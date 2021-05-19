Это будет очень странный (=слабый?) чемпионат мира по хоккею. Многие звезды НХЛ не приехали, а Латвия едва подготовилась за 100 дней
21 мая – дата старта чемпионата мира по хоккею. Он продолжится до 6 июня, но основная часть матчей ничего не значит. Только на групповом этапе сборная России сыграет с семью разными соперниками. Попадание в плей-офф с таким форматом проведения не будет проблемой – сразу четыре команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.
Обычно чемпионат мира играется каждый год, но в 2020-м проведение турнира сорвалось из-за пандемии коронавируса. ЧМ-2021 – ожидаемый турнир, вокруг которого постоянно происходят какие-то проблемы. Канада остается фаворитом ЧМ по всем котировкам, но везет туда странный состав. Даже в сравнении с подборкой игроков двухлетней давности.
Зато IIHF радует атмосферными видео с участием звезд:
Топ-игроки из НХЛ пропускают турнир. Объясняют это травмами или просто отказываются
Sports Illustrated объяснял ситуацию с разницей, по которой надо считывать состав Канады на ЧМ-2021. Средний возраст канадского состава – 23,92 года. Разница с 2019-м заключается в опыте игры в НХЛ. Тот состав суммарно провел 8253 игры в лиге, этот – 3394. Сразу четыре хоккеиста из этого канадского состава никогда не играли в НХЛ.
Канада всегда считается фаворитом чемпионатов мира, но часто экспериментирует с составом. Сейчас главной звездой будет Максим Комтуа из «Анахайма» (33 очка в сезоне). Канадские СМИ продвигают историю Джастина Дэнфорта. Этот 28-летний форвард провел сезон в «Витязе», а теперь подписал контракт с «Коламбусом». И он тоже считается звездой этого состава Канады.
Комтуа был главной звездой канадской молодежи на МЧМ-2019. Тогда канадцы вылетели из турнира в четвертьфинале, где проиграли Финляндии по буллитам. На том турнире основным вратарем Канады был Майкл ДиПьетро – и сейчас он тоже едет на взрослый чемпионат мира. Он провел три матча в сезоне АХЛ за «Ютику». В НХЛ имеет за карьеру всего две игры.
Травма – самая популярная причина для отказа от выступления на чемпионате мира-2021. Даже рассказы о проблемах со здоровьем в этом сезоне выглядят странно. Патрик Кейн не приехал в сборную США, потому что займется лечением неназванной травмы. Он получил ее еще перед пузырем НХЛ в 2020-м, отыграл с ней весь этот сезон, а сейчас пойдет на консультации.
Сборная Финляндии везет на ЧМ-2021 сразу 14 игроков, которые до этого никогда не участвовали в чемпионатах мира. Швеция открыто объявила имена тех, кто отказался от игры на ЧМ без травм. Зибанежад, Экман-Ларссон, Клингберг, Карлссон, Далин и другие – эти топ-игроки НХЛ доступны, но на ЧМ-2021 не приедут.
По всем сборным выделяется только Чехия – соперник России по группе A. Туда поедут основные звезды из НХЛ. По объявлению составу России можно делать отдельную большую историю. Игроки из НХЛ массово слетали из состава по травмам или отсутствию контракта в лиге на будущий сезон. Семь человек из НХЛ набрались, но по фамилиям состав не выделяется.
Сборная России оставила два места в заявке на чемпионат мира – под вратаря и форварда из НХЛ. Так она рассчитывает на усиление перед главными матчами турнира, когда кто-то из игроков освободится из плей-офф НХЛ. С этим решением все не так просто: Латвия ввела серьезные правила безопасности против коронавируса – это влияет на перспективы усиления.
Андрей Менг подробно разбирал ситуацию, которая связана с ожиданием игроков НХЛ. 28 мая – крайний срок приезда хоккеиста из НХЛ, если он рассчитывает на игру в плей-офф ЧМ-2021. К этому моменту уже точно не завершатся несколько серий плей-офф НХЛ, откуда сборная ждет игроков на ЧМ. Надежда только на «Флориду» с Бобровским и Гусевым – она летит 0:2 «Тампе».
Правила от Латвии утверждают, что любой приезжающий игрок сначала проводит три дня на карантине. Он постоянно сдает тесты на коронавирус, чтобы получить разрешение на ледовые тренировки. Потом еще три дня ледовых тренировок и такие же обязательные тесты. На седьмой день можно наконец-то выйти на игру, если шесть тестов были отрицательными.
Латвия едва подготовилась к чемпионату мира. Были проблемы с аренами и огромные траты
На проведение ЧМ-2021 повлияла политика. Мы подробно рассказывали о ситуации в Белоруссии, когда страна лишилась права проведения чемпионата мира по хоккею. Она планировала принимать его совместно с Латвией. В итоге Латвия осталась единственной страной-хозяйкой, поэтому получила дополнительные сложности при подготовке.
Вся подготовка сводилась именно к обеспечению условий для хоккеистов. Фанатов на ЧМ-2021 не будет, если в стране не улучшится ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Еще в мае у Латвии возникли проблемы с введением в эксплуатацию одного из тренировочных холлов. Все происходило за несколько дней до приезда команд.
Ситуация с фанатами – еще один неопределенный момент. Министерство образования курирует сферу спорта в Латвии. Оно предлагало сделать допуск на трибуны хотя бы для местных привитых фанатов. Минздрав отказался от этой идеи. Сейчас в стране запрещены публичные мероприятия, но оргкомитет ЧМ надеется на открытие фан-зон во время турнира. Согласования нет.
Расходы на проведение ЧМ-2021 уже превысили 12 миллионов евро. Около 30% от этой суммы заплатило правительство Латвии. Чемпионат мира совместно финансируется правительством Латвии, Федерацией хоккея Латвии и IIHF. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис сказал ТАСС, что основные затраты ушли на размещение каждого игрока в отдельном номере.
Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею
Без зрителей не то, конечно же.