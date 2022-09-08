Масштаб царствования Елизаветы II – в цифрах: больше 80% британцев родились при ней, 15 премьер-министров, 25000 дней на троне

Самый возрастной правитель Великобритании, визиты в 116 стран, брак на 73 года

1. Елизавета II – самый долгоправящий монарх Великобритании. С момента ее вступления на престол до смерти прошло 70 лет 7 месяцев и 2 дня – это около 25 тысяч дней. В 2015-м Елизавета II превзошла рекорд своей прапрабабушки королевы Виктории, которая правила больше 63 лет и умерла в 1901 году.

2. За время правления Елизаветы II в Великобритании сменились 15 премьер-министров. В этот период только Гарольд Уилсон дважды занимал данный пост (Елизавета II стала королевой при Уинстоне Черчилле, который тогда уже избрался на второй срок). Последний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заступила на должность 6 сентября – за два дня до смерти королевы.

3. Елизавета II – самый возрастной правитель в истории Великобритании. Этот рекорд она поставила в 2007-м, когда ей исполнился 81 год. Никто из предыдущих монархов не доживал до такого возраста. Принцу Чарльзу, который стал новым королем Великобритании, в ноябре исполнится 74 года.

Кто такая Лиз Трасс – 20 быстрых историй: плакат «Освободите травку», сравнения с Тэтчер, роман с женатым членом парламента