Тайны «Телепузиков» – странного шоу нашего детства: почему на съемках умирали кролики, как героев ругали за пропаганду, в чем идея проекта

Вы помните этих разноцветных существ. Вы, возможно, даже до сих пор знаете их имена: Тинки-Винки, Дипси, Ляла, По. В начале нулевых они шли по главным телеканалам и сейчас доступны онлайн. Они пугали и вызывали споры. Да, это правда текст про «Телепузиков»: как это снималось, откуда они взялись, почему были такими странными, за что их обвиняли в пропаганде ЛГБТ и влиянии на мозг, какую идею на самом деле закладывали в этих героев создатели шоу.

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В конце 90-х BBC заказал шоу для дошкольников. Проекты представили 12 студий, и среди них победила компания Ragdoll, которая придумала странных существ: четыре инопланетянина с антеннами на голове и телевизорами в животах.

Создатели говорят, что главные вдохновители «Телепузиков» – космонавты: «Они выглядят, как малыши в подгузниках», – вспоминает соавтор шоу Эд Вуд. «Я был очарован высадкой на Луну. Космонавты – люди с большими головами и укороченными ногами, которые реагируют на покорение нового мира подпрыгиванием», – говорит сценарист «Телепузиков» Эндрю Давенпорт.

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Экраны на животах телепузиков появились после того, как сценаристы осознали: просто трехметровые куклы покажутся детям жуткими – их должно что-то отвлекать.