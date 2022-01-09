Кто еще кроме президента обращался к россиянам в Новый год на тв перед курантами: Задорнов, Рейган, Бивис и Батхед

Новогодние поздравления в СССР начались еще при Сталине. Но из генсеков поздравляли только Брежнев и Горбачев

Поздравление главы государства с Новым годом – часть праздничной суеты и классический жанр, который последние годы не меняется. В СССР он появился еще в 1941-м – председатель ЦИК Михаил Калинин поздравлял, но больше отчитывался о ходе войны. Сталин и позже Хрущев страну по радио и тв не поздравляли.

Традиция в 1971-м пошла от Брежнева, который в студии «Останкино» зачитывал по бумажке текст, а потом отказался из-за болезни. Другие генсеки до Горбачева тоже не поздравляли. Вместо них был главный диктор СССР Игорь Кириллов.

Вернул традицию Горбачев, который обновил ритуал: он поздравил граждан США, а жителей СССР поздравил президент США Рональд Рейган, который говорил о влиянии бога и американских традициях на Новый год:

«Для нас священная истина, что каждый человек — это единственное в своем роде творение божье с его особыми талантами, надеждами и чаяниями»