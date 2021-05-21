Чехия готовилась к ЧМ на площадке меньшего размера. Россия забила ей голы на пространстве и с контратак
Хоккейная cборная России выиграла в стартовом матче ЧМ-2021 у Чехии со счетом 4:3. Событийная игра между претендентами на золото – уже в самом начале турнира:
- Россия трижды выходила вперед, Чехия трижды сравнивала счет.
- Четвертый раз сравнять чехи не успели – победный гол Михаила Григоренко состоялся за 19 секунд до конца матча.
- Наши в этом матче забивали и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве.
- Перед игрой были вопросы по уровню вратарей в российской команде. Александр Самонов пропустил три гола, но отразил 22 броска. «Хорошая игра. Пропустил, правда, три гола. Но моментами хорошо выручал», – реакция Валерия Брагина.
И Россия, и Чехия входят в число главных фаворитов турнира. У каждой из команд свои особенности.
🇷🇺 У России нет надежных и опытных вратарей, зато сильная защита из НХЛ. С атакой – вопрос.
🇨🇿 У Чехии хороший сбалансированный состав, который еще и стал выглядеть мощно после пополнения из НХЛ. В воротах – чемпион КХЛ Грубец, в защите – опытные игроки, в атаке – из НХЛ подъехали Кубалик и Врана, есть еще один чемпион КХЛ – Секач, забивший России неделю назад на Чешских играх.
Россия забила Чехии четыре гола. С чехов спрос, как с фаворита – отсюда и вопрос: почему голы вышли такими странными.
Гол Бурдасова – мастерство форварда, хотя никто не успел заблокировать его удар. Что к этому привело – удаление Гронека. Россия забила в большинстве.
При счете 1:1 наши получили удаление, а чехи – гол в свои ворота, сами играя в большинстве. Врана потерял шайбу, Россия улетела в контратаку и тут же наказала:
Третий гол – снова потеря, только теперь у своих ворот: ошибся Радил, а на отскоке никто не напал на Барабанова. Российский форвард прогулялся к воротам и спокойно реализовал момент:
Четвертая шайба – ошиблась уже вся команда. За 22 секунды до конца третьего периода Григоренко сделал рывок по флангу, где оказался совсем один. За 19 – технично забил победный гол.
Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан перед игрой говорил, что на ЧМ в Риге нужно будет чуть ли не учиться заново играть в хоккей на большой площадке, так как в Праге ее размеры меньше. «Мы не хотим просто защищаться, а хотим разозлить соперников, чтобы у них были проблемы в матчах с нами», – добавил он.
В первой игре ЧМ так и получилось. Два гола от России Чехия пропустила в контратаках, еще два – дав слишком много свободы игрокам на расстоянии от ворот. Будто бы подтвердив слова тренера, что площадка слишком широка – чехам действительно не хватило компактности.
Для России же – приятный итог не только из-за победы. Наши упрямо выходили вперед в счете четырежды, они уверенно реализовали моменты с ошибок соперника. Более того, четко исполнили эти моменты в матче именно с топовой командой – конкурентом в борьбе за медали. Следующая подобная проверка – только через десять дней, когда Россия сыграет против Швеции. До этого – будут менее сложные соперники.