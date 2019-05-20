Великобритания вытащила тяжелейший матч с Францией и осталась в элитном дивизионе хоккейного ЧМ. Очень неожиданное достижение
Сборная Великобритании по хоккею выигрывала Олимпиаду 1936 года, но в послевоенном мире и близко не являлась элитной командой. За последние 60 лет она ни разу не играла на Олимпийских играх и всего лишь трижды квалифицировалась на чемпионат мира.
В 1962-м она пропустила 73 шайбы за семь матчей и стала худшей командой турнира, не лучше дела сложились и в 1994-м – пять разгромных поражений, в том числе и 3:12 от сборной России. Следующего раза пришлось ждать до 2019 года.
На нынешнем ЧМ к своему седьмому матчу против французов британцы подъехали с шестью поражениями с общим счетом 5:38. Дела складывались плохо: 0:3 к 27-й минуте, но к 45-й Великобритания все-таки сравняла счет, а в овертайме вырвала победу благодаря голу Дэвиса – 4:3.
Таким образом, Великобритания осталась в элитном дивизионе, а Франция покинула его впервые с 2008 года. «Мы – дерьмо, и мы это знаем», – скандировали абсолютно счастливые хоккеисты британской команды после игры.