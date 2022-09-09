Шляпы – главная деталь образа Елизаветы II: зачем она их носила и посмотрите на галерею ее нарядов

По данным ABC News, за время царствования Елизавета II носила более 5000 шляп. Ее помощница и костюмер рассказывала, что она старалась использовать их по 20-30 раз, но некоторые специально надевала только однажды.

Почему ей вообще так важны шляпы? Биограф королевской семьи Роберт Лейси считает, что это такой зашифрованный атрибут власти: «Можно сказать, когда она носит шляпу, то она носит своего рода замену короне». Плюс шляпы не носят почти никто кроме официальных госслужащих и военных: так Елизавета подчеркивала, что тоже находится на службе, даже если это светское мероприятие.

Графиня Уэссекская Софи объясняла стиль со шляпами проще: «Ей нужно выделяться, чтобы люди могли сказать: «Я видел королеву». Не забывайте: когда она где-то появляется, толпа состоит из двух, трех, четырех, 10, 15 человек, и кто-то просто хочет потом знать, что видел кусочек шляпы королевы, когда она проходила мимо».

По этой же причине Елизавета II часто надевала костюмы и платья ярких цветов. Шляпы регулярно изготавливались именно под конкретную одежду по заранее присланным характеристикам.

«Это ощущение постоянства [стиля] в ее внешности создает ощущение уверенности и преемственности», – считает профессор Школы дизайна Парсона Хейзел Кларк. Елизавета одновременно и сохраняла простые силуэты, чистые линии, закрытые конструкции, и находила изящные решения выделиться. В этом плане шляпы характерно ее выделяли: с одной стороны они продолжали традиции британской моды, а с другой – она могла позволить себе в них то немногое в жизни по ритуалам пространство для экспериментов: прикрепить цветы, вывернуть поля наизнанку, пробовать разную ширину и так далее.