ЧМ-2021
Великобритания
Швеция (х)
Очень странный и спорный гол на чемпионате мира: британец влетел в ворота вместе с шайбой и вратарем
вчера, 18:33
Швеция и Великобритания (соперники России по группе на чемпионате мира) придумали очень спорный гол, который судьи все же засчитали.
Великобритания вышла вперед после шайбы Лиама Кирка. Но его партнер Брендан Конноли завалил шведского вратаря Виктора Фаста и влетел в ворота вместе с шайбой. В таком случае гол засчитывать нельзя, но так почему судьи выбрали другое решение?
Дело в другом эпизоде. Защитник Швеции Рикард Раккель вытолкнул Конноли, он покатился и поэтому врезался в Фаста. В таком случае гол засчитать можно: игрок не умышленно врезался во вратаря.
- Швеция (сенсационно шла на последнем месте в своей группе) отыгралась в этом матче: забила британцам четыре шайбы, больше не пропустила и временно поднялась на четвертое место (оно позволяет сыграть в плей-офф).
- Автор британского гола Лиам Кирк – открытие и пока лучший бомбардир чемпионата мира (4 шайбы). Он забивал России и Словакии. В 2017-м Кирк был задрафтован «Аризоной», но пока играет за английский клуб «Шеффилд Стилерс».
- Россия громила Великобританию 7:1, а со шведами сыграет в последнем матче группового турнира (31 мая).
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