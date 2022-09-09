Почему принц Чарльз стал Карлом III, зачем монархи меняют имена и что этот выбор говорит о взглядах
Принц Чарльз в 73 года все-таки стал королем Великобритании – и теперь в интернете о нем будут писать не как о принце Чарльзе, а как о короле Карле III.
Почему король Карл, а не Чарльз
Если открыть англоязычные медиа, то вы не увидите в них никакого Карла III – в заголовках будет написано, что принц Чарльз стал королем Чарльзом III (Charles III).
Разные варианты образуются из-за особенностей транслитерации. В русском языке по старой традиции тронные имена переводят по германскому варианту, поэтому Чарльз становится Карлом, Джордж – Георгом, а Вильям – Вильгельмом. В испанском Чарльза называют Карлосом, во французском – Шарлем, в Греции – Каролосом.
Зачем монархи выбирают имя
Наследники престола не обязаны называться по первому имени, которым их крестили. Как правило, у них еще есть несколько вторых имен: Георг III был Джорджем Уильямом Фредериком, Вильгельм IV был Уильямом Генри, Эдуард VIII был Альбертом Эдуардом Кристианом Джорджем Эндрю Патриком Дэвидом.
Хотя право выбирать имя и существует, британские монархи пользовались им только три раза за всю историю.
- Королева Виктория (1819 – 1901) при крещении была Александриной Викторией в честь деда, российского императора Александра I;
- Эдуард VII (1841 – 1910) был Альбертом Эдуардом;
- Георг VI (1895 – 1952) был Альбертом Фредериком Артуром Джорджем.
Именно под тронным именем монархи входят в историю – его указывают в документах, в учебниках, под ним проходит коронация. Выбор имени полностью принадлежит монарху – и тот не обязан его согласовывать. Считается, что королева Виктория отказалась от Александрины из-за сложного произношения. Она с детства предпочитала либо второе имя, либо сокращенный вариант Дрина. Эдуард VI отказался от имени Альберт из уважения к отцу, принцу-консорту Альберту, не имевшему прав на престол.
Почему принц Чарльз оставил имя
Чарльз оставил себе первое имя, хотя у него есть еще три: Филипп, Артур, Георг. Вместо Карла III Британия могла бы получить, например, короля Георга VII. В медиа были предположения, что Чарльз выберет именно это имя из-за преданности своей бабушке, королеве-матери, и ее любви к мужу Георгу VI.
Еще одним аргументом в пользу выбора другого имени была репутация предшествующих Карлов: Карла I признали виновником Гражданской войны и обезглавили, Карл II пережил ссылку во Францию, а его правление пришлось на период Великой чумы и Великого лондонского пожара, еще один Карл (неофициально Карл III) устроил мятеж и пытался захватить трон.
Официальных разъяснений, почему Чарльз в итоге оставил свое имя, скорее всего, не будет. Наверняка дело в возрасте – он стал наследником престола еще в четыре года и вся Британия знает его как Чарльза уже больше 70 лет. Менять имя и выстраивать новый имидж вокруг него кажется несвоевременным.
Выбор имени стал первым решением Карла III в статусе короля. Хотя церемонию коронации еще не провели (и пока непонятно, когда проведут), его статус уже официальный – престол сразу передается наследнику принцу Уэльскому. Совет по престолонаследию подтвердит этот статус 9 сентября на официальном мероприятии.
Просто в России с 16 века ПРИНЯТО именовать иностранных правителей на "германский манир" если их имена не применяются в России - поэтому пишем "Чарльз" и "Джордж", а читаем - "Карл" и "Георг", в то же время "Эдварда" и "Элизабет", читаем как "Эдуард" и "Елизавета".