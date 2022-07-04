Собака впервые обошла Землю пешком со своим человеком: 39 стран за 7 лет
Эта история была известна еще в мае 2022 года, но лишь через полтора месяца получила отклик в зарубежных медиа. Том Турчич из Нью-Джерси стал десятым по счету человеком, который совершил кругосветное путешествие пешком. Важная особенность – он сделал это вместе с собакой.
Считается, что это первая собака, преодолевшая такое путешествие.
Кто такой Турчич и что послужило мотивацией
Ему сейчас 33 года. Раньше он играл в теннис в колледже. В профиле соцсетей он объясняет: «Было бы ужасно работать с девяти до пяти, обменивая это время на зарплату, вместо того чтобы получать жизненный опыт».
Мотивацией было большое потрясение. Когда Турчичу было 17 лет, на водном мотоцикле разбилась его близкая подруга детства. Он говорил, что ее смерть очень сильно повлияла на него. «Она была куда лучше меня. Я понял, что сам могу умереть в любой момент». Он решился на путешествия и захотел познать мир.
Он окончил университет со степенью в области философии, одновременно зарабатывал и откладывал деньги, тренировался в походах. Восемь лет он готовился к такому опыту.
В числе вдохновителей – путешественник Стив Ньюман, который был первым человеком в кругосветке в одиночку. А еще – бывший британский десантник Карл Бушби, который путешествует с 1998 года.
Как у него появилась собака – забрал из приюта для охраны
Она прошла практически весь путь. Турчич стартовал в апреле 2015 года, а в сентябре взял из техасского приюта четырехмесячного щенка. Изначально он не планировал заводить собаку, но из соображений безопасности все же сделал это. Вначале он никак не мог расслабиться ночью в палатке и постоянно просыпался ночью, будто бы слыша чье-то приближение.
Турчич назвал ее Саванной. Она была с ним рядом каждую минуту. Она ничего не умела, так что он учил и тренировал ее реакции на опасность. Фактически она только и делала в своей жизни, что путешествовала – так прошли все эти семь лет.
Еще Саванна едва не погибла из-за укуса клеща в Перу. Спас ветеринар в Чили. После возвращения Саванна гуляет по несколько километров в день и вполне хорошо себя чувствует без путешествий.
Каким был путь – почти четыре десятка стран и везде свои впечатления
- 🇺🇸 США – 186 дней. По пути Турчич оставался у друзей в Новом Орлеане, Хьюстоне, Остине и других местах.
- 🇲🇽 Мексика – 72 дня. Дружелюбные люди, отличная еда, семь дней дождей.
- 🇬🇹 Гватемала – 28 дней. Двухнедельная тусовка с хиппи, практика в испанском.
- 🇸🇻 Сальвадор – 9 дней. Интервью в национальных новостях, разные негативные впечатления – в Сальвадоре часто происходят убийства.
- 🇭🇳 Гондурас – 5 дней. Отличные пейзажи, теплый климат.
- 🇳🇮 Никарагуа – 11 дней. Первый душ за неделю и лучший стейк в жизни.
- 🇨🇷 Коста-Рика – 16 дней. Чистая, но дорогая страна.
- 🇵🇦 Панама – 31 день. Ужас, когда приставили нож к горлу при попытке ограбления.
- 🇨🇴 Колумбия – 88 дней. «Понял, что могу влюбляться каждый день».
- 🇪🇨 Эквадор – 33 дня. Дешевая еда, больше безопасности, чем в Колумбии.
- 🇵🇪 Перу – 108 дней. Двести километров по пустыне.
- 🇨🇱 Чили – 30 дней. Слишком сухой воздух.
- 🇦🇷 Аргентина – 93 дня. Аргентинцы очень гостеприимны, а еще было очень жарко.
- 🇺🇾 Уругвай – 11 дней. Там живут родственники.
- 🇦🇶 Антарктика – 11 дней. Много интересных людей, пребывание будто бы на другой планете.
- 🇮🇪 Ирландия – 26 дней. Времяпровождение с родственниками, боли в желудке.
- 🇬🇧 Великобритания – 51 день. Боль в желудке усилилась, пришлось лечь на несколько недель в больницу, а потом долечиваться в США.
- 🇩🇰 Дания – 14 дней. Ездил на велосипеде по Копенгагену и ночевал в снегу.
- 🇩🇪 Германия – 22 дня. Хорошее расположение для ночевки в лесу, все еще приходится восстанавливаться от болезни.
- 🇧🇪 Бельгия – 8 дней. Будто сразу много стран в одной.
