеграмм парам, празднующим бриллиантовую свадьбу.
9. В 2022 году Елизавета II пропустила церемонию официального открытия сессии британского парламента из-за проблем с подвижностью – первый раз за почти 60 лет. Вместо нее тронную речь зачитал сын принц Чарльз. За всю историю Елизавета II только дважды пропускала данную церемонию, оба раза – из-за беременности (в 1959 и 1963 годах).