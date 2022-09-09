Почему принц Чарльз стал Карлом III, зачем монархи меняют имена и что этот выбор говорит о взглядах

Зачем монархи выбирают имя

Наследники престола не обязаны называться по первому имени, которым их крестили. Как правило, у них еще есть несколько вторых имен: Георг III был Джорджем Уильямом Фредериком, Вильгельм IV был Уильямом Генри, Эдуард VIII был Альбертом Эдуардом Кристианом Джорджем Эндрю Патриком Дэвидом.

Хотя право выбирать имя и существует, британские монархи пользовались им только три раза за всю историю.

Королева Виктория (1819 – 1901) при крещении была Александриной Викторией в честь деда, российского императора Александра I;

Эдуард VII (1841 – 1910) был Альбертом Эдуардом;

Георг VI (1895 – 1952) был Альбертом Фредериком Артуром Джорджем.

Именно под тронным именем монархи входят в историю – его указывают в документах, в учебниках, под ним проходит коронация. Выбор имени полностью принадлежит монарху – и тот не обязан его согласовывать. Считается, что королева Виктория отказалась от Александрины из-за сложного произношения. Она с детства предпочитала либо второе имя, либо сокращенный вариант Дрина. Эдуард VI отказался от имени Альберт из уважения к отцу, принцу-консорту Альберту, не имевшему прав на престол.