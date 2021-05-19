Россия (х)
ЧМ-2021
Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею
6 часов назад
21 мая начинается чемпионат мира по хоккею. У сборной России запланированы такие матчи:
- 21 мая, 16:15. Россия – Чехия
- 22 мая, 16:15. Великобритания – Россия
- 24 мая, 16:15. Словакия – Россия
- 26 мая, 16:15. Россия – Дания
- 29 мая, 16:15. Швейцария – Россия
- 31 мая, 20:15. Россия – Швеция
- 1 июня, 20:15. Россия – Белоруссия
Россия выступает на турнире в группе А. Всего участвуют 16 сборных. Даты проведения ЧМ-2021: 21 мая – 6 июня.
Россия объявила состав сборной на хоккейный ЧМ-2021. В нем семь игроков из НХЛ
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