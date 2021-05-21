Чехия готовилась к ЧМ на площадке меньшего размера. Россия забила ей голы на пространстве и с контратак

Хоккейная cборная России выиграла в стартовом матче ЧМ-2021 у Чехии со счетом 4:3. Событийная игра между претендентами на золото – уже в самом начале турнира:

Россия трижды выходила вперед, Чехия трижды сравнивала счет.

Четвертый раз сравнять чехи не успели – победный гол Михаила Григоренко состоялся за 19 секунд до конца матча.

Наши в этом матче забивали и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве.

Перед игрой были вопросы по уровню вратарей в российской команде. Александр Самонов пропустил три гола, но отразил 22 броска. «Хорошая игра. Пропустил, правда, три гола. Но моментами хорошо выручал», – реакция Валерия Брагина.

И Россия, и Чехия входят в число главных фаворитов турнира. У каждой из команд свои особенности.

🇷🇺 У России нет надежных и опытных вратарей, зато сильная защита из НХЛ. С атакой – вопрос.

🇨🇿 У Чехии хороший сбалансированный состав, который еще и стал выглядеть мощно после пополнения из НХЛ. В воротах – чемпион КХЛ Грубец, в защите – опытные игроки, в атаке – из НХЛ подъехали Кубалик и Врана, есть еще один чемпион КХЛ – Секач, забивший России неделю назад на Чешских играх.

Россия забила Чехии четыре гола. С чехов спрос, как с фаворита – отсюда и вопрос: почему голы вышли такими странными.

Гол Бурдасова – мастерство форварда, хотя никто не успел заблокировать его удар. Что к этому привело – удаление Гронека. Россия забила в большинстве.