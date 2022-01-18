Британцы платят налог на тв уже больше 75 лет: из-за него до сих пор смотрят черно-белые телевизоры и даже попадают в тюрьму

Телевидение Великобритании появилось в 1936 году – и британцы первыми смотрели тв ежедневно. Но в середине прошлого века его продвижение шло очень медленно: к 1951 году только 9% британских домов обзавелись собственным телевизором.

Зато тогда уже существовал налог на просмотр телевизора. Все граждане Великобритании платили его с 1 июня 1946 года.

И только спустя 81 год налог все-таки будет отменен. С 1 января 2028 года. «Времена, когда пожилым людям угрожали тюремным заключением, а судебные приставы стучались в двери, прошли», – радостно написала в твиттере министр культуры Надин Доррис.

Как появился этот налог?

В 1930-е годы компания BBC начала заниматься теле- и радиотрансляциями. Тогда же возник вопрос – как наладить финансирование, чтобы быть независимой.

Было три стандартных варианта: государство, частные деньги и за реклама. Все это выглядело ненадежно по разным причинам. И BBC пошла по другому пути – сделала лицензии, права на которые обязательно покупают семьи. Правительство не собирало налог – только контролировало закон и размер сбора. Так у BBC появился особый правовой статус общественного вещателя

Все это происходит и сейчас.