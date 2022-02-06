Какой Елизавета II была в молодости и как пришла к власти: узнала новость о власти среди обезьян в Африке и отошла от политики
Королева Великобритании Елизавета II празднует 70 лет царствования – это первый в истории британской монархии платиновый юбилей у власти.
Елизавета стала претендовать на престол после первого в истории отречения – ее дядя женился на разведенной американке и уехал с ней из страны
Сначала Елизавета II не была главным претендентом на престол в наследственной линии семьи. После смерти ее деда Георга V власть перешла к дяде Елизаветы – 42-летнему Эдуарду VIII. Все ждали, что у него будут дети, которые продолжат королевскую династию. Но в итоге из-за Эдуарда случился главный кризис монархии.
Эдуард встречался с Уоллис Симпсон – дочерью американского бизнесмена в разводе. Против их связи выступали церковь и общество. Слухи даже утверждали: Симпсон морально подавляет Эдуарда, а его официальный биограф писал, что «их отношения носят садомазохистский характер».
После Георга V Эдуард продержался во власти меньше месяца. Все это время он жил в огне вечных споров. Премьер-министр Стэнли Болдуин предлагал несколько вариантов, как Эдуарду и сохранить власть, и жениться на Симпсон. В итоге Эдуард устал от давления (хотя его поддерживал, например, Уинстон Черчилль – тогда еще просто политик) и отрекся от престола в прямом эфире радио: «Не вижу возможности исполнять королевские обязанности без поддержки любимой женщины». После отречения Эдуард и Симпсон уехали во Францию.
И власть перешла к отцу Елизаветы – Георгу VI. Он умер в 56 лет: тяжело пережил Вторую мировую войну, много курил и заболел раком легких. В последние годы жизни Георг мало появлялся на публике, и королевские обязанности исполняла как раз Елизавета. Хотя занималась этим и раньше: в 18 лет решала некоторые вопросы за отца, который был занят войной и уезжал в Италию.
Елизавета на четыре года старше второй дочери Георга Маргарет. Так именно она стала главным претендентом на престол, когда все поняли, что сына-наследника у Георга уже не будет.
Елизавета II узнала о восхождении на престол, когда смотрела на обезьян в Кении. Она сразу стала символом открытости и нейтральности
О смерти отца Елизавета узнала ночью в Кении, когда наблюдала за бабуинами на деревьях. Еще раньше новость получил муж Елизаветы Филипп. Тогда они вместе путешествовали по миру. В эту поездку перед отправкой самолета Елизавету провожал уже больной отец. Это было за неделю до смерти.
Елизавета стала официально править страной 2 июня 1953 года. В 27 лет. Коронация прошла через год после смерти Георга VI и стоила больше полутора миллиона фунтов стерлингов. Она впервые транслировалась по телевидению и развила в стране культуру прямых трансляций. Была даже цветная версия трансляции, но в основном все увидели ее на маленьких черно-белых телевизорах. Против трансляции выступал Черчилль, но Елизавета настояла на открытости церемонии.
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Это был первый шаг Елизаветы к тому, чтобы показать: королевская семья – теперь публичный институт, который не стесняется открытости. При этом затем ни разу не дала интервью. Ни разу за 70 лет правления.
Елизавета начала правление так же, как узнала о приходе к власти – с путешествий. Впервые правитель Великобритании посетила Австралию, Новую Зеландию и другие страны, которые тоже находятся под властью британской монархии. Даже первое рождественское обращение в качестве королевы (тоже новая традиция) Елизавета записала из Новой Зеландии:
«Мы с мужем покинули Лондон месяц назад, но уже нанесли короткие визиты на Бермудские острова, Ямайку, Фиджи и Тонгу и проехали через Панаму. Через короткое время мы посетим Австралию, а затем Цейлон, и прежде чем мы закончим это великое путешествие, мы увидим другие места в Азии, Африке и Средиземноморье».
В этом же обращении Елизавета писала о важности Содружества наций – туда как раз и входят Австралия, Индия, Нигерия и другие бывшие колонии Великобритании. Страны независимы, но номинально английский монарх всегда возглавляет все объединение.
С появлением Елизаветы ослабла политическая хватка королевской власти. Елизавета практически не говорила о политике и не принимала больших решений. Историк Дэвид Старки пишет:
«Она не сделала и не сказала ничего такого, что кто-нибудь запомнил бы. Я говорю это не как что-то критическое, а просто как констатацию факта. Это даже комплимент. И я подозреваю, королева восприняла бы это именно так. Она взошла на трон с одной единственной мыслью – сохранить королевское шоу».