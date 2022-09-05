Кто такая Лиз Трасс – 20 быстрых историй: плакат «Освободите травку», сравнения с Тэтчер, роман с женатым членом парламента
Лиз Трасс – новый премьер-министр Великобритании. Что нужно знать о ней помимо ее политического курса.
1. На самом деле ее зовут Мэри Элизабет Трасс, но первое имя она не любит с детства. И сильно злилась, когда в первый день в школе получила значок с надписью «Мэри» – тут же подошла к учителю, попросив изменить имя. По крайней мере, один способ разозлить Трасс известен с ранних лет.
2. Ее мама (медсестра и учительница) и папа (профессор математики) – лейбористы. Они водили ее в детстве на протесты против использования атомной энергии. Так Трасс уже в далеком прошлом протестовала против Маргарет Тэтчер. И вспоминала, как на демонстрацию носили макет ядерной бомбы из старых свернутых ковров, а она сама кричала: «Мэгги – вон!»
3. Учась в Оксфорде Трасс выступала за легализацию марихуаны. Однажды она обклеил весь стенд плакатами с требованием «разрешить травку».
4. В политике Трасс уже 25 лет. В самом начале политической карьеры она вступила в партию консерваторов, чем неприятно поразила свою семью лейбористов. Особенно отца.
5. Первым местом работы для Трасс была нефтегазовая компания Shell. Там она была бухгалтером. А в телекоммуникационной компании Cable & Wireless доработала до должности экономического директора.
6. Трасс получила обвинения в растрате госсредств: на ее полет на правительственном самолете в Австралию и обратно было потрачено 670 тысяч долларов, хотя она могла воспользоваться коммерческим рейсом. К обвиняющим лейбористам присоединились экоактивисты.
7. Она также была вовлечена в дискуссию об образовании. Сказала, что в школе Лидса, где она училась, много говорили о равенстве, но детей из неблагополучных семей все равно унижали, а на то, чтобы учиться читать и писать, тратилось мало времени из-за разговоров о расизме и сексизме. Трасс за это раскритиковали, посчитав, что она унижает целое поколение учеников и учителей.
8. Трасс часто припоминают ее позицию по выходу Великобритании из Евросоюза. До голосования – она считала этот шаг «тройной трагедией». После состоявшегося по факту выхода сказала, что теперь перед страной открываются новые возможности.
9. Во время дебатов Трасс говорила, что была защитницей окружающей среды еще до того, как это стало модным. Но поддерживает далеко не все экологические инициативы. Например, выступала за ограничение солнечных батарей на полях и строительство крупных атомных электростанций.
10. Ляпы Трасс давно известны, особенно это касается географии. Она заявляла, что не признает суверенитета РФ над Воронежской и Ростовской областями, поддерживала балтийских союзников Британии через Черное море, а Украина, по ее мнению подвергалась нашествиям со стороны «монголов и татар».
11. «Это позор» – фраза восьмилетней давности тут же разлетелась на мемы. Трасс сообщила, что Великобритания производит больше видов сыра, чем Франция, но все равно его импортирует. Скорбное лицо вместе с фразой разошлись по соцсетям.
12. Трасс стала третьей женщиной на посту премьер-министра Великобритании. Маргарет Тэтчер и Тереза Мэй были первыми двумя.
13. Очень часто говорится о подражании Тэтчер – Трасс тоже ездила на танке с флагом, в похожем стиле одевалась на Красной площади, даже одежду на дебаты выбирала схожую. Сама Трасс эти разговоры не поддерживает: «Я совсем из другой среды».
14. Одним из лучших способов снять стресс Трасс считает возможность что-нибудь испечь: булочки, круассаны, торты. Это ее хобби.
15. Трасс предпочитает музыку 1980-х и любит караоке. Ее любимую песню исполняет Уитни Хьюстон, а называется она «I Wanna Dance With Somebody». В 2001-м любимой она называла песню Мэйси Грэй «I Try». А еще кому-то повезло заплатить 22 тысячи фунтов за возможность спеть с Лиз Трасс в караоке в 2021 году.
16. Муж Трасс – бухгалтер Хью О’Лири. Они встретились в 1997 году, а на первом свидании пошли кататься на коньках, где О’Лири вывихнул лодыжку. Через три года они поженились.
17. Еще через пять лет Трасс закрутила роман с членом парламента Марком Филдом, который был назначен в качестве ее политического наставника. Это привело к распаду его 12-летнего брака. А брак Трасс выстоял, хотя ее карьера чуть было не завершилась уже в середине 2000-х как раз из-за этого скандала.
18. «Телефонный тюремщик» – так она говорит о себе, пряча телефон от дочери, чтобы она не сидела в нем слишком часто.
19. Семья Трасс живет Тетфорде, у нее есть недвижимость в Лондоне и еще третий дом в Кенте.
20. У Трасс почти 325 тысяч подписчиков в твиттере. Есть там и загадочный твит от 2012 года – просто «Elizabeth truss». Предполагается, что она просто хотела о себе почитать в твиттере, но перепутала окно поиска и окно ввода нового сообщения. Впрочем, твит так и висит уже десять лет.