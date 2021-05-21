Григоренко падал в драфт отказов НХЛ и не играл полтора месяца. ЧМ – шанс спасти сезон

«Переводу в запас не удивился. Всякое может случиться. Удивлен, что не играл. Никто особо ничего не объяснял. Говорили, что все неплохо, ты играешь нормально, но есть молодые ребята, которым нужно больше играть. Сиди и жди своего шанса. Я и ждал», – говорил об этом Григоренко.

Не всех удивили полтора месяца без хоккея для Григоренко. «Силовая борьба – не его конек. Стихия Михаила – хоккей на чистом льду», – мнение двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова.

Сам игрок не обвинял тренера Джона Тортореллу: «Ничего плохого или хорошего о нем сказать не могу. Да, был такой тренер на моем пути. Ни конфликтов, ничего с ним не случалось. Обычные рабочие отношения». И еще: «Торторелла считал, что я должен быть на голову всех сильнее».

Чемпионат мира – отличный шанс для Григоренко показать себя для клубов НХЛ и для «Коламбуса» в том числе. За него сразу несколько факторов:

• «Коламбус» и так самая слабая команда дивизиона, в которой мало кто себя проявил в этом сезоне. Впервые с 2016 года она не вышла в плей-офф.

• Конфликты Тортореллы даже со звездными игроками – обычная история, которая никого не удивляет.

• Самого Тортореллы уже нет в «Коламбусе». 9 мая он покинул клуб.

• Григоренко ярче всех может проявить себя из числа игроков именно из «Коламбуса». Кроме него из клуба на ЧМ едут Гавриков, Кивлениекс из Латвии и Робинсон из США. Латвия и США вряд ли дотянутся до медалей (хотя латыши внезапно разбили самих канадцев). А на Григоренко в сборной России возлагаются серьезные надежды в атаке и сверкнуть он должен ярче остальных.