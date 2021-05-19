Россия (х)
ЧМ-2021
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#Россия (х) #ЧМ-2021

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

6 часов назад

21 мая начинается чемпионат мира по хоккею. У сборной России запланированы такие матчи:

  • 21 мая, 16:15. Россия – Чехия
  • 22 мая, 16:15. Великобритания – Россия
  • 24 мая, 16:15. Словакия – Россия
  • 26 мая, 16:15. Россия – Дания
  • 29 мая, 16:15. Швейцария – Россия
  • 31 мая, 20:15. Россия – Швеция
  • 1 июня, 20:15. Россия – Белоруссия

Россия выступает на турнире в группе А. Всего участвуют 16 сборных. Даты проведения ЧМ-2021: 21 мая – 6 июня.

Россия объявила состав сборной на хоккейный ЧМ-2021. В нем семь игроков из НХЛ

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Источник:
твиттер сборной России
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