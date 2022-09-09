Как принц Чарльз 70 лет ждал очереди на короля и каким стал за это время: почему британцы его не любят, а сам он, кажется, не особо хочет власти
После смерти королевы Елизаветы II трон в Великобритании унаследовал принц Чарльз. Под именем Карл III он провозглашен королем. Своей очереди он ждал рекордные 73 года.
Чем Чарльз занимался все это время и как влиял на Великобританию
🎓 Чарльз стал первым наследником британского престола, который получил не домашнее, а школьное и затем университетское образование. У него степень бакалавра искусств. Картины Чарльза до сих пор продаются, а доход от них он отправляет на благотворительность.
🎁 Благотворительность – вообще одно из главных его занятий. Чарльз состоит в различных сообществах (их более 400), основал более десятка благотворительных организаций. Основная тема – охрана окружающей среды. Но был и скандал: спустя девять лет стало известно, что в 2013 году Чарльз принял £1 млн от семьи террориста Усамы бен Ладена. Хотя представители королевской семьи заявили, что это решение было принято не Чарльзом, а попечителями фонда.
📚 Еще одно ставшее публичным увлечение – писательство. В 1980 году он написал детскую сказку «Старик из Лохнагара» – в ней истории, о которых в детстве Чарльз рассказывал младшим братьям. Позже вышло еще несколько книг – об экологии, искусстве и архитектуре.
🏡 Чарльза очень интересует архитектура и как ретрограда сильно раздражает современная ее часть. В 1984 году планы по расширению Национальной галереи провалились после критики Чарльза – предпочтение было отдано архитекторам с более классическим взглядом на стиль. Тогда же рядом с Банком Англии было возведено постмодернистское здание вместо другого проекта, реализацию которого не пожелал видеть Чарльз. Таких примеров в последующие годы было несколько.
В 2009-м он вообще вызвал гнев архитекторов – теперь уже мировых, которые написали открытое письмо с осуждением его позиции. Причина – Чарльз заблокировал строительство жилого комплекса в Лондоне королевской семьей Катара. Снова не понравился проект.
Еще под руководством Чарльза в 1993 году в графстве Дорсет появился город Паундбери. Он строится по архитектурным принципам Чарльза в новоурбанистическом стиле. Главный из них здесь – ориентация на человека, а не на автомобиль. Планируется, что в конечном итоге тут будет 2500 домов для около шести тысяч человек.
🏥 Еще в Великобритании выходила книга о взгляде Чарльза на нетрадиционную медицину – эта тема тоже была ему интересна. Например, он говорил о лечении рака с помощью вегетарианской диеты и кофейных клизм. Но главное – официально поддержал гомеопатию и призывал начать ее государственное финансирование.
Популярность и образ Чарльза в британском сообществе: как влияли на это его жены Камилла и Диана
С Камиллой Паркер-Боулз Чарльз познакомился в 1970-х, но брак не был заключен – воспротивились ему родители принца. Чарльз женился на Диане Спенсер, но популярность именно Дианы была гораздо выше, а после их развода репутация Чарльза рухнула еще больше. Окончательно ситуацию усугубила смерть Дианы в автокатастрофе в 1997 году.
Чарльз женился на Камилле спустя восемь лет. Фактически в отношениях они к тому времени были 35 лет – даже в своих браках не переставали общаться. Но королева на эту свадьбу не приехала, да и сама церемония заняла всего 15 минут.
У Камиллы нет такой популярности, как у Дианы, но она к ней и не стремилась. Как и Чарльз. Time опубликовал данные нескольких опросов, согласно которым половина британцев считает, что следующим королем должен быть не Чарльз, а принц Уильям. Чарльз вообще по популярности – лишь седьмой по счету в королевской семье.
Еще одна из причин такого отношения к Чарльзу в Великобритании – его стремление навязывать свою правоту и иногда высказываться слишком резко (как, например, в ситуациях с архитектурой). В глазах общественности это сильно контрастирует с дисциплинированной и многословной королевой, к манерам которой все давно привыкли.
Что говорит на эту тему сам Чарльз: «Проблема в том, что я вижу слишком много вещей, которые необходимо сделать или за которые следует бороться».
Как Чарльз ждал своей очереди на престоле и хотел ли вообще быть королем
🔴 В 2010 году он рассказывал VanityFair, что свою роль конституционного монарха видит несколько другой по сравнению с предшествующими, так как в мире изменилась ситуация. За пару лет до этого еще сомневался.
🔴 Спустя три года поднялся шум. Time сослался на источник в окружении Чарльза: он не хочет быть королем, а свои обязанности по статусу выполняет без особого желания. Пресс-служба королевской семьи это опровергла: «Ничего подобного он не говорил».
🔴 В какой-то степени Чарльз уже попробовал себя в тот момент на новой должности – он представлял королеву на встрече глав Британского содружества наций на Шри-Ланке. И дальше брал на себя больше обязанностей из-за возраста королевы. В то же время в 2017-м сын Чарльза Гарри высказался (ссылка на заблокированный в России BBC) так: «Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королем или королевой? Не думаю».
🔴 Еще один слух о том, что Чарльз передумал быть королем, возник сравнительно недавно – в 2021-м. Его автор – преподаватель по вокалу принцессы Дианы Стюарт Пирс: «Чарльз может передать трон сыну, а конституция может быть переписана».
🔴 Что говорит сам Чарльз: «Есть множество людей, которым нужна помощь и поддержка, и я принадлежу к тем, кому есть до этого дело». Причина нежелания в публикациях всегда называется такой: восседая на троне, свобода действий и высказываний уже будет ограничена, а еще Чарльз опасается, что новый статус может помешать работе с благотворительностью.
73 года ожидания престола – рекорд ли это
👑 Да, Чарльз – старейший король Великобритании на момент начала правления.
👑 Да, он – рекордсмен в истории страны по пребыванию в статусе наследника. Рекорд был побит еще в 2011 году.
👑 Предыдущий рекорд был у Эдварда VII – 59 лет. Его мама, королева Виктория, правила 63 года.
О том, что Чарльз рекордно долго ждал престола, есть даже запись в книге рекордов Гиннеса. Сделана эта запись была еще за полтора года до смерти королевы.
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