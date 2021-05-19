Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

21 мая начинается чемпионат мира по хоккею. У сборной России запланированы такие матчи:

21 мая, 16:15. Россия – Чехия

22 мая, 16:15. Великобритания – Россия

24 мая, 16:15. Словакия – Россия

26 мая, 16:15. Россия – Дания

29 мая, 16:15. Швейцария – Россия

31 мая, 20:15. Россия – Швеция

1 июня, 20:15. Россия – Белоруссия

Россия выступает на турнире в группе А. Всего участвуют 16 сборных. Даты проведения ЧМ-2021: 21 мая – 6 июня.

Россия объявила состав сборной на хоккейный ЧМ-2021. В нем семь игроков из НХЛ