Фанаты Латвии завалили цветами посольство Канады. Это традиция – так происходит после побед сборной на ЧМ
Сборная Латвии совершила первую сенсацию на чемпионате мира по хоккею. В первой игре на ЧМ-2021 она обыграла Канаду (2:0). Мы рассказывали, что канадцы приехали на турнир без многих ключевых игроков. Но даже этот состав доставил проблемы: вратарь Латвии Матисс Кивлениекс отразил 38 бросков. Он стал лучшим игроком первого дня турнира.
Чемпионат мира проходит в режиме строгих правил безопасности против коронавируса. Поэтому фанаты не допущены на первые матчи ЧМ, хотя дальше наступят послабления. TSN показал видео праздника на улицах Латвии – там у болельщиков не было никаких ограничений. Они кричали, ходили с флагами и просто радовались.
Потом люди пошли к посольству Канады, где оставили цветы и записку: «Спасибо за великий день в хоккейной истории Латвии». Посол Канады в Латвии Кевин Рекс показал это в своем твиттере. Его запись ретвитнул и официальный аккаунт канадского посольства.
Сам Рекс написал: «Поражение никогда не бывает веселым. Но если вам нужно проиграть хоккейный матч, то сделайте это в первой игре. Перед страной-хозяйкой, где по традиции доставляют цветы к посольству проигравшей команды. Друзья из Латвии, спасибо за добрые слова и цветы».
В действиях фанатов нет никакого стеба – так они реально благодарят соперников за радость. Журналист Павел Лысенков написал в телеграм-канале, что это традиция. Фанаты Латвии всегда приносят цветы к посольству той страны, которую обыграли на чемпионате мира.
Так бывает не только на домашних турнирах. В 2017 году один из фанатов писал: «Что сейчас происходит в Латвии! Наши болельщики устраивают парады, оставляют цветы у посольства Италии и делают другие вещи! Невероятно». Тогда Латвия обыграла Италию на ЧМ со счетом 2:1.
Обычно люди приносят цветы к посольству страны, чтобы выразить соболезнования и поддержать во время трагичных событий. Жители Латвии несли цветы к посольству России, когда в 2011 году произошла трагедия с ярославским «Локомотивом». Но рядом есть и такая хоккейная традиция.
Хоккей – национальный вид спорта в Латвии. Этот факт указан даже в туристических подборках для путешественников. Там расписано, что фанаты из Латвии болеют громко и страстно. Продюссер TSN Кевин Пратт вообще называл фанатов из Латвии лучшими на чемпионатах мира.
На ЧМ-2021 Латвия выступает в роли единственной страны-хозяйки турнира. Сборная Латвии играет в группе с Канадой, Финляндией, Казахстаном, Италией, Германией, США и Норвегией. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из каждой группы.