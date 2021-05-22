Фанаты Латвии завалили цветами посольство Канады. Это традиция – так происходит после побед сборной на ЧМ

В действиях фанатов нет никакого стеба – так они реально благодарят соперников за радость. Журналист Павел Лысенков написал в телеграм-канале, что это традиция. Фанаты Латвии всегда приносят цветы к посольству той страны, которую обыграли на чемпионате мира.

Так бывает не только на домашних турнирах. В 2017 году один из фанатов писал: «Что сейчас происходит в Латвии! Наши болельщики устраивают парады, оставляют цветы у посольства Италии и делают другие вещи! Невероятно». Тогда Латвия обыграла Италию на ЧМ со счетом 2:1.

Обычно люди приносят цветы к посольству страны, чтобы выразить соболезнования и поддержать во время трагичных событий. Жители Латвии несли цветы к посольству России, когда в 2011 году произошла трагедия с ярославским «Локомотивом». Но рядом есть и такая хоккейная традиция.

Хоккей – национальный вид спорта в Латвии. Этот факт указан даже в туристических подборках для путешественников. Там расписано, что фанаты из Латвии болеют громко и страстно. Продюссер TSN Кевин Пратт вообще называл фанатов из Латвии лучшими на чемпионатах мира.

На ЧМ-2021 Латвия выступает в роли единственной страны-хозяйки турнира. Сборная Латвии играет в группе с Канадой, Финляндией, Казахстаном, Италией, Германией, США и Норвегией. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из каждой группы.

Латвия выиграла у Канады на ЧМ-2021 по хоккею