Какой Елизавета II была в молодости и как пришла к власти: узнала новость о власти среди обезьян в Африке и отошла от политики

Королева Великобритании Елизавета II празднует 70 лет царствования – это первый в истории британской монархии платиновый юбилей у власти.

Елизавета стала претендовать на престол после первого в истории отречения – ее дядя женился на разведенной американке и уехал с ней из страны

Сначала Елизавета II не была главным претендентом на престол в наследственной линии семьи. После смерти ее деда Георга V власть перешла к дяде Елизаветы – 42-летнему Эдуарду VIII. Все ждали, что у него будут дети, которые продолжат королевскую династию. Но в итоге из-за Эдуарда случился главный кризис монархии.

Эдуард встречался с Уоллис Симпсон – дочерью американского бизнесмена в разводе. Против их связи выступали церковь и общество. Слухи даже утверждали: Симпсон морально подавляет Эдуарда, а его официальный биограф писал, что «их отношения носят садомазохистский характер».

После Георга V Эдуард продержался во власти меньше месяца. Все это время он жил в огне вечных споров. Премьер-министр Стэнли Болдуин предлагал несколько вариантов, как Эдуарду и сохранить власть, и жениться на Симпсон. В итоге Эдуард устал от давления (хотя его поддерживал, например, Уинстон Черчилль – тогда еще просто политик) и отрекся от престола в прямом эфире радио: «Не вижу возможности исполнять королевские обязанности без поддержки любимой женщины». После отречения Эдуард и Симпсон уехали во Францию.