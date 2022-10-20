Лиз Трасс продержалась премьер-министром Великобритании всего 44 дня: вот список самых коротких сроков в истории страны
Пост премьер-министра Великобритании существует 300 лет, и за все это время ни один человек не занимал его меньше 100 дней. Все изменилось с заявлением Лиз Трасс, подавшей в отставку после 44 дней в должности.
Хотя формально этот срок вырастет на несколько дней, пока Консервативная партия не выберет нового лидера и, соответственно, нового премьера, Трасс все равно войдет в историю как премьер-министр Великобритании с самым коротким сроком.
Всего с 1721 года у Британии было 78 премьер-министров, включая Трасс. Самый долгий срок в должности провел первый премьер сэр Роберт Уолпол – 20 лет и 314 дней. Самый короткий срок до Трасс был у Джорджа Кэннинга, пробывшего премьером меньше пяти месяцев в 1827 году. Его полномочия остановились из-за внезапной смерти от пневмонии.
Трасс заняла должность в нестандартных обстоятельствах: ее избирали не по всеобщим выборам, а по внутрипартийному голосованию консерваторов, которое внезапно состоялось после отставки Бориса Джонсона. Ее победа произошла во многом из-за обещаний в сфере экономики, главное из которых – снижение налогов.
Если коротко, то ее план предполагал трату четверти триллиона фунтов на снижение налогов, субсидии и оживление экономики. Но в нем не говорилось, откуда эти деньги планируют взять – вероятно, через госдолг.
Один только анонс плана обрушил финансовую систему Британии: курс фунта рухнул, с ними – рейтинги консерваторов, выросла ставка по ипотеке. План критиковали не только граждани, но и однопартийцы Трасс. На фоне этого она сначала уволила министра финансов Квази Квартенга, а потом и сама подала в отставку.