Григоренко падал в драфт отказов НХЛ и не играл полтора месяца. ЧМ – шанс спасти сезон
Сборная России победила Чехию в первой игре ЧМ-2021 – 4:3. Решающий гол забил Михаил Григоренко на последней минуте. До конца оставалось 19 секунд, и наш форвард четко реализовал момент в контратаке:
Григоренко несколько лет выступал в НХЛ за «Баффало» и «Колорадо», а потом на три сезона переехал в КХЛ, где играл за ЦСКА, параллельно став олимпийским чемпионом в 2018-м. В НХЛ он хотел вернуться, и такой шанс был предоставлен весной 2020-го. Но получилось не сразу:
- 20 апреля «Коламбус» на своем сайте объявил о подписании однолетнего контракта с Григоренко. «Для возвращения в НХЛ нужен шанс. И я думаю, в «Блю Джекетс» мне его предоставят», – сказал игрок.
- Через день НХЛ отказала в регистрации из-за недопонимания сроков окна. Регистрация была перенесена на 1 июля.
- В середине июля Григоренко все-таки перешел в «Коламбус» официально.
В новом сезоне НХЛ Григоренко отметился голевым пасом в третьем матче против «Детройта», а в шестом – забил «Тампе». За 18 матчей у него было 2+5 по «гол плюс пас». А дальше последовал сложный этап.
- 24 февраля он сыграл десять минут против «Чикаго», после чего надолго остался без хоккея.
- В середине марта стало известно, что «Коламбус» выставил его на драфт отказов. Но Григоренко так и остался в клубе.
- В конце марта «Коламбус» перевел его в основной состав.
- 5 апреля вернулся лед в матче НХЛ и доиграл сезон. «Коламбус» занял последнее место в Центральном дивизионе.
«Переводу в запас не удивился. Всякое может случиться. Удивлен, что не играл. Никто особо ничего не объяснял. Говорили, что все неплохо, ты играешь нормально, но есть молодые ребята, которым нужно больше играть. Сиди и жди своего шанса. Я и ждал», – говорил об этом Григоренко.
Не всех удивили полтора месяца без хоккея для Григоренко. «Силовая борьба – не его конек. Стихия Михаила – хоккей на чистом льду», – мнение двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова.
Сам игрок не обвинял тренера Джона Тортореллу: «Ничего плохого или хорошего о нем сказать не могу. Да, был такой тренер на моем пути. Ни конфликтов, ничего с ним не случалось. Обычные рабочие отношения». И еще: «Торторелла считал, что я должен быть на голову всех сильнее».
Чемпионат мира – отличный шанс для Григоренко показать себя для клубов НХЛ и для «Коламбуса» в том числе. За него сразу несколько факторов:
• «Коламбус» и так самая слабая команда дивизиона, в которой мало кто себя проявил в этом сезоне. Впервые с 2016 года она не вышла в плей-офф.
• Конфликты Тортореллы даже со звездными игроками – обычная история, которая никого не удивляет.
• Самого Тортореллы уже нет в «Коламбусе». 9 мая он покинул клуб.
• Григоренко ярче всех может проявить себя из числа игроков именно из «Коламбуса». Кроме него из клуба на ЧМ едут Гавриков, Кивлениекс из Латвии и Робинсон из США. Латвия и США вряд ли дотянутся до медалей (хотя латыши внезапно разбили самих канадцев). А на Григоренко в сборной России возлагаются серьезные надежды в атаке и сверкнуть он должен ярче остальных.
Начал Григоренко здорово: ассист и победный гол. Еще он удалился, и как раз тогда Россия забила в меньшинстве. Последнее – едва ли его заслуга, а вот результативность в матче с одним из фаворитов – ключевой момент.