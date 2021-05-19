Подготовьтесь к ЧМ по хоккею – через 7 ярких историй вокруг него

Яковлев был капитаном России перед ЧМ. А потом не попал в заявку на турнир

Россия готовилась к чемпионату мира по хоккею: проводила товарищеские игры и участвовала в Евротуре. Вадим Шипачев выпал из состава сборной России из-за травмы. Тогда место капитана занял Егор Яковлев. Это защитник «Металлурга», еще перед стартом ЧМ-2021 он подписал с клубом новый контракт.

Россия проиграла товарищескую игру Швейцарии. Потом были поражения от Финляндии и Чехии на Евротуре. Дальше – объявление состава. Капитан Яковлев внезапно пролетел мимо заявки на ЧМ-2021. Леонид Вайсфельд сразу объяснил, что это связано именно с неудачной игрой Яковлева в матчах Евротура.

Сам Яковлев рассказывал о поражениях сборной России через проблемы с качеством льда: «Наверное, мы не совсем привыкли играть две игры подряд, кроме того, качество льда здесь не очень хорошее, очень жарко. Но и финны, безусловно, в таких же условиях. Мы пропустили ненужные голы, и это не очень хорошо».

Яковлев четыре раза участвовал в чемпионатах мира. В последний раз это было в 2018 году.