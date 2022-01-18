Британцы платят налог на тв уже больше 75 лет: из-за него до сих пор смотрят черно-белые телевизоры и даже попадают в тюрьму
Телевидение Великобритании появилось в 1936 году – и британцы первыми смотрели тв ежедневно. Но в середине прошлого века его продвижение шло очень медленно: к 1951 году только 9% британских домов обзавелись собственным телевизором.
Зато тогда уже существовал налог на просмотр телевизора. Все граждане Великобритании платили его с 1 июня 1946 года.
И только спустя 81 год налог все-таки будет отменен. С 1 января 2028 года. «Времена, когда пожилым людям угрожали тюремным заключением, а судебные приставы стучались в двери, прошли», – радостно написала в твиттере министр культуры Надин Доррис.
Как появился этот налог?
В 1930-е годы компания BBC начала заниматься теле- и радиотрансляциями. Тогда же возник вопрос – как наладить финансирование, чтобы быть независимой.
Было три стандартных варианта: государство, частные деньги и за реклама. Все это выглядело ненадежно по разным причинам. И BBC пошла по другому пути – сделала лицензии, права на которые обязательно покупают семьи. Правительство не собирало налог – только контролировало закон и размер сбора. Так у BBC появился особый правовой статус общественного вещателя
Все это происходит и сейчас.
Сколько платят британцы?
За каждый цветной телевизор и устройство для стримингового сервиса BBC iPlayer они выкладывают 159 фунтов в год. Это примерно 16,5 тысяч рублей. Налог нередко повышается на два-три фунта за пару лет. Повысится и позже – в 2024 году. А в 2028-м будет отменен.
Так BBC получает от граждан в год на уровне 3,7-3,8 миллиарда фунтов, что составляет примерно 75% от бюджета. Аудитория BBC – 279 миллион человек в неделю.
А если уже сейчас не платить?
Тогда штраф. Максимальный – составит тысячу фунтов (103 тысячи рублей). Есть даже риск попасть в тюрьму, если злостно игнорировать штраф. Это происходит редко, но примеры есть: около 30-50 человек в год. Всего отказников набирается даже около ста тысяч в год.
Вообще, есть легальный способ отказаться от взноса. Для этого надо доказать, что просмотр не используется. Но процедура бюрократическая и сложная. Если семья действительно не смотрит телевидение, то сотрудники с помощью специальных устройств это подтверждают.
Как все это отслеживается?
Если лицензия не продлена или не куплена, а просмотр телевизора происходит, то сотрудники службы контроля сначала сами напоминают о покупке, а потом уже приезжают с полицейскими. Дальше может дойти до выдачи ордера на обыск – и до самого обыска.
Известны и истории с катающимися по городу фургонами в поисках неплательщиков. Такие фургоны напичканы техникой, которая отслеживает работу ТВ-устройств и дальше собирает данные. Раньше даже при покупке телевизора клиент предоставлял личные данные – имя и адрес.
Сейчас в этом плане стало тяжелее – современные телевизоры с цифровыми сигналами не излучают столько радиопомех. Хотя инструменты для отслеживания тоже обновляются.
Почему правительство вдруг отменяет налог?
Просто он устарел. Еще в 2019 году глава британского правительства Борис Джонсон рассуждал об отказе от лицензий в эпоху, когда другие медиа могут зарабатывать самостоятельно без привлечения налогоплательщиков. Один из вариантов – введение полностью частной подписки. По такой системе, например, работает Netflix.
Кстати, он уже давно опережает BBC в сегменте аудитории от 18 до 34 лет. Там BBC даже не второй, а третий – позади ITV.
Для BBC все это – плохие новости. Тем более корпорация сейчас экономит, а за последние два года сокращала сотрудников и закрывала программы.
Четыре года назад 7000 британских семей смотрело черно-белый телевизор. Это связано?
На тот момент лицензия для просмотра телевидения на черно-белом телевизоре стоила не 154 фунта в год (на момент 2018-го), а всего 52 (это 5400 рублей).
В 2000 году лицензий для черно-белых телевизоров было 212 тысяч, через 18 лет – семь тысяч.
В Европе только там еще продаются лицензии для черно-белых телевизоров. Но Великобритания не единственная страна с таким налогом, а в Японии тоже есть лицензия под черно-белое ТВ.