В правительстве Британии есть штатный кот-мышелов: он жил в приюте, ссорился с премьер-министром и «публиковал» колонку в газете

В его обязанностях – отлов мышей и проверка мебели на «пригодность для сна»

Хотя статус главного мышелова и носит официальный характер, полномочия не всегда передаются в срок от одного коту к другому. Бывает, что должность одновременно занимают двое или не занимает ни один.

Ларри работает в резиденции с 2011 года. К тому моменту должность мышелова пустовала четыре года. Даунинг-стрит обходилась без штатного кота, но когда в репортажи журналистов стали регулярно попадать пробегающие возле дома мыши, власти вернули главного мышелова.

В официальные обязанности Ларри помимо отлова мышей входит встреча гостей, осмотр системы безопасности и «проверка антикварной мебели на пригодность для сна», говорится на сайте правительства.