- 🇫🇷 Франция – 43 дня. Новые друзья в Бордо, отличная еда.
- 🇪🇸 Испания – 100 дней. Очень жарко, психологически восстановление от болезни прошло не до конца.
- 🇲🇦 Марокко – 18 дней. Волнение из-за нового континента, нет бродячих собак.
- 🇪🇸 Испания снова – 74 дня. Ожидание алжирской визы.
- 🇩🇿 Алжир – 41 день. Круглосуточное сопровождение полицией, наличные деньги в ходу.
- 🇹🇳 Тунис – 17 дней. Страна похожа на Европу, еще там дешевая еда.
- 🇮🇹 Италия – 89 дней. Прекрасные впечатления от всего подряд – еды, напитков, искусства, каждой деревни.
- 🇸🇮 Словения – 1 день. Нужно было попасть в Хорватию.
- 🇭🇷 Хорватия – 61 день. Посетил дом своего прадедушки (не забыли фамилию Турчич?) и впервые за все время путешествия встретился с семьей. Сильная жара – ходить почти невозможно.
- 🇲🇪 Черногория – 7 дней. Отличные пляжи, купание, чтобы освежиться.
- 🇦🇱 Албания – 15 дней. Тоже жара, встреча с девушкой, пересекающей Европу. Тихие прогулки в горах.
- 🇬🇷 Греция – 25 дней. Пустые города, тысячелетние оливковые деревья.
- 🇹🇷 Турция – 77 дней. Полное спокойствие, дружелюбные люди – новая любимая страна. Еще ему разрешили пройти пешком Босфорский мост. Но недалеко от сирийской границы турецкие военные направили на него оружие (искали террористов).
- 🇬🇪 Грузия – 15 дней. Сытная еда и ночевка на берегу озера.
- 🇦🇿 Азербайджан – там Турчич пробыл почти полгода, когда разразилась пандемия коронавируса. Потом вернулся в Турцию.
Что не сбылось: в планах были Узбекистан, Киргизия, Казахстан и Монголия, затем вылет в Австралию и возвращение в США. Из всего этого удалось побывать только в Киргизии, после чего Турчич и Саванна вылетели в Сиэтл и пошли до Нью-Джерси, откуда начался путь. Дома Турчичу устроили шикарный прием.
В Монголию Турчич хотел бы попасть, но без Саванны: «Лететь очень долго, а ей уж точно наплевать на Монголию».
А точно ли это кругосветное путешествие? Да, у пеших особые условия
По крайней мере, такие условия у Книги рекордов Гиннесса, если ходить пешком: нужно пересечь четыре континента от побережья до побережья, пройти через две точки на противоположных сторонах земного шара и преодолеть 29 тысяч километров.
Турчич перебил план – прошел 48 тысяч км. В среднем за день он и Саванна проходили от 29 до 38 км.
Его изначальные расчеты – пройти путешествие за пять лет – в целом были верны. Ожидалось, что это будет непрерывный пятилетний путь. Но понадобилось семь лет, в том числе из-за пандемийных ограничений. За это время он обошел 39 стран. Представленные выше – не все, но о них официально рассказано в инфографике в блоге Турчича.
Главное, что вынес из путешествия: хороших людей хватает везде
Это самое основное впечатление Турчича. За время путешествия тысячи людей ему помогали, чем могли, пускали ночевать, делились едой: «Опыт, наполненный невероятной добротой».
Он говорил: «Люди везде хороши. Они хотят немного заработать и провести время с семьей – так везде».
Вот что написал Турчич в середине пути: «Мои мысли почти иссякли в этих пустынях. У меня больше не было мирских проблем, не было плохих воспоминаний. Глядя на звезды, я сомневался в самом своем существовании. Человек может работать, пока его пальцы не истекут кровью, строить великие статуи и гневаться на богов, но в итоге он все равно растворяется в небытии – крупица соли в мировом океане.
Он хочет быть успешным, прославленным, красивым, хочет жить в пентхаусе, чтобы все об этом знали. Он верит, что эти вещи сделают его счастливым, но сами по себе они мало что значат. Накопите достаточно денег, чтобы жить, а затем направьте свои усилия на помощь другим. Быть счастливым и делать счастливыми других – вот и все».
Что будет дальше: отдых и мемуары
Больше путешествий точно не предвидится. По крайней мере, в ближайшее время. Турчич говорит, что устал, поэтому даже никакие прогулки не нужны. Он будет писать книгу обо всем приключении, которое пережил. Почитать такое было бы очень интересно.