Латвия выиграла у Канады на ЧМ-2021 по хоккею

В первый день хоккейного ЧМ-2021 состоялось несколько матчей. Россия обыграла Чехию со счетом 4:3, Германия выиграла 9:4 у Италии, Белоруссия уступила Словакии 2:5.

Главная неожиданность дня – победа Латвии над Канадой со счетом 2:0.

В конце первого периода счет открыл форвард рижского «Динамо» Микс Индрашис.

В втором периоде гол забил еще один нападающий рижского «Динамо» – Оскар Батня.

В субботу, 22 мая, пройдут еще шесть матчей. Россия сыграет против Великобритании.