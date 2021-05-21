ЧМ-2021
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#ЧМ-2021

Латвия выиграла у Канады на ЧМ-2021 по хоккею

вчера, 23:38

В первый день хоккейного ЧМ-2021 состоялось несколько матчей. Россия обыграла Чехию со счетом 4:3, Германия выиграла 9:4 у Италии, Белоруссия уступила Словакии 2:5.

Главная неожиданность дня – победа Латвии над Канадой со счетом 2:0.

  • В конце первого периода счет открыл форвард рижского «Динамо» Микс Индрашис.
  • В втором периоде гол забил еще один нападающий рижского «Динамо» – Оскар Батня.

В субботу, 22 мая, пройдут еще шесть матчей. Россия сыграет против Великобритании.

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