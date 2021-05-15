Россия объявила состав сборной на хоккейный ЧМ-2021. В нем семь игроков из НХЛ

Заявка сборной России стала известна ТАСС. Вызваны 26 игроков, в заявку можно включить 28.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Артем Зуб («Оттава», НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия», НХЛ), Владислав Гавриков («Коламбус», НХЛ), Никита Нестеров («Калгари», НХЛ), Никита Задоров («Чикаго», НХЛ), Григорий Дронов («Металлург»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба - «Локомотив»)

Нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все - СКА), Сергей Толчинский («Авангард»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Михаил Григоренко («Коламбус», НХЛ), Александр Барабанов («Сан-Хосе», НХЛ).

Иван Бочаров («Динамо»), Илья Сафонов («Ак Барс») и Василий Подколзин (СКА) не будут заявлены, но пройдут подготовку с командой.

На групповом этапе Россия сыграет с командами Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.