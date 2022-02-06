Какой властью сегодня обладает королева Великобритании – от объявления войны и чеканки монет до влияния на церковь
Королеве Елизавете II – 95 лет. 70 из них длится ее правление как королевы Великобритании. Формула конституционной монархии диктует, что Елизавета II выполняет только символическую функцию. Весь мир уверен, что королева нужна только для церемоний и не влияет на реальную политику страны. А как на самом деле? Какая у нее власть и что вообще может монарх в современной Великобритании? И как взаимодействует с государством?
Что вообще делает Елизавета II: лоббирует изменения в законах, возглавляет армию, присваивает титулы
• Основная функция Елизаветы II – представительство, сохранение института конституционной монархии в Великобритании и гарантия преемственности престола. В 2021 году из-за проблем со здоровьем она пропустила несколько официальных мероприятий, на которых ее заменил сын принц Чарльз. В 2006 году Елизавета II передала ему часть полномочий, но не отдала всю власть.
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Символизм и статус охватывают важные пласты: государственная земля, корпорации и центральный банк считаются королевскими. От имени королевы выносятся приговоры суда и выдаются британские паспорта, ее портрет изображен на банкнотах, почтовых марках и штампах. Агитация против монархии противозаконна. Елизавета II имеет право объявлять в Великобритании выборы и чрезвычайное положение, присваивать и лишать титулов, чеканить монеты.
• Елизавета II – глава англиканской церкви. Она может назначать архиепископов и епископов. В Великобритании монарх – источник справедливости и чести и имеет прерогативу на то, что не может ошибаться в решениях.
• Королева не выбирается и никому не отчитывается. Елизавета II – верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании. Она назначает должностных лиц в армии и следит за секретными документами и докладами разведки. Все солдаты присягают ей на верность. Елизавета II может передать эту должность другому правительственному лицу – например, премьер-министру или министру обороны.
Она единственный человек, кто может объявить войну, но только при реальной угрозе Великобритании и с одобрения парламента, премьер-министра и других членов правительства. Елизавета II никогда не активировала это право, но без ее уведомления британские войска не могут совершать военных действий. Ее отец Георг VI – последний монарх, кто пользовался этим, когда в 1939 году Великобритания объявила войну Германии.
Еще королева может наложить вето на закон, лоббировать нужные ей проекты или даже распустить парламент
• Ежегодно Елизавета II выступает с речью перед парламентом, где определяет программу действий правительства на год. В день открытия сессии обе палаты заседают совместно. Парламент разрабатывает законы, но одобряет и подписывает их Елизавета II. Она может вносить правки, требовать разъяснений или наложить право абсолютного вето, если не согласится с каким-либо законопроектом. Право вето не использовалось в Великобритании с 1707 года.
The Guardian выпускал расследование, в котором рассказывал, как Елизавета II лоббировала изменения в законопроектах. Для этого ее семья использовала тайную парламентскую процедуру – «согласие королевы», по которой министры до принятия законопроекта должны предупреждать монарха о возможном затрагивании частных или общественных интересов королевской семьи. Это отличается от «королевской санкции», когда монарх дает формальное одобрение уже принятым парламентом законам.
The Guardian указывал, что через «согласие королевы» прошли около тысячи разнонаправленных законопроектов. Например, в 1973 году правительство при премьер-министре Эдварде Хите добивалось прозрачности владения акциями, что открыло бы доступ к информации о королевских финансах. Елизавета II через адвоката продвинула изменение законопроекта, чтобы определенные компании освобождались от раскрытия личности конечных акционеров.
• Елизавета II не зависит от политических партий, но может распустить парламент, созвать внеочередную сессию или назначить новые выборы, но не самостоятельно, а через премьер-министра. Она может отказать ему в роспуске парламента, если парламентские выборы состоялись недавно или если в парламенте есть другой лидер, который может сформировать правительство. Или уволить премьер-министра, но конвенции блокируют это. Вильгельм IV – последний монарх, который увольнял премьер-министра. Это было в 1834 году.
Елизавета II не выбирает премьер-министра, но утверждает ту кандидатуру, которая победила на выборах. Еженедельно она встречается или связывается с премьер-министром по спецсвязи, где обсуждает ситуацию в стране. Маргарет Тэтчер [первая женщина, которая стала премьер-министром Великобритании] говорила, что встречи с королевой не формальность, а деловой диалог об актуальных событиях.
Лидер политической партии может определяться под влиянием монарха. «Речь идет о консерваторах, у которых долгое время не было процедуры избрания лидера, – объяснял первый заместитель декана по науке факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев. – Например, Гарольд Макмиллан и Алекс Дуглас-Хьюм становились премьер-министрами после соответствующих консультаций консервативных политиков у королевы».
• Елизавета II – глава Содружества наций и монарх больше 10 независимых государств от Австралии до Ямайки. Она участвует в регуляции дипломатических и экономических отношений. С 1866 года лидеры этих стран приносят клятву королеве, а не народу: «Я клянусь перед всесильным богом, что я буду верен и истинно предан ее величеству королеве Елизавете II и ее наследникам и потомкам по закону. Да поможет мне бог».