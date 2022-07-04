Собака впервые обошла Землю пешком со своим человеком: 39 стран за 7 лет

Эта история была известна еще в мае 2022 года, но лишь через полтора месяца получила отклик в зарубежных медиа. Том Турчич из Нью-Джерси стал десятым по счету человеком, который совершил кругосветное путешествие пешком. Важная особенность – он сделал это вместе с собакой.

Считается, что это первая собака, преодолевшая такое путешествие.

Кто такой Турчич и что послужило мотивацией

Ему сейчас 33 года. Раньше он играл в теннис в колледже. В профиле соцсетей он объясняет: «Было бы ужасно работать с девяти до пяти, обменивая это время на зарплату, вместо того чтобы получать жизненный опыт».

Мотивацией было большое потрясение. Когда Турчичу было 17 лет, на водном мотоцикле разбилась его близкая подруга детства. Он говорил, что ее смерть очень сильно повлияла на него. «Она была куда лучше меня. Я понял, что сам могу умереть в любой момент». Он решился на путешествия и захотел познать мир.

Он окончил университет со степенью в области философии, одновременно зарабатывал и откладывал деньги, тренировался в походах. Восемь лет он готовился к такому опыту.

В числе вдохновителей – путешественник Стив Ньюман, который был первым человеком в кругосветке в одиночку. А еще – бывший британский десантник Карл Бушби, который путешествует с 1998 года.

Как у него появилась собака – забрал из приюта для охраны

Она прошла практически весь путь. Турчич стартовал в апреле 2015 года, а в сентябре взял из техасского приюта четырехмесячного щенка. Изначально он не планировал заводить собаку, но из соображений безопасности все же сделал это. Вначале он никак не мог расслабиться ночью в палатке и постоянно просыпался ночью, будто бы слыша чье-то приближение.

Турчич назвал ее Саванной. Она была с ним рядом каждую минуту. Она ничего не умела, так что он учил и тренировал ее реакции на опасность. Фактически она только и делала в своей жизни, что путешествовала – так прошли все эти семь лет.