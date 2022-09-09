Как принц Чарльз 70 лет ждал очереди на короля и каким стал за это время: почему британцы его не любят, а сам он, кажется, не особо хочет власти

Чем Чарльз занимался все это время и как влиял на Великобританию

🎓 Чарльз стал первым наследником британского престола, который получил не домашнее, а школьное и затем университетское образование. У него степень бакалавра искусств. Картины Чарльза до сих пор продаются, а доход от них он отправляет на благотворительность.

🎁 Благотворительность – вообще одно из главных его занятий. Чарльз состоит в различных сообществах (их более 400), основал более десятка благотворительных организаций. Основная тема – охрана окружающей среды. Но был и скандал: спустя девять лет стало известно, что в 2013 году Чарльз принял £1 млн от семьи террориста Усамы бен Ладена. Хотя представители королевской семьи заявили, что это решение было принято не Чарльзом, а попечителями фонда.

📚 Еще одно ставшее публичным увлечение – писательство. В 1980 году он написал детскую сказку «Старик из Лохнагара» – в ней истории, о которых в детстве Чарльз рассказывал младшим братьям. Позже вышло еще несколько книг – об экологии, искусстве и архитектуре.