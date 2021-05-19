Где смотреть матчи ЧМ-2021 по хоккею

ЧМ-2021 пройдет в Латвии. Даты проведения: 21 мая – 6 июня. Россия сыграет в группе А, где главными соперниками будут Чехия и Швеция.

Первый канал покажет все игры с участием сборной России. Четыре из семи матчей группового этапа будут в эфире на телеканале, еще три – только на официальном сайте.

«Матч ТВ» тоже проведет трансляции матчей чемпионата мира по хоккею. Там будет показано большинство игр всего ЧМ-2021.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею