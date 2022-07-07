Необычный Борис Джонсон: почему лохматая прическа, откуда имя Борис, как уволили из газеты за выдуманную цитату
Почему Джонсона зовут Борисом – его родители дружили с русским эмигрантом из Мексики
Полное имя Джонсона – Александер Борис де Пфеффель. И именно Александер – его первое имя, которым его зовут близкие (обычно сокращенно – Ал). Даже некоторые статьи в газетах он публиковал под именем Александер Джонсон, но уже в политике всегда был Борисом.
Откуда у Джонсона славянское имя? Об этом рассказывала его мать Шарлотта Уол. На третьем месяце беременности она с мужем путешествовала в Мехико, где в автобусе встретила эмигранта Бориса Литвина. Они подружились с ним, а Литвин потом подарил им обратный билет. Тогда Шарлотта и пообещала, что одно из имен ребенка будет Борис.
Необычное имя – один из символов эксцентричности Джонсона. Так он раскручивал политическую карьеру через запоминающееся имя из другой культуры. Дошло до того, что его в британской прессе иногда называют просто Борисом. Редактор Channel 4 Луиза Комптон недовольна такой привычкой: «Он политик, мы не должны называть политиков по именам – это слишком фамильярно и создает впечатление, что они наши друзья или любимые комедийные персонажи».
У Джонсона очень странная прическа – он говорит, что не делает так специально, но стилисты сомневаются
Другая заметная черта Джонсона – неаккуратная прическа: разлетающиеся в разные стороны белокурые волосы. Обычно Джонсона подозревают в использовании пиара – странная прическа как будто говорит, что он ближе к народу: ему нечего стесняться и некогда этим заниматься. Журналистика The Guardian писала, что видела, как Джонсон специально взъерошивает волосы.
Нелепая прическа работает и как политический инструмент. Автор биографии Джонсона Соня Парнелл писала, что так Джонсон создает образ простака и обезоруживает политиков, которые думают, что он несерьезен: «Чем выше Джонсон в политической карьере, тем грязнее у него волосы».
Есть исследование причесок Джонсона в молодости. Там у него более аккуратная и пышная прическа в форме чашки.
В 2008-м Джонсон говорил, что такую прическу сотворили «силы природы» и ее невозможно сделать специально. В 2020-м Джонсон отверг популярное обвинение, что он не расчесывается: «Это не так, я все время пытаюсь с этим что-то делать».
Стилисты считают, что Джонсон все же специально делает такую прическу: сначала он наносит гель, а потом сушит волосы феном.
Во время пандемии прическа Джонсона стала еще более неряшливой. Таблоиды заподозрили, что его стрижет кто-то дома, но потом они выяснили, что к Джонсону все же приходит личный парикмахер.
До политики Джонсон занимался журналистикой – был уволен за фейковую цитату
Главное увлечение Джонсона – журналистика. В 1987 году он работал в Times и писал статью о раскопках дворца короля Эдуарда II. В статье он приписал цитату своему крестному отцу, историку Колину Лукасу. После этого Джонсона уволили, но в журналистике он остался надолго.
Джонсон:
- Вел новостное шоу на BBC.
- Был главредом консервативного журнала The Spectator
- Вел автомобильную рубрику в журнале GQ
Публицистика – любимый жанр Джонсона. Резонирующие колонки он писал еще журналистом и уже большим политиком для The Telegraph. Они часто доводили до скандалов, но сделали ему политический вес. Джонсон сравнивал внешность женщин в парандже с почтовыми ящиками, а Евросоюз – с нацисткой партией. В статьях 90-х годов он выступал против матерей-одиночек и узаконивания гей-браков.
В 2021 году Джонсон на встрече со школьниками сказал, что ушел из журналистики в политику из-за чувства вины: «Журналисты слишком критичны и постоянно на кого-то нападают».
Джонсон – отец шестерых детей (но суд предполагает, что семерых)
Джонсон был трижды женат. Последний раз он женился в 2021-м на соратнице по партии Карри Саймондс, и в том же году родился последний ребенок Джонсона. Но точно нельзя сказать, какой он по счету.
Всего у Джонсона шесть детей в официальных браках. Но, вероятно, есть и внебрачная дочка – от искусствоведа Хелен Макинтайр. Джонсон это отрицал, и суд в 2013 году доказал факт их отношений и потребовал Джонсону раскрыть правду перед общественностью, потому что он мэр Лондона. Но точно так и не стало известно, есть ли у Джонсона седьмой ребенок.
Джонсон принципиально не говорит о семье и не ответил на вопрос журналиста, сколько у него детей: «Я благодарен своим детям, но они не баллотируются на выборах, поэтому я не отвечаю на вопросы про них. Но в другом интервью все же настоял, что у него шесть детей.
Странное увлечение Джонсона – делать модельки автобусов из винных ящиков
Чтобы расслабиться и снять стресс, Джонсон мастерит небольшие модели автобусов. Он берет старые ящики из-под вина и разрисовывает их. А внутри автобусов – маленькие люди, которых тоже сделал Джонсон:
«Я рисую пассажиров, наслаждающихся жизнью в замечательном автобусе – с низким содержанием углерода».
Еще Джонсон просто рисует автобусы. Один его эскиз однажды был продан на благотворительном аукционе за тысячу фунтов.