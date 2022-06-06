Разбираем все про скандал с Борисом Джонсоном: он делал вечеринки в пандемию, пока жители Великобритании сидели под строгим карантином
Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании и лидер правящей Консервативной партии. Он получил властные полномочия летом 2019 года, а почти через год в мире началась пандемия коронавируса. Именно Джонсон отвечал за все ограничения по безопасности для людей в Великобритании. В 2022 году он призывал население стать увереннее и научиться жить с ковидом.
Из-за скандала с корпоративами Джонсон заплатил штраф и попал под расследование
За все время пандемии в Великобритании более 22,3 миллиона человек заразились коронавирусом. Зафиксировано почти 179 тысяч смертей. Два года в стране вводились и регулярно менялись жесткие ограничения. Например, родственники умерших не могли посещать их похороны. The New York Times рассказывал, что все это повлияло на отношение к Джонсону.
До января 2022 года Великобритания обсуждала слухи о правительственных вечеринках. Якобы в момент введения ограничений руководители страны собирались, иногда выпивали и устраивали корпоративы. Они нарушали правила локдауна, хотя параллельно штрафовали население и призывали ответственно относиться ко всем мерам. Одним из нарушителей был Борис Джонсон.
Из-за материалов в СМИ и недовольства людей началось внутреннее расследование. Старший государственный служащий Сью Грей подготовила документ, где отдельно проанализировала все корпоративы с алкоголем внутри правительства с участием высокопоставленных чиновников. О ее расследовании как раз стало известно в январе. Полиция занималась этим делом параллельно.
Позже Сью Грей представила финальную версию доклада. Что обо всем этом нужно знать:
- Грей проанализировала 16 правительственных вечеринок. 12 из них затронула полиция;
- События происходили с мая 2020-го по апрель 2021 года. Многие – с участием Джонсона;
- За некоторые вечеринки отвечал сам Борис Джонсон. Грей предоставила его фотографии;
- Выводы Грей: многие правительственные собрания нарушали ковидные правила;
- 83 чиновника получили 126 штрафов от полиции. Сама Грей не могла назначить наказания.
В Великобритании скандал известен через слово Partygate («Патигейт»). Именно так его называют журналисты и обычные люди. Лицом всех разбирательств оказался Борис Джонсон, хотя виноват во всем точно не только он. В отчете Грей указано, что многие собрания устраивались в честь ухода государственных служащих. На какие-то из них сам Джонсон просто заходил на время.
В апреле 2022 года Джонсон официально извинился из-за случая с одной известной вечеринкой. Тогда же рассказал, что не считал чем-то плохим собрание с тортом в честь своего дня рождения. Все его слова – отсылки к корпоративу в июне 2020 года. Именно за этот эпизод Борис Джонсон заплатил штраф в 50 фунтов стерлингов (66 долларов). Хотя оправдывался Джонсон и раньше.
Его резиденция принимала вечеринку в мае 2020 года, когда действовал жесткий локдаун. Еще в момент первых новостей о расследовании Грей от Джонсона вышло признание: «Я хочу извиниться. Знаю, какую ярость люди испытывают ко мне и к правительству, которое я возглавляю. Они думают, что на Даунинг-стрит правила против коронавируса не соблюдаются».
Обычно Джонсон называл все вечеринки рабочими мероприятиями. Надо понимать, что это не всегда были только алкогольные истории. Под расследования попали и обычные правительственные собрания с участием Джонсона. Так произошло из-за момента времени, когда они проходили. Людям в Великобритании тогда было запрещено даже встречаться с соседями.
Теперь люди публично протестуют, а Джонсон может потерять пост премьер-министра
В Великобритании постепенно нарастали протесты против коронавирусных ограничений. Сейчас большинство из них направлено против Джонсона – тот страдает уже полгода. Новости о расследовании Сью Грей и штраф от полиции совпали с призывами об отставке. В Лондоне регулярно проходят акции: люди выходят с плакатами прямо к правительственным зданиям.
Зимние протесты организовывала группа активистов Take Back Democracy – в нее входит актер Хью Грант. Во время футбольных матчей АПЛ над стадионами летали самолеты с плакатами. Посыл: «Страна больше не хочет это терпеть». На отдельных протестных акциях люди копировали образ Бориса Джонсона и даже носили с собой торт – так показывали недовольство вечеринками.
Давление на Джонсона шло от Минздрава и даже со стороны представителей его партии. Один из депутатов-консерваторов говорил: «Если выяснится, что премьер-министр нарушил закон, ему придет конец». Информация о том штрафе и публичные извинения подтвердили: Борис Джонсон действительно допустил нарушение. Отчеты полиции и Сью Грей сделали его ситуацию еще хуже.
Джонсона подставили и те, кто участвовал в вечеринках. Они неожиданно рассказали, что подобные алкогольные собрания были занесены в расписание и назывались «Винная пятница». Другая сторона истории: Джонсон изначально сказал парламенту об отсутствии нарушений в период пандемии. Потом эти нарушения вскрылись – теперь расследуется его возможная ложь.
Полгода дело шло к возможной отставке Бориса Джонсона. Сам он этого не хотел – на все обвинения отвечал фактами о достижениях по вакцинации против коронавируса. В апреле Джонсон все-таки признал нарушение правил. Объяснил: «Со всей искренностью утверждаю, что люди имели право ожидать лучшего». И тут же добавил, что хочет сам оправдать их ожидания.
Sky News отслеживал ситуацию с депутатами-консерваторами, которые публично выражали протест действиям Джонсона. К 6 июня их набралось 48, а 30 человек призвали его немедленно уйти в отставку. Закон подразумевает, что 15% депутатов-консерваторов (54 человека) должны подписать письмо о недоверии. Это запускает процедуру анализа работы премьер-министра.
Выборы в британском парламенте запланированы на 2024 год. Сам Борис Джонсон рассказывал, что намерен остаться премьер-министром до 2029-го. Процедура с вотумом недоверия – один из немногих способов сместить Джонсона с должности ранее, чем он проиграет выборы. Через него он может потерять пост руководителя Консервативной партии и должность премьер-министра.
The Guardian вел онлайн и утверждал, что голосование по вотуму недоверия все-таки состоится. Собраны нужные 54 подписи, письмо направлено. Там Джонсону была необходима поддержка половины депутатов-консерваторов и еще один голос. Это позволило бы ему сохранить все посты. Другой итог запустил бы гонку за лидерство в Консервативной партии без участия Джонсона.
Все эти разбирательства откладывались до завершения празднования 70-летия правления Елизаветы II. Джонсон получил нужные голоса и остался на посту.