Кто такая Лиз Трасс – 20 быстрых историй: плакат «Освободите травку», сравнения с Тэтчер, роман с женатым членом парламента

Лиз Трасс – новый премьер-министр Великобритании. Что нужно знать о ней помимо ее политического курса.

1. На самом деле ее зовут Мэри Элизабет Трасс, но первое имя она не любит с детства. И сильно злилась, когда в первый день в школе получила значок с надписью «Мэри» – тут же подошла к учителю, попросив изменить имя. По крайней мере, один способ разозлить Трасс известен с ранних лет.

2. Ее мама (медсестра и учительница) и папа (профессор математики) – лейбористы. Они водили ее в детстве на протесты против использования атомной энергии. Так Трасс уже в далеком прошлом протестовала против Маргарет Тэтчер. И вспоминала, как на демонстрацию носили макет ядерной бомбы из старых свернутых ковров, а она сама кричала: «Мэгги – вон!»

3. Учась в Оксфорде Трасс выступала за легализацию марихуаны. Однажды она обклеил весь стенд плакатами с требованием «разрешить травку».

4. В политике Трасс уже 25 лет. В самом начале политической карьеры она вступила в партию консерваторов, чем неприятно поразила свою семью лейбористов. Особенно отца.

5. Первым местом работы для Трасс была нефтегазовая компания Shell. Там она была бухгалтером. А в телекоммуникационной компании Cable & Wireless доработала до должности экономического директора.

6. Трасс получила обвинения в растрате госсредств: на ее полет на правительственном самолете в Австралию и обратно было потрачено 670 тысяч долларов, хотя она могла воспользоваться коммерческим рейсом. К обвиняющим лейбористам присоединились экоактивисты.