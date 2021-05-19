Подготовьтесь к ЧМ по хоккею – через 7 ярких историй вокруг него
Яковлев был капитаном России перед ЧМ. А потом не попал в заявку на турнир
Россия готовилась к чемпионату мира по хоккею: проводила товарищеские игры и участвовала в Евротуре. Вадим Шипачев выпал из состава сборной России из-за травмы. Тогда место капитана занял Егор Яковлев. Это защитник «Металлурга», еще перед стартом ЧМ-2021 он подписал с клубом новый контракт.
Россия проиграла товарищескую игру Швейцарии. Потом были поражения от Финляндии и Чехии на Евротуре. Дальше – объявление состава. Капитан Яковлев внезапно пролетел мимо заявки на ЧМ-2021. Леонид Вайсфельд сразу объяснил, что это связано именно с неудачной игрой Яковлева в матчах Евротура.
Сам Яковлев рассказывал о поражениях сборной России через проблемы с качеством льда: «Наверное, мы не совсем привыкли играть две игры подряд, кроме того, качество льда здесь не очень хорошее, очень жарко. Но и финны, безусловно, в таких же условиях. Мы пропустили ненужные голы, и это не очень хорошо».
Яковлев четыре раза участвовал в чемпионатах мира. В последний раз это было в 2018 году.
Медали ЧМ-2021 чеканил монетный двор Норвегии. Там была отчеканена медаль Нобелевской премии мира
Подготовка медалей ЧМ-2021 проводилась в краткие сроки: с момента, когда Латвия окончательно подтвердила проведение турнира.
Дизайн медалей создавался за две недели, хотя обычно на это уходят месяцы. Латвийский дом монет участвовал в создании медалей, но доверил их чеканку монетному двору в Норвегии. Так получилась медаль с особым большим диаметром – 10 сантиметров. Она весит более 400 граммов.
15 человек из сборной Италии заразились коронавирусом перед ЧМ. Тренер написал открытое письмо
На чемпионате мира по хоккею предусмотрены строгие правила безопасности. Спортсмены ежедневно сдавали тесты, когда прилетели в Латвию. Проводили время на изоляции, а потом допускались к тренировкам на льду. Некоторые заражения были выявлены еще до прилета в Латвию.
В сборной Италии нашлись заболевшие, когда состав на ЧМ-2021 только формировался. 15 мая SportFace писал о чрезвычайной ситуации у Италии. Заболели 15 человек, включая главного тренера и нескольких ключевых игроков. В итоге на ЧМ-2021 некоторые из них все равно поехали, но уже там ждут отрицательных тестов.
Тренер Грег Айэленд опубликовал открытое письмо, где рассказал о задачах и достижениях в работе. Работает ради Олимпиады-2026, развивает молодых игроков, формирует программу развития. Чемпионат мира будет одной из проверок на пути к достижению главной цели. Из-за коронавируса Айэленд будет руководить командой дистанционно.
Выдержка из его письма: «Мы хорошо знаем, какие задачи нас ждут. Не всегда легко находить правильную реакцию на давление, но мы продолжим фокусироваться на нашем девизе: «Любовь к нашему спорту, страсть к нашей форме». Это предложение должно стать поводом для того, чтобы оставаться устойчивым, расти и совершенствоваться».
18-летний пацан поехал на ЧМ в составе сборной Канады. Это фаворит драфта НХЛ-2021
Оуэн Пауэр – защитник из университета Мичигана. Пауэр считается неповоротливым и габаритным защитником, но имеет сильный бросок и хорошо раскидывает передачи на партнеров.
TSN называет его будущим первым номером драфта НХЛ через опрос скаутов клубов НХЛ. 10 из 10 скаутов поставили Пауэра на первое место на драфте НХЛ-2021. Разрыв между Пауэром и остальными не такой большой, но его все равно выделяют все.
Сборная США тоже набрала молодежь в состав. За нее сыграет Мэттью Бенирс – еще один проспект из университета Мичигана. Бенирс был в составе США на МЧМ-2021, который его команда выиграла. Он набрал там три очка.
Тренер Великобритании не поехал на ЧМ. Выбрал семью, которую не видел девять месяцев
Питер Рассел работает в Германии, его семья живет в Великобритании. Они не виделись девять месяцев, а теперь Рассел планировал поездку со сборной на ЧМ в Латвию. Это новые карантины, матчи и очередные недели без семьи. Рассел отказался от поездки за четыре дня до официального выезда. Федерация хоккея Великобритании опубликовала его заявление.
Выдержка: «Моя семья меня очень поддерживала на протяжении всей моей карьеры. Девять месяцев – это слишком долгое время вдали от жены и дочери. Я приехал домой, проводил время с дочерью. Потом стало очевидно, что мне будет трудно опять уехать. Возвращаться через девять месяцев и уезжать через два дня – это бессердечно».
Доус отказался от сборной Казахстана по семейным обстоятельствам. И уехал в ОАЭ
Найджел Доус – натурализованный канадец. Ему 36 лет, один из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Доус регулярно отказывается от выступлений за сборную Казахстана, куда попал еще во время игры в «Барысе». Сейчас Доус отказался от игры на ЧМ по семейным обстоятельствам.
Главный тренер Казахстана Юрий Михайлис защищал Доуса: «Мы до последнего его ждали. Он здорово провел сезон. Скажем так, что Найджел по семейным обстоятельствам не смог приехать. Он не отказывался от сборной, но по семейным обстоятельствам сказал, что не сможет».
Через несколько дней «Шайба.kz» выпустила материал со ссылкой на одного из фанатов «Барыса». Он встретил Доуса на отдыхе в Дубае. Там хоккеист весело проводил время. По итогам этого сезона Доус ушел из «Ак Барса». Неизвестно, где он вообще будет играть дальше.
Škoda спонсирует ЧМ 29 лет подряд. Меняет автопарк и убирает герб с формы Овечкина
Škoda – официальный главный спонсор чемпионата мира по хоккею. Серия из 29 лет подряд со спонсорством – рекорд для подобных компаний. В этом году от Škoda будет одно новшество: необычный автопарк для организаторов.
Компания выделила 45 электромобилей. Впервые в истории из них составлен весь автопарк на чемпионате мира. Был организован даже специальный тренинг, где водители и менеджеры неделю обучались вождению таких машин.
Зимой Škoda была одним из тех спонсоров, кто давил на Белоруссию. Если бы IIHF не забрала у Белоруссии право на проведение ЧМ-2021, то Škoda отказалась бы от спонсирования чемпионата мира.
Теперь все нормально, но спонсорские истории продолжаются. На баннере ЧМ в соцсетях Škoda убрала герб России с формы Александра Овечкина. Россия выступит на чемпионате мира под названием ROC. Вместо флага, герба и других вещей – эмблема ОКР.
Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021 по хоккею