Разбираем главные вопросы про уход Бориса Джонсона: в чем причины, почему уйдет не сразу, кто преемник

Катализатором отставки послужила история вокруг координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. 30 июня стало известно, что он устроил пьяный дебош в элитном клубе и приставал к двум мужчинам. Пинчер признал, что напился, но не комментировал обвинения в сексуальном домогательстве.

После этого группа британских чиновников покинула свои посты. Так за ними отправился и Джонсон.

Почему Джонсон уходит сам, ведь в этом скандале замешан не он

Пинчер был назначен в феврале 2022 года. Поначалу представитель Джонсона отвечал, что ему не было известно о слабостях Пинчера.

Позже Джонсон признал, что назначал Пинчера, зная о них. Подтвердил это и бывший высокопоставленный сотрудник МИД Саймон Макдональд: по его данным, Джонсон был лично обо всем проинформирован.

3 июля против Пинчера было выдвинуто еще шесть обвинений из-за его поведения на протяжении десяти лет.