Кто еще кроме президента обращался к россиянам в Новый год на тв перед курантами: Задорнов, Рейган, Бивис и Батхед
Новогодние поздравления в СССР начались еще при Сталине. Но из генсеков поздравляли только Брежнев и Горбачев
Поздравление главы государства с Новым годом – часть праздничной суеты и классический жанр, который последние годы не меняется. В СССР он появился еще в 1941-м – председатель ЦИК Михаил Калинин поздравлял, но больше отчитывался о ходе войны. Сталин и позже Хрущев страну по радио и тв не поздравляли.
Традиция в 1971-м пошла от Брежнева, который в студии «Останкино» зачитывал по бумажке текст, а потом отказался из-за болезни. Другие генсеки до Горбачева тоже не поздравляли. Вместо них был главный диктор СССР Игорь Кириллов.
Вернул традицию Горбачев, который обновил ритуал: он поздравил граждан США, а жителей СССР поздравил президент США Рональд Рейган, который говорил о влиянии бога и американских традициях на Новый год:
«Для нас священная истина, что каждый человек — это единственное в своем роде творение божье с его особыми талантами, надеждами и чаяниями»
После распада СССР стало веселее, и поздравляли не только главы государств (об этом чуть ниже). Менялась лишь эстетика поздравлений. Ельцин на фоне елки поднимал бокал с шампанским и даже пускал в кадр свою семью. Путин уже на втором обращении вышел из кабинета, поздравлял на улице на фоне Спасской башни.
Но даже при Путине менялись локации. В 2013-м он поздравлял из Хабаровска, где встречал Новый год с жертвами наводнения. Это было экстренное обращение из-за терактов в Волгограде – в заранее записанной версии они не упоминались.
С 2017-го Путин записывает обращение из Парка Зарядье.
Кто еще поздравлял Россию: Задорнов, Пугачева, Бивис и Баттхед
СССР распался за неделю до 1992 года. 30 декабря Россию все же поздравил Ельцин, но акцент был на скорой либерализации цен.
На следующий день на центральном телевидении возникла сложная ситуация – кто поздравит всех бывших граждан СССР, у которых еще транслируется старый канал?
Писатель-юморист Михаил Задорнов вспоминал, что к нему подошел редактор телевидения и попросил записать обращение как ведущий «Голубого огонька». Задорнов говорит, что Ельцин не смог из-за «работ с документами». Это фраза тогда намекала на то, что сейчас Ельцин пьяный.
Задорнов не уложился в лимит, поздравлял и рассуждал о сложностях жизни десять минут. Из-за этого в трансляции пришлось на минуту перенести бой курантов.
«У вас впереди очень трудный год. Может быть, самый трудный год в вашей жизни. Но если вы справитесь и выполните все, о чем вы говорили три дня назад по телевидению в воскресенье, вы будете не просто счастливым человеком, вы будете человеком, который сам сделал себя счастливым человеком».
С 1993 года Россию всегда поздравлял президент, и большинство каналов транслировали его речь. Но было три исключения.
🎄 1995 год. По НТВ к жителям России обратилась Алла Пугачева:
«Хотелось бы, чтобы если не Новом году, то в будущем мы стали господами своей жизни – жизни, основанной ни на войнах, ни на агрессии, ни на нищете, ни на безнравственности. А жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется пожелать. Чтобы будни были созидательными, чтобы дети были здоровые, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но и просто по вечерам»
🎄 1998 год. Снова эксперимент НТВ – страну поздравляет Ельцин из сатирической программы «Куклы». Его озвучивал Сергей Безруков.
🎄 1998 год. Самое необычное обращение сделал MTV. Поздравляли Бивис и Батхед, у которых с трех попыток так и не вышло это сделать. Естественно, это не было оригинальным поздравлением – русская озвучка была поверх другого смысла.
🎄 2003 год. Последний эксперимент вместо президента на русском тв. На СТС записала обращение семья Звездуновых из ситкома «33 квадратных метра».