Какой властью сегодня обладает королева Великобритании – от объявления войны и чеканки монет до влияния на церковь

Королеве Елизавете II – 95 лет. 70 из них длится ее правление как королевы Великобритании. Формула конституционной монархии диктует, что Елизавета II выполняет только символическую функцию. Весь мир уверен, что королева нужна только для церемоний и не влияет на реальную политику страны. А как на самом деле? Какая у нее власть и что вообще может монарх в современной Великобритании? И как взаимодействует с государством?

Что вообще делает Елизавета II: лоббирует изменения в законах, возглавляет армию, присваивает титулы

• Основная функция Елизаветы II – представительство, сохранение института конституционной монархии в Великобритании и гарантия преемственности престола. В 2021 году из-за проблем со здоровьем она пропустила несколько официальных мероприятий, на которых ее заменил сын принц Чарльз. В 2006 году Елизавета II передала ему часть полномочий, но не отдала всю власть.

Какой Елизавета II была в молодости и как пришла к власти: узнала новость о власти среди обезьян в Африке и отошла от политики

Символизм и статус охватывают важные пласты: государственная земля, корпорации и центральный банк считаются королевскими. От имени королевы выносятся приговоры суда и выдаются британские паспорта, ее портрет изображен на банкнотах, почтовых марках и штампах. Агитация против монархии противозаконна. Елизавета II имеет право объявлять в Великобритании выборы и чрезвычайное положение, присваивать и лишать титулов, чеканить монеты.

• Елизавета II – глава англиканской церкви. Она может назначать архиепископов и епископов. В Великобритании монарх – источник справедливости и чести и имеет прерогативу на то, что не может ошибаться в решениях.