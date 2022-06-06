Разбираем все про скандал с Борисом Джонсоном: он делал вечеринки в пандемию, пока жители Великобритании сидели под строгим карантином

Из-за скандала с корпоративами Джонсон заплатил штраф и попал под расследование

За все время пандемии в Великобритании более 22,3 миллиона человек заразились коронавирусом. Зафиксировано почти 179 тысяч смертей. Два года в стране вводились и регулярно менялись жесткие ограничения. Например, родственники умерших не могли посещать их похороны. The New York Times рассказывал, что все это повлияло на отношение к Джонсону.

До января 2022 года Великобритания обсуждала слухи о правительственных вечеринках. Якобы в момент введения ограничений руководители страны собирались, иногда выпивали и устраивали корпоративы. Они нарушали правила локдауна, хотя параллельно штрафовали население и призывали ответственно относиться ко всем мерам. Одним из нарушителей был Борис Джонсон.

Из-за материалов в СМИ и недовольства людей началось внутреннее расследование. Старший государственный служащий Сью Грей подготовила документ, где отдельно проанализировала все корпоративы с алкоголем внутри правительства с участием высокопоставленных чиновников. О ее расследовании как раз стало известно в январе. Полиция занималась этим делом параллельно.