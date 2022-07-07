В правительстве Британии есть штатный кот-мышелов: он жил в приюте, ссорился с премьер-министром и «публиковал» колонку в газете
В британском правительстве есть официальная должность кота-мышелова, которую занимает 15-летний Ларри. Он проживает в доме №10 на Даунинг-стрит, где еще с XVIII века селятся премьер-министры. Рассказываем его историю.
В его обязанностях – отлов мышей и проверка мебели на «пригодность для сна»
Хотя статус главного мышелова и носит официальный характер, полномочия не всегда передаются в срок от одного коту к другому. Бывает, что должность одновременно занимают двое или не занимает ни один.
Ларри работает в резиденции с 2011 года. К тому моменту должность мышелова пустовала четыре года. Даунинг-стрит обходилась без штатного кота, но когда в репортажи журналистов стали регулярно попадать пробегающие возле дома мыши, власти вернули главного мышелова.
В официальные обязанности Ларри помимо отлова мышей входит встреча гостей, осмотр системы безопасности и «проверка антикварной мебели на пригодность для сна», говорится на сайте правительства.
Ларри был бродягой, попал в приют, а оттуда – в резиденцию премьера
Ларри забрали из приюта в феврале 2011 года. В колонке кота, опубликованной The Daily Telegraph, говорилось о трудностях того периода. «Честно говоря, все это еще немного сложно принять. Вот я сижу в проволочной клетке в приюте, лениво играя с клубком, а теперь я главный мышелов в кабинете министров», – «рассказывал» Ларри вскоре после назначения.
В приюте говорили, что у кота была «тяжелая жизнь» бродяги и после попадания в питомник у него остаются «признаки охотничьего инстинкта». Именно поэтому его рекомендовали правительству.
У властей не было конкретных запросов по полу, окрасу или возрасту – они просили только такое животное, которое было бы радо встрече с людьми. Так Ларри оказался на Даунинг-стрит и вступил в должность.
Кота критиковали за неисполнение обязанностей – он не ловил мышей и много спал
Карьера Ларри в правительстве начиналась непросто. Первую мышь он поймал только через два месяца после назначения – и это стало поводом для ироничных заголовков в медиа.
Ларри критиковали за то, что в рабочее время он предпочитает спать или гулять с подругой, а не ловить мышей. «Налицо явное отсутствие инстинкта убийцы», – жаловался анонимный источник.
Позже в таблоидах появились слухи о его испортившихся отношениях с Дэвид Кэмероном. Премьер якобы готов был мириться с шерстью на костюмах и запахом кошачьей еды, но не с прямым неисполнением обязанностей – Кэмерон застал кота спящим в офисе, в то время как по комнате бродила мышь.
«Когда он попытался разбудить Ларри, чтобы тот выполнил свой долг, один глаз открылся, но кот не шелохнулся», – рассказывал источник с Даунинг-стрит.
Пользователи соцсетей, испугавшиеся за судьбу кота, запустили кампанию SaveLarry («Спасите Ларри»). Но правительство и Кэмерон отрицали, что коту что-то угрожает. Кэмерон утверждал, что они прекрасно ладят, а в последний день в должности премьера и вовсе выложил фото с Ларри в доказательство их хороших отношений.
У Ларри появлялись коллеги – и они работали лучше
За почти двенадцать лет на посту мышелова у Ларри было четыре коллеги. Самые известные – кошка Фрея и кот Палмерстон. Оба ловили мышей эффективнее Ларри и, возможно, из-за этого между ними возникали конфликты, шутили медиа.
В таблоидах порой появлялись фотографии их драк, но в основном отношения оставались хорошими. Их не портило даже стремительное продвижение Фреи по службе – со временем ее стали допускать в МИД, одно из самых охраняемых правительственных зданий. Из-за этого медиа даже предполагали, что она шпионка.
Фрея ушла в отставку в 2014 году, Палмерстон – в 2020-м, а Ларри остается в правительстве. Он поработал уже с тремя премьерам и, вероятно, застанет еще одного после ухода Бориса Джонсона.