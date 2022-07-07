Необычный Борис Джонсон: почему лохматая прическа, откуда имя Борис, как уволили из газеты за выдуманную цитату

Необычное имя – один из символов эксцентричности Джонсона. Так он раскручивал политическую карьеру через запоминающееся имя из другой культуры. Дошло до того, что его в британской прессе иногда называют просто Борисом. Редактор Channel 4 Луиза Комптон недовольна такой привычкой: «Он политик, мы не должны называть политиков по именам – это слишком фамильярно и создает впечатление, что они наши друзья или любимые комедийные персонажи».

У Джонсона очень странная прическа – он говорит, что не делает так специально, но стилисты сомневаются

Другая заметная черта Джонсона – неаккуратная прическа: разлетающиеся в разные стороны белокурые волосы. Обычно Джонсона подозревают в использовании пиара – странная прическа как будто говорит, что он ближе к народу: ему нечего стесняться и некогда этим заниматься. Журналистика The Guardian писала, что видела, как Джонсон специально взъерошивает волосы.

Нелепая прическа работает и как политический инструмент. Автор биографии Джонсона Соня Парнелл писала, что так Джонсон создает образ простака и обезоруживает политиков, которые думают, что он несерьезен: «Чем выше Джонсон в политической карьере, тем грязнее у него волосы».