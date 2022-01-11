Тайны «Телепузиков» – странного шоу нашего детства: почему на съемках умирали кролики, как героев ругали за пропаганду, в чем идея проекта
Вы помните этих разноцветных существ. Вы, возможно, даже до сих пор знаете их имена: Тинки-Винки, Дипси, Ляла, По. В начале нулевых они шли по главным телеканалам и сейчас доступны онлайн. Они пугали и вызывали споры. Да, это правда текст про «Телепузиков»: как это снималось, откуда они взялись, почему были такими странными, за что их обвиняли в пропаганде ЛГБТ и влиянии на мозг, какую идею на самом деле закладывали в этих героев создатели шоу.
Как создавались «Телепузики». Авторов вдохновила высадка на Луну, а актеров на пробах просили быть очень серьезными
В конце 90-х BBC заказал шоу для дошкольников. Проекты представили 12 студий, и среди них победила компания Ragdoll, которая придумала странных существ: четыре инопланетянина с антеннами на голове и телевизорами в животах.
Создатели говорят, что главные вдохновители «Телепузиков» – космонавты: «Они выглядят, как малыши в подгузниках», – вспоминает соавтор шоу Эд Вуд. «Я был очарован высадкой на Луну. Космонавты – люди с большими головами и укороченными ногами, которые реагируют на покорение нового мира подпрыгиванием», – говорит сценарист «Телепузиков» Эндрю Давенпорт.
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Экраны на животах телепузиков появились после того, как сценаристы осознали: просто трехметровые куклы покажутся детям жуткими – их должно что-то отвлекать.
Исполнитель роли Тинки-Винки Саймон Шелтон рассказывает, что прослушивания для «Телепузиков» проходили серьезно: он 3-4 раза сам писал реплики и исполнял их перед камерами. Продюсеры постоянно просили держать в голове, что шоу должно не только развлекать, но и развивать детей: «Но мысль «Что же я здесь делаю?» возникала постоянно».
«Телепузики» снимались в сельской местности графства Уорикшира. Авторы не хотели делать шоу в обычном павильоне. Местным жителям и фермерам создатели обещали, что создают «скромную детскую передачу».
Сценарий писался на ходу. Актеры уставали часами играть в огромных костюмах, а самый ад случался, когда шел дождь. В таких ситуациях актеры укрывались в небольшом помещении и иногда даже не знали, что им играть. Однажды эту комнату затопило так, что воду оттуда приходилось откачивать пожарным. Никто не думал, что в таких условиях получится самая популярное детское шоу.
Но шоу вызывало интерес. Вскоре создатели даже наняли охрану – вокруг съемочных локаций бродили фотографы, которые хотели заснять актеров без костюмов. Дополнительно им установили специальный шатер для тайных переодеваний.
«От нас отстали только в день гибели принцессы Дианы», – вспоминает Вуд.
Истерика вокруг «Телепузиков»: обвинение в гей-пропаганде (у Тинки-Винки женская сумка!) и отуплении детей
Уже после первого сезона авторы «Телепузиков» устали от внимания – каждый день о них писали медиа, которые и хвалили, и разносили шоу за странности. Не все зрители понимали, о чем вообще это шоу и что там происходит. Четыре инопланетных существа слушают указывающий распорядок дня голос из труб, гиперактивны, говорят не непонятном языке. И вообще – какие ценности и уроки дети поймут?
Создатели объясняют идею так: дети растут в мире, где технологии быстро проникают в их жизнь, поэтому, например, с ними разговаривает пылесос. «Телепузики» показывают детское восприятие технологичного мира:
«Это мир, в котором технологии развивались с невероятной скоростью: дети росли в среде, где предметы говорили со стен или двигались».
В Россию «Телепузики» пришли через три года после Великобритании, в 2000-м. ВГТРК выкупил права на все серии за полмиллиона долларов и показывал по выходным утром. Российские психологи тоже не поняли и боялись «Телепузиков». Доктор психологических наук Елена Смирнова так критиковала телепузиков:
«По внешнему облику они среднее между инопланетянами и роботами: неподвижная маска лица, стеклянные глаза, отсутствие мимики. И, что самое ужасное, в том месте, где у обычного человека душа, сердце, живот, у них телевизор. С другой стороны, совершенно очевидно, что это дети — по пластике, интонациям.
При этом у них отсутствует главный атрибут детства — у них нет родителей. А ведь у любых персонажей детских передач, у всех зайчиков, белочек и волков есть (или хотя бы подразумевается, что есть) папа и мама. И главное содержание их жизни — это отношения с родителями. А телепузики совсем одни. Но при этом они вовсе не являются самостоятельными, самодостаточными, независимыми субъектами. Их действия подчинены жесткому контролю некоего голоса свыше. И это меня просто ужасает».
Больше всего «Телепузики» получили критики в Польше. Там государство боролось с пропагандой гомосексуализма среди детей, и одна депутат возмутилась: если Тинки-Винки мальчик, то зачем он носит красную женскую сумку? Депутат обратилась к психологу, но он сказал, что все нормально. Это было уже в 2007 году, когда новые серии «Телепузиков» не выходили шесть лет.
И даже в США видели от Тинки-Винки пропаганду ЛГБТ. Консервативные активисты писали, что он фиолетового цвета и с треугольной антенной на голове – это символы прайда. BBC отвечал: Тинки-Винки – «обычный технологичный ребенок с волшебной сумкой».
Больше секретов «Телепузиков». На съемках умерли семь кроликов, актриса в роли Солнца скрывала роль до 19 лет, внутри костюмов были сидение
🟣 По лугу рядом с телепузиками бегают огромные фламандские кролики – их специально взяли из-за размеров. У них увеличенные сердца, которые не справляются с нагрузками. 7 из 11 кроликов умерли во время съемок.
🟡 Раз в серии у «Телепузиков» происходит «волшебное событие» – нечто нетипичное и уникальное в мире. Однажды в мире «Телепузиков» лев охотился на медведя – и этот эпизод пугал детей: странным монтажом, тревожной музыкой и зловещими животными. Как будто это фильм Дэвида Линча. Несколько стран даже не показали серию, а BBC перемонтировал эпизод и сделал его добрее.
🔴 В «Телепузиках» есть расовое разнообразие. По играет китайская актриса, которая иногда даже говорит по-китайски. А зеленого Дипси играет темнокожий актер: поэтому у него лицо темнее, чем у остальных телепузиков.
🟢 Телепузики обожают заварной крем, но на самом деле это картофельное пюре с акриловой краской.
🟣 Daily Mail писала в 2002 году, что некоторые полицейские в Англии проходят тест на широту знаний. В одном из вопросов нужно назвать всех телепузиков по именам: Тинки-Винки, Дипси, Ляля, По.
🟡 Солнце сыграла девочка, которой сейчас 26 лет. Джессика Смит говорит, что только в 19 лет призналась друзьям: я – солнышко из «Телепузиков». За роль она получила 250 фунтов и коробку игрушек.
🔴 Внутри костюмов телепузиков есть складное сидение, чтобы актеры могли отдыхать во время съемок и не снимать костюм.
🟢 «Телепузики» перезапустились в 2015 году. И у них уже есть дети!