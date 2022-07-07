Разбираем главные вопросы про уход Бориса Джонсона: в чем причины, почему уйдет не сразу, кто преемник
Главная новость лета в Великобритании: Борис Джонсон объявил об уходе с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии.
Разбираем главные вопросы, которые возникают в связи с отставкой.
Почему Джонсон ушел именно сейчас, какая причина ухода
Скандалы вокруг Джонсона обсуждались весной – из-за вечеринок во время локдауна и несоблюдений правил против коронавируса. Хотя тогда ему не был вынесен вотум недоверия. Мы подробно рассказывали об этом в специальном материале:
Катализатором отставки послужила история вокруг координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. 30 июня стало известно, что он устроил пьяный дебош в элитном клубе и приставал к двум мужчинам. Пинчер признал, что напился, но не комментировал обвинения в сексуальном домогательстве.
После этого группа британских чиновников покинула свои посты. Так за ними отправился и Джонсон.
Почему Джонсон уходит сам, ведь в этом скандале замешан не он
Пинчер был назначен в феврале 2022 года. Поначалу представитель Джонсона отвечал, что ему не было известно о слабостях Пинчера.
Позже Джонсон признал, что назначал Пинчера, зная о них. Подтвердил это и бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд: по его данным, Джонсон был лично обо всем проинформирован.
3 июля против Пинчера было выдвинуто еще шесть обвинений из-за его поведения на протяжении десяти лет.
Кто из важнейших политиков ушел из-за скандала вокруг Пинчера
Всего до отставки Джонсона ушло сразу 59 министров и партийных функционеров.
Но главное: среди них были министр внутренних дел и новый глава минфина – Саджид Джавид и Риши Сунак. Оба заявили, что не могут оставаться в правительстве по этическим соображениям.
Джавид сказал, что уходит, потеряв доверие к Джонсону и невозможности продолжать работу с чистой совестью. Притом свой пост он получил после ухода предшественника из-за скандала с любовницей.
Джонсон уходит не сейчас, а в октябре – почему так
Все верно: обязанности премьер-министра Джонсон будет исполнять до избрания нового главы правящей партии. Выборы состоятся в октябре.
Но с поста лидера консервативной партии Джонсон уйдет 7 июля. Он возглавлял ее с лета 2019 года.
Что сказал сам Джонсон после отставки
🗨️ «Согласен, что процесс выбора нового лидера Консервативной партии следует начать сейчас».
🗨️ «Я назначен исполнять обязанности до тех пор, пока новый лидер не войдет в должность».
🗨️ «Мне грустно, что я уступаю лучшую должность в мире».
Кто может заменить Джонсона на посту премьер-министра
Пока что эти кандидатуры не названы официально и просто обсуждаются. Например, опрос YouGov (компания по исследованию рынка и анализу данных Британского избирательного совета) среди членов партии показал, что в числе кандидатов есть:
🔸 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес – он набрал больше голосов (13%).
🔸 Младший министр по торговой политике Пенни Мордонт – незначительно отстает от Уоллеса (12%).
🔸 Бывший министр финансов Риши Сунак (10%).
🔸 Глава МИД Лиз Трасс (8%).
🔸 Также 7% набрали бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкл Гоув и заместитель Джонсона Доминик Рааб.
В России политолог Константин Калачев считает главными претендентами Бена Уоллеса и Лиз Трасс.
Как вообще в Великобритании выбирается премьер-министр
Простыми словами:
- Существуют две Палаты – лордов и общин.
- Палата лордов – не избирается, а в Палате общин большинство мест получает победившая политическая партия.
- Партия руководит правительством пять лет.
- Ее лидер становится премьер-министром.
- Формально премьер-министр назначается монархом.
При уходе премьер-министра в отставку:
- Он не может участвовать в дальнейших выборах.
- Голосование происходит внутри партии.
- В первом туре кандидаты должны набрать не менее 17 голосов, чтобы выйти в следующий этап.
- Во втором туре – уже не менее 33 голосов.
- В последнем туре голосования участвуют только два кандидата. Победитель становится лидером партии.
Как вообще уходили со своих постов премьер-министры Великобритании в последнее время
В XXI веке у Великобритании было пять премьер-министров, Джонсон – последний из них. Как уходили прошлые четыре:
⭐️ Тони Блэр правил десять лет. Он сам объявил об отставке после давления со стороны своих соратников по Лейбористской партии. Она проиграла на муниципальных выборах.
⭐️ Гордон Браун работал три года – заменил Блэра и принял предложение королевы сформировать правительство. Через три года он заявил, что не уйдет в отставку, но изменил решение, чтобы дать возможность его партии сформировать коалицию с консерваторами.
⭐️ Дэвид Кэмерон в должности был шесть лет – королева предложила ему пост, как лидеру партии, которая набрала наибольшее количество голосов в парламент. Он выступал за сохранение Великобритании в ЕС и подал в отставку, когда британцы проголосовали за уход из ЕС на референдуме.
⭐️ Тереза Мэй стала лидером партии после голосования и пробыла на своем посту три года. Фактически отставка произошла из-за противоречий с парламентом по планам ухода из ЕС – ее план не понравился ни лейбористам, ни консерваторам.