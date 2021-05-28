Очень странный и спорный гол на чемпионате мира: британец влетел в ворота вместе с шайбой и вратарем

Великобритания вышла вперед после шайбы Лиама Кирка. Но его партнер Брендан Конноли завалил шведского вратаря Виктора Фаста и влетел в ворота вместе с шайбой. В таком случае гол засчитывать нельзя, но так почему судьи выбрали другое решение?

Дело в другом эпизоде. Защитник Швеции Рикард Раккель вытолкнул Конноли, он покатился и поэтому врезался в Фаста. В таком случае гол засчитать можно: игрок не умышленно врезался во вратаря.