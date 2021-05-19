Это будет очень странный (=слабый?) чемпионат мира по хоккею. Многие звезды НХЛ не приехали, а Латвия едва подготовилась за 100 дней

Топ-игроки из НХЛ пропускают турнир. Объясняют это травмами или просто отказываются

Sports Illustrated объяснял ситуацию с разницей, по которой надо считывать состав Канады на ЧМ-2021. Средний возраст канадского состава – 23,92 года. Разница с 2019-м заключается в опыте игры в НХЛ. Тот состав суммарно провел 8253 игры в лиге, этот – 3394. Сразу четыре хоккеиста из этого канадского состава никогда не играли в НХЛ.

Канада всегда считается фаворитом чемпионатов мира, но часто экспериментирует с составом. Сейчас главной звездой будет Максим Комтуа из «Анахайма» (33 очка в сезоне). Канадские СМИ продвигают историю Джастина Дэнфорта. Этот 28-летний форвард провел сезон в «Витязе», а теперь подписал контракт с «Коламбусом». И он тоже считается звездой этого состава Канады.

Комтуа был главной звездой канадской молодежи на МЧМ-2019. Тогда канадцы вылетели из турнира в четвертьфинале, где проиграли Финляндии по буллитам. На том турнире основным вратарем Канады был Майкл ДиПьетро – и сейчас он тоже едет на взрослый чемпионат мира. Он провел три матча в сезоне АХЛ за «Ютику». В НХЛ имеет за карьеру всего две игры